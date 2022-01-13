Фарке способен начать новую эру в «Краснодаре»

«Краснодар» близок к назначению главным тренером Даниэля Фарке. Рассказываем о немецком специалисте и пытаемся понять, что можно ожидать от нового рулевого российской команды.

Игровая карьера

Даниэль Фарке начал свою карьеру в клубе родного города «Штайнхаузен». Большую часть своей карьеры он играл за «Липпштадт 08» как нападающий, с которым у него было три периода выступлений — вплоть до 2008 года.

Позже он заявлял, что «знал, как забивать», но, вероятно, был «самым медленным форвардом во всей Западной Европе». Всю свою карьеру он играл на низших уровнях немецкого футбола. Примечательно, что Фарке болеет за «Байер» Леверкузен.

Он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 31 года, уже начав изучать экономику с целью сделать карьеру спортивного директора. В то время у него не было желания быть менеджером, но специалист прошел тренерский курс, чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются его коллеги.

Ранняя тренерская карьера

Вскоре после этого Фарке предложили стать спортивным директором своего бывшего клуба «Липпштадт 08» при условии, что он также возьмет на себя обязанности главного тренера в последних матчах сезона.

Он принял вызов, и эти результаты были настолько хороши, что двойная роль стала долгосрочной. В итоге молодой специалист возглавлял команду шесть лет и поднял ее с шестого дивизиона немецкого футбола на четвертый, причем время его работы считалось самым успешным всего местного футбола Липпштадта.

Фарке ушел в отставку, планируя взять годичный творческий отпуск, прежде чем воспользоваться возможностью возглавить вторую команду «Боруссии» Дортмунд в 2015 году. На тот момент она только что вылетела в низшую лигу и заняла 15-е место в четвертом дивизионе, однако новый рулевой занял с ней четвертое, а затем — второе места.

У руля коллектива он работал в течение двух сезонов, прежде чем его позвал английский «Норвич» Сити после того, как ему не удалось согласовать новый контракт со «Шмелями».

«Норвич» Сити

Впечатленный его успехом в Германии, «Норвич» подписал с 40-летним Фарке двухлетний контракт в мае 2017 года, что сделало его их первым иностранным главным тренером команды. Под его руководством в первый сезон в Чемпионшипе команда заняла 14-е место, выиграв 15 матчей, 15 раз сыграв вничью и потерпев 16 поражений.

Кроме того, «Канарейки» с новым менеджером смогли перевести игру в дополнительное время в матче Кубка английской Лиги против лондонского «Арсенала», а затем заставили «Челси» провести переигровку и серию пенальти в матче Кубка Англии.

В следующем сезоне немец привел «Норвич» к чемпионскому титулу, обеспечив повышение в классе, вскоре после подписания нового трехлетнего контракта, который продлил его пребывание на «Кэрроу Роуд» до июня 2022 года.

14 сентября 2019 года под его руководством новичок одержал знаменитую победу в АПЛ над действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Характер победы получил много хвалебных отзывов в британских СМИ, ведь клуб переживал настоящий кадровый кризис из-за обилия травм ключевых игроков в преддверии матча.

Почему Фарке может гордиться работой в «Норвиче»

Коллектив сразу же вылетел в Чемпионшип, но после годичного отсутствия в Премьер-лиге Фарке помог «Норвичу» вернуться в элиту, финишировав на шесть очков выше «Уотфорда», занявшего второе место. Однако начало сезона 2021/22 вышло неудачным, и первая победа которого пришлась на 11-й матч в АПЛ, а вскоре после этого, 6 ноября 2021 года Фарке был отправлен в отставку.

Тем не менее, в английском клубе Фарке внедрял привлекательный футбольный бренд, достигнув успеха в прогрессе молодых игроков. У него сложились особые отношения с фанатами команды, которые считают его легендой «Канареек», несмотря на плохие результаты в Премьер-лиге, которые в конечном итоге стоили ему работы.

Чего ожидать от Фарке в «Краснодаре»

С умениями работать с молодыми футболистами и внедрять стратегическое развитие в клубах, немецкий тренер способен придать «Краснодару» решающий толчок для выхода на новый уровень. Если руководство «Быков» довериться наставнику, то с ним они имеют шанс стать пусть не претендентом на чемпионство, но зато попытаться замахнуться на участие в Лиге чемпионов.

По крайней мере, с Фарке «Краснодар» способен стать регулярным участником Лиги Европы или Лиги конференций. Специалист также готов помочь клубу стать экономически более успешным за счето развития молодых футболистов и их последующей перепродажи. Приход немца может начать новый успешный этап в истории «Быков».