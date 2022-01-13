«Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее

«Реал» в дополнительное время обыграл «Барселону» в матче за Суперкубок Испании — 3:2. Обзор СМИ и комментарии после яркого поединка.

Сотая победа «Реала»

ESPN коротко подводит итоги матча:

«Полузащитник Федерико Вальверде забил в дополнительное время и помог "Реалу" одержать захватывающую победу над "Барселоной" со счетом 3:2 в полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в среду.

"Мадрид" вышел вперед благодаря Винисиусу Жуниору, который на 25-й минуте промчался за линию обороны соперника и реализовал выход один на один, прежде чем нападающий "Барсы" Люк де Йонг сравнял счет незадолго до перерыва. Карим Бензема вывел "Мадрид" вперед в середине второго тайма, но "Барса" снова сравняла счет, когда нападающий Ансу Фати забил на 84-й минуте, переведя игру в овертайм.

Вальверде вышел со скамейки запасных и забил победный гол на 98-й минуте, завершив классную контратаку команды.

Лидер Ла Лиги в финале Суперкубка встретится с победителем полуфинального матча между "Атлетико" Мадрид и "Атлетиком" Бильбао.

Победа в полуфинале Суперкубка стала для "Реала" 100-й победой в истории Эль-Класико, которое впервые состоялось в 1902 году. У "Барсы" — 96 побед.

Ферран Торрес дебютировал за "Барселону" после того, как в прошлом месяце перешел из "Ман Сити" за 55 миллионов евро. Он играл на правом фланге в атакующем трио с де Йонгом и Усманом Дембеле».

«Барселона» — «Реал» twitter.com/FCBarcelona

Матч двух гигантов

Marca пишет, что Класико получилось как в лучшие времена:

«В полуфинале Суперкубка "Барселона" и "Реал" подарили публике Саудовской Аравии монументальную классику, шоу уровня двух гигантов мирового футбола. Ни следа предполагаемой разницы между двумя командами в матче, полном альтернатив. Это была дуэль, за которую стоило заплатить.

Мадрид выиграл за счет качества и характера — им пришлось очень непросто против растущего, пытающегося доминировать и конкурентного соперника. Против в "Барсы" в ее привычном виде».

Хави Главный тренер «Барселоны» «Я расстроен. В первые двадцать минут в нашей игре прослеживались комплексы. Мы думали о недавних матчах, недавних результатах. Но когда мы от комплексов избавились, то стали играть лучше, а в конце и вовсе контролировали игру. Если бы мы бросали монету и выпал бы орел, результат в пользу "Барсы", никто бы и слова не сказал, но выпала решка. Думаю, мы на верном пути. Сегодня в состав вернулся ряд важных футболистов. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов»

«Барселона» стала сильнее

Mundo Deportivo отмечает прогресс каталонцев:

«Судьба матча должна была решиться в серии пенальти, потому что ни одна команда не превосходила другую, и игроки полностью выложились. "Барса" стала сильнее после хорошо проведенного матча, а "Мадрид" будет дальше сражаться за титул.

"Сливочные" оставили за собой первые 20 минут матча, когда "Барса" была более робкой (или "застенчивой", как сказал Хави), но после гола Люка де Йонга все изменилось. "Реал" снизил свой уровень, когда забил гол, и стал более консервативным. А "Барса" всегда шла на бой. Де Йонг вновь забил, Дембеле был самым опасным в "Барсе", а Фати применил магию.

"Барса" слишком много рисковала, играя в три защитника против мадридских вингеров, у которых есть превосходный нападающий в лице Бензема. Араухо также провел отличную игру, хотя команда не смогла убрать минусы, которыми воспользовались "сливочные". Но прогресс команды заметен, а поражение было горько-сладким, оставившим ореол надежды и хорошей конкурентоспособности».

