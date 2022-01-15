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    На клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест

    Почему украинец близок к уходу из «Дженоа»?

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    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко на грани отставки с поста главного тренера «Дженоа». Выясняем, почему у него не складывается в итальянском клубе, и какое будущее его может ожидать.

    Шевченко дали мало времени исправить ситуацию

    Матч против «Милана» в Кубке Италии мог стать последним для Андрея Шевченко в качестве наставника «Дженоа», что придало ему еще большее значение, поскольку сам по себе уже был важным событием для 45-летнего украинца. К сожалению, всего через два месяца после того, как он возглавил лигурийцев, молодому специалисту уже грозит увольнение.

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    • На самом деле, его судьба, возможно, уже была решена в воскресенье в поединке Серии А, когда его подопечные проиграли конкуренту в борьбе за выживание «Специи» со счетом 0:1 дома. И Шевченко, и его визави Тьяго Мотта вступили в битву за вылет на «Луиджи Феррарис», зная, что на кону стоит их работа.

    «Таков характер нашей работы», — ранее заявля украинец. «Всегда есть риск [получить отставку]». Однако он, вероятно, не ожидал, что окажется под столь сильным давлением после всего лишь 10 матчей во главе «россоблу».

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    Шевченко не повезло с календарем «Дженоа»

    Проблема для Шевченко в том, что «Дженоа» остается без побед в Серии А, а ее единственная победа приходится на декабрьскую игру против «Салернитаны» в Кубке Италии.«Грифоны» сейчас в худшем состоянии, чем когда он принял команду 7 ноября, опустившись с 17-го на 19-е место в турнирной таблице и набрав всего три очка из 27 возможных.

    Безусловно, календарь не был благосклонен к его коллективу. Помимо «Милана», занимающего второе место, генуэзцы с приходом Шевченко провели поединки с «Ромой», «Ювентусом», «Лацио» и «Аталантой» — командами из топ-8 итальянского первенства.

    Тем не менее, разгром в дерби со счетом 1:3 от переживающей кризис «Сампдории» стало серьезным ударом, а поражение от «Специи» рисковало стать последней каплей, поскольку президент клуба Альберто Дзангрильо признался, что это был «вероятно, один из самых трудных моментов» в недавней истории «Дженоа» — что говорит о многом, учитывая ее, казалось бы, непрекращающиеся проблемы за последние несколько лет.

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    • Согласно сообщениям медиа, на этой неделе собиралось правление «россоблу», чтобы обсудить будущее Шевченко, и возникает все больше слухов о том, что он может быть уволен уже после матча с «Миланом», где экс-наставник команды Роландо Маран, с которым все еще действует контракт, и бывший рулевой «Ромы» Руди Гарсия называются среди кандидатов.

    Шевченко получил слабый состав и недостаточное усиление

    В пользу украинца говорит его контракт до 2024 года с зарплатой в 2 млн евро в год, а это означает, что увольнение специалиста сейчас является самым непривлекательным сценарием с финансовой точки зрения. Кроме того, после фиаско в матче со «Специей» Дзангрильо пытался указать, что роль каждого в клубе находится под пристальным вниманием, а не только лишь главного тренера.

    Шевченко наверняка почувствует себя обманутым, если его уволят до закрытия январского окна, ведь он согласился возглавить команду посреди сезона, понимая, что в январе новые владельцы клуба, 777 Partners — американская инвестиционная компания — потратят средства на усиление состава.

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    • Так что его увольнение сейчас выставило бы клуб в неприглядном свете, особенно с учетого того, что тренер надеялся, что его боссы подпишут игроков, более подходящих для предпочитаемой им схемы 4-3-3. Однако критики украинца утверждают, что тот не смог доказать, что достоин значительной финансовой поддержки. При нем команда не пропустила лишь в двух матчах Серии А и, что еще более убийственно, забила только три мяча в девяти поединках.

    При Шевченко у «Дженоа» были хорошие матчи

    В свое оправдание Шевченко может указать на то, что его подопечные продемонстрировал выдержку и солидность в ничейном матча с обычно результативной «Аталантой» (0:0) незадолго до рождественского перерыва, а ничья с «Сассуоло» (1:1) также свидетельствует о том, что дела начинают налаживаться. При этом поражение лишь в дополнительное время от «Милана» (1:3) в Кубке Италии на днях могло обеспечить ему новый шанс.

    Согласно свежей информации медиа, «Дженоа» пересматривает возможность увольнения украинского тренера после достойного выступления в этом матче. Команда перешла на его фирменную схему 4-3-3 и проявила себя с хорошей стороны, а новички Келвин Йебоа, Сильван Хефти и Лео Эстигор (забил единственный мяч клуба) хорошо себя проявили.

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    • Будущее Шевченко обещает решить матч с «Фиорентиной»

    Таким образом, Шевченко, скорее всего. останется рулевым команды перед выездной игрой следующего тура Серии А против «Фиорентины» 17 января. Шанс добыть хотя бы ничью у «Грифонов» есть, с учетом спада у «Фиалок, которые не знают побед три последних поединка итальянского чемпионата при одном поражении.

    Если "россоблу" удастся привезти домой хотя бы один балл, украинец наверняка останется их наставником еще на какое-то время, тогда как в случае поражения его судьба будет предрешена.

    Увольнение специалиста вновь сделает его безработным, как это произошло прошлым летом, когда его контракт со сборной Украины подошел к концу. Неудача в "Дженоа" наверняка ухудшит его привлекательность среди тренеров, хотя все будут помнить, с какими вызовами он столкнулся в одном из аутсайдеров Серии А, а также сколько времени на исправление ситуации он получил.

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    • Шевченко еще получит шанс на клубном уровне в Европе

    Поэтому это вовсе не будет означать, что на европейской клубной работе Шевченко можно поставить крест — просто теперь его потенциальные боссы будут понимать, что украинца нужно приглашать в проект, который позволяет дать ему больше времени и ресурсов. Кроме того, не стоит забывать о давнем благодетеле тренера Сильвио Берлускони, который приходится его крестным отцом, и, по слухам, порекомендовал "Дженоа" его кандидатуру.

    Сейчас экс-премьер Италии владеет клубом Серии B "Монцой", дела которого идут не лучшим образом, но не столь катастрофично, как у нынешней команды его протеже, и именно туда может прийти молодой специалист. Так или иначе, Шевченко — явно не лучший кризис-менеджер — его призвание строить команды в стремлении добиваться большего, чем просто выжить. Именно в таком проекте может ожидать лучшее будущее для украинца.

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