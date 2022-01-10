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    Камбэк «Ювентуса» — это поражение Моуринью

    Реакция прессы на матч «Рома» — «Ювентус»

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    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью
    В 21-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле проиграла «Ювентусу» со счетом 3:4, выигрывая по ходу матча 3:1. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Аллегри переиграл Моуринью за счет замен

    «Выиграл ли Аллегри? Нет, это Моуринью проиграл. Это "Рома" проиграла», — пишет в колонке римской La Corriere dello Sport Алессандро Барбано.

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    • «Хозяева впали в растерянность в последней трети матча, когда Аллегри сделал правильные замены, выпустив Морату и Артура, а Моуринью ошибся, поменяв прилежного Феликса на Шомуродова. В его защиту можно говорить о том, что скамейка запасных римлян не могла дать им многого. Но при счете 3:1 против более зрелого "Ювентуса" [защитники] Кумбулла или Калафьори были бы полезнее, чем нападающий».

    «Ювентус» получил хорошую компенсацию за потерю Кьезы

    «Другой "Ромы" нет. Так что чудеса, возможно, закончились. Потому что это было чудо», — рассуждает на страницах туринской La Stampa Джиджи Гаранцини.

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    «Досадная потеря "Ювентусом" Кьезы была компенсирована не столько пенальти, который парировал Щенсны, сколько промахом Пеллегрини с удобной позиции по пустым воротам на добивании. В такое подвешенное время все имеет силу. Это была небольшая путаница вместе с шоу».

    Характер «Ювентуса» достоин Книги рекордов Гиннесса

    «'Ювентус' застрял между дисквалификациями и травмами, но оживился благодаря невероятной победе с камбэком в Риме. На 70-й минуте при заслуженном счете 3:1 'Рома', казалось, уже добилась своего», — пишет в материале миланской La Gazzetta dello Sport Андреа Ди Каро.

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    • «Затем 'Старая Синьора' проснулась от шока и за семь минут забила три мяча, а остальное было сделано с помощью харакири от 'джаллоросси'. Это достойно Книги рекордов Гиннесса, где неукротимый характер бьянконери, помимо достоинств и недостатков, и заставляет 'Рому' падать в колодец своих слабостей».

    Моуринью приспособился к итальянской посредственности

    «Прощай, Лига чемпионов и, видя, как Моуринью становится все более и более серым, словно его пальто, прощай оружие, потому что не нужно даже бороться, если судьба еще одного чемпионата находится в подвешенном состоянии, под знаменем посредственности», — сетует на страницах римской Il Messaggero Алессандро Катапано.

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    • «Ничего сенсационного в конце концов, ведь посредственность теперь — это итальянская фигура, и даже 'Особенному' потребовалось несколько месяцев, чтобы нормализовать ситуацию. Это посредственная лига, управляемая посредственными руководителями — за очень немногими блестящими исключениями — внутри системы, которая всегда в одном шаге от короткого замыкания, что может породить только посредственный выбор, в котором агенты, юристы, все имеют право говорить, вмешиваться, интерпретировать и переворачивать с ног на голову».

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