Победа «Реала» на классе, первый за долгое время гол Вальверде

Sports.ru отмечает, что «Реал» экономил силы и одержал пятую подряд победу над «Барсой»:

«Мадридский "Реал" выиграл на классе: команда Анчелотти на опыте включалась отрезками и явно экономила силы. Пришлось играть без Давида Алабы — все из-за жесткого графика.

Это пятая подряд победа "Реала" в класико — прежде такая серия была еще в 60-х. А еще эта победа над "Барселоной" стала для "Реала" ровно 100-й. Каталонцы же не побеждают в класико почти 3 года.

Снова огненно хорош был Винисиус: много создавал и прессинговал, а еще косвенно поучаствовал во всех голах команды. Вини так отрабатывал на поле, что даже потянул сухожилие — вроде бы ничего серьезного.

Впервые с октября 2020-го забил Феде Вальверде. У него вообще особенная связь с Суперкубком: ровно два года назад Вальверде стал главным героем "Реала", когда остановил Альваро Морату в подкате последней надежды. За это время Феде возмужал — теперь может позволить себе снять футболку от счастья».

Карло Анчелотти Главный тренер «Реала» «Сложный матч, обе команды действовали хорошо. Нам пришлось помучиться. Мы хорошо начали игру, были нацелены на контратаки. После того как мы повели в счете, эффективность нашей игры снизилась. Но в первом тайме мы заслужили победу, второй же был более равным. Контратаки мы используем очень умело, у нас есть подходящие футболисты. Мы не являемся непобедимой командой, потому что в футболе все зависит не только от контратак, но мы очень хороши в этом плане. В конце игры мы стали защищаться лучше. "Барселона" провела хороший матч, и он был важен для обеих команд. Я скажу честно: "Барселона" сыграла хорошо»

«Реал» — это «Реал»

«Спорт-Экспресс» пишет о гении Бензема и яркой развязке матча:

«Очевидно, что это был лучший матч "Барселоны" после смены тренера, но "Реал" — это "Реал". Команда, которая становится совершенной в главных матчах на внутренней арене. Так было во времена Зинедина Зидана, а Карло Анчелотти как никто другой умеет сохранять лучшее, что было у его предшественников. И, по сути, Мадрид повторил свой номер из первого тайма, взорвавшись серией убийственных атак.

Первая из них завершилась попаданием Бензема в штангу. Вторая, когда Ферлан Менди рывком с места ушел на бровке от Алвеса, привела к спасению Марка-Андре Тер Штегена, однако барселонская оборона заснула, позволив Карвахалю вернуть мяч на ногу уже не промахнувшегося Бензема. Развязка? Для лучшего класико последних лет, когда не хотелось, чтобы игра заканчивалась, это было бы слишком просто. Сине-гранатовые заслуживали большего, но их второй успех не отменяет разговоров о второй дикой ошибке Милитау, который периодически терялся в отсутствие травмированного Давида Алабы и позволил 178-сантиметровому Фати головой замкнуть подачу Альбы.

Символично, что продолжение праздника обеспечил обладатель сакральной для "Барсы" "десятки". По всем законам жанра каталонцы должны были дожимать соперника, который периодически стал проседать в центре. Но как же обманчивы такие вещи в играх с "Реалом"! Сливочные нанесли удар оттуда, где они казались уязвимыми. Гений Каземиру позволил разогнать контратаку через центральную зону с двукратным численным перевесом, а Винисиус после паса Родригу остроумно пропустил мяч на Федерико Вальверде.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Уругваец почти в стиле Месси продемонстрировал трибунам сорванную в порыве эмоций футболку, Мадрид выиграл класико пятый раз подряд, однако уже весной с хорошеющей на глазах "Барсой" расклад вполне может измениться».

«Барса» растет

«Чемпионат» также отмечает прогресс каталонцев:

«Хави всё-таки проиграл своё первое "класико" как тренер. Но матч показал, что "Барса" под его руководством растёт и всё ближе по уровню игры к "Реалу". В своей последней атаке каталонцы едва не забили третий гол. Красивый получился футбол! А Мадрид сыграет в финале Суперкубка».