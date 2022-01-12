Влахович вырос до топ-уровня. Где он может продолжить карьеру?

В то время как большинство новостей и трансферных слухов сосредоточено на будущем Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, форвард «Фиорентины» Душан Влахович является лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне с 16 голами. И он является самым желанным футболистом для топ-клубов в это трансферное окно.

Футболист сборной Сербии перешел в «Фиорентину» из «Партизана» за 2 миллиона евро в возрасте 18 лет 28 января 2017 года. Он забил 20 голов в 22 матчах за молодежную команду «фиалок», прежде чем стать частью первой команды в 2019 году.

В прошлом сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А. Его прогресс за прошлый год был настолько выдающимся, что, кажется, сейчас он становится лучше с каждым месяцем. Теперь он начинает выглядеть как совершенный центральный нападающий, и не за горами те времена, когда его начнут упоминать наравне с его двумя сверстниками, являющимися звездами мирового класса.

Большую часть карьеры Влахович провел в «Фиорентине», где, особенно под руководством бывшего тренера команды Беппе Якини, ему приходилось очень часто гоняться за тенью. Когда он получал мяч, часто оставалось 40-50 метров до ворот — нужно было пробиваться через защитников, или пытаться удержать мяч, чтобы заработать штрафной удар, или же сдаваться.

Но в этом сезоне под руководством Винченцо Итальяно Влахович начал расцветать в более активной и агрессивной команде. Многие из его голов были забиты после того, как «Фиорентина» возвращала себе мяч благодаря успешному прессингу на половине поля соперника. В календарном 2021 году он забил 41 гол в 56 играх во всех турнирах, нанося в среднем 2,8 удара за игру, а также стоит отметить его xG — 10,4 при 16 голах в Серии А в этом сезоне.

Душан Влахович и Винченцо Итальяно globallookpress.com

Уже отклонив неоднократные попытки «Фиорентины» продлить контракт, который истекает в 2023 году, Влахович, которому в конце месяца исполнится 22 года, похоже, собирается уйти. Но с учетом того, что за ним следят все топ-клубы Европы, и с учетом потенциальной платы за трансфер в размере 80 миллионов евро, какой клуб подойдет звезде «Фиорентины»?

«Арсенал»

Учитывая уровень интереса к игроку, неудивительно, что «Арсенал» захочет предпринять дерзкую попытку заполучить Влаховича в этом месяце. Тем более что для топ-клубов, которым не удастся заполучить Холанна после того, как его пункт об отступных в размере 75 миллионов евро станет активным, следующей опцией, скорее всего, станет серб, если он еще будет доступен летом.

И хотя «Арсенал» прямо сейчас, возможно, еще не может предложить игроку Лигу чемпионов, клуб находится в хорошем положении, чтобы претендовать на участие в турнире в этом сезоне после двух подряд восьмых мест.

С технической точки зрения, Влахович добавит атаке команды Микеля Артеты новое измерение, так как ему нравится опускаться глубоко, чтобы завладеть мячом, создавать пространство перед центральными защитниками, а также он умеет прорываться и бить со своей любимой левой.

Нападающий ростом 190 см также добавил бы физической мощи «Арсеналу» в штрафной соперника. «Канониры» — одни из лучших в АПЛ по навесам, поэтому можно предположить, что Влахович будет преуспевать.

«Ювентус»

Долгое время считалось, что именно туринцы подпишут Влаховича, так как они внимательно следили за ним еще до его серьезного прорыва в прошлом сезоне. Но теперь переход в туринский клуб кажется менее вероятным.

«Ювентус» столкнулся с жестким финансовым контролем и нужно продать таких игроков, как Деян Кулусевски и Аарон Рэмзи, чтобы получить возможность конкурировать за новичков в ценовом диапазоне Влаховича. На самом деле, единственный реальный шанс «Ювентуса» заполучить форварда — это подождать до 2023 года, чтобы получить его бесплатно, или же каким-то образом убедить «Фиорентину» отдать его в аренду с обязательным правом выкупа, как это было в случае с Федерико Кьезой.

Источники сообщают, что остаться в Италии — тот вариант, который Влахович очень хочет рассмотреть. Он хорошо адаптировался как на поле, так и за его пределами. И в таком случае «Юве» действительно выглядит наиболее подходящим вариантом. Туринцы долго изучают нападающего и у них должен быть четкий план касательно его будущего.

Душан Влахович globallookpress.com

А поскольку Альваро Мората, вероятно, покинет клуб после истечения срока аренды летом (а, возможно, и до этого) у «Ювентуса» явно будет место для «девятки» в составе, даже с учетом двухлетней аренды Мойзе Кина из «Эвертона» с обязательным выкупом за 28 миллионов евро в 2023 году.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола известен своей молчаливостью в отношении трансферных целей, и предсказать его предпочтения непросто. Если предположить, что тренер «Сити» вообще хочет подписать центрального нападающего, учитывая некоторые предыдущие его высказывания на пресс-конференциях, Влахович должен занять видное место в списке, который, вероятно, включает Холанна и, возможно, даже Гарри Кейна из «Тоттенхэма» (хотя требование «шпор» заплатить за форварда 150 миллионов, похоже, уничтожили все шансы на эту сделку).

Если Холанн перейдет в другой клуб, то возникает вопрос — находится ли Влахович на том уровне, который необходим, чтобы стать частью, возможно, лучшей команды мирового футбола прямо сейчас. Некоторые наши источники определенно так считают. Но в последние годы «Сити» процветал благодаря мобильным и быстрым нападающим — таким, как Серхио Агуэро или Давид Сильва, что предполагает другой профиль игрока, чем Влахович.

С одной стороны, вряд ли его прекрасная игра над удержанием мяча, отличная техника для завершения атак и техника удара головой не будут процветать в команде, которая доминирует над соперником. Но общеизвестные придирчивые руководители «Ман Сити» все еще могут увидеть некоторые недостатки с точки зрения креатива и технических возможностей игрока в целом.

Душан Влахович globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед»

Еще один клуб, в списке желаний которого Холанн опережает Влаховича. Двум главным центральным нападающим «Юнайтед» — Эдинсону Кавани и Криштиану Роналду — в следующем месяце исполнится 35 и 37 лет соответственно, а Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд (ни один из них к тому же не является «девяткой») по-прежнему пытаются найти стабильность в завершении атак. Ну а Антони Марсьяль и вовсе стремится уйти, чтобы получить больше игрового времени.

Временный главный тренер «МЮ» Ральф Рангник является большим поклонником Холанна. И источники сообщили ESPN, что «МЮ» сделал игрока сборной Норвегии своей основной трансферной целью на следующий сезон. Но нет уверенности, что им удастся его подписать, в то время как Влахович соответствует техническому профилю идеального апгрейда для атаки «Манчестер Юнайтед», даже если он может оказаться дороже, чем их первый вариант

«Ньюкасл»

Согласно сообщениям, «Ньюкасл» был одним из первых клубов АПЛ, который заявил об интересе к бомбардиру Серии А. Но Влахович вышел на тот уровень, когда стал мишенью только для элитных клубов, и вряд ли готов подписаться на битву за выживание — неважно, насколько захватывающим может выглядеть проект «Ньюкасла» с их новыми владельцами через год или два.

Остаться в «Фиорентине»

Источники, близкие к игроку, ссылаются на то, что «деньги не обязательно будут решающим фактором» при принятии решения о его будущем, и перспектива остаться во Флоренции еще на шесть месяцев или даже год по-прежнему кажется наиболее реальным сценарием.

Перспективы неожиданно пробиться в ЛЧ недавно испарились, так как клуб занимает седьмое место в Серии А, уже на 9 очков отставая от идущей четвертой «Аталанты». Но еврокубки на «Артемио Франки» в следующем сезоне все еще возможны. Независимо от их окончательной позиции в сезоне, вопрос продления контракта Влаховича, похоже, не обсуждается, несмотря на многочисленные попытки клуба. Так что его трансфер — лишь вопрос времени.

Вердикт

Несмотря на недавний спад в форме, «Фиорентина» под руководством Итальяно добилась значительного прогресса. И поскольку Сербия уже прошла квалификацию на ЧМ-2022, впереди у молодого игрока достаточно вызовов, чтобы не чувствовать, что он топчется на месте.

Душан Влахович globallookpress.com

Судя по последним шести месяцам, Влахович находится в хороших руках, работая с Итальяно. И даже пребывание в клубе до истечения срока его контракта не повредит его дальнейшему прогрессу. Он вполне может решить, что лучше потратить некоторое время и тщательно подумать о своем будущем, чем торопиться с решением в январе этого года.

Однако придет время — и это может быть уже летом — когда «Фиорентине» придется начать планировать будущее без своего лучшего игрока. Они уже получили своего рода замену, подписав контракт с нападающим сборной Польши Кшиштофом Пентеком на правах аренды из «Герты» на оставшуюся часть сезона, но трансферные окна этого года станут последним шансом для клуба заработать на Влаховиче до того, как его трансферная стоимость начнет падать.