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    Трансферный дайджест. 11-17 января

    Что «Барселона» будет делать с Дембеле, какую невероятную сумму «Вест Хэм» хочет за свою главную звезду, кто претендует на Дибалу и другие трансферные новости последних дней

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    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

    Усман Дембеле

    «Барселона», нападающий, 24 года

    История взаимоотношений Усмана Дембеле и «Барселоны», кажется, подходит к завершению. Скандальный нападающий отказался принимать предложение каталонского клуба о продлении контракта. «Барса» предлагала игроку 20-25 миллионов евро в год, но француз считает себя звездой мирового уровня и затребовал как минимум 40 миллионов «чистыми» и контракт на пять лет (то есть на 200 миллионов). Кроме этого, Дембеле хочет 20 миллионов «подъемных» для себя и столько же для своего агента.

    Столь невиданная наглость возмутила руководство и тренерский штаб «Барселоны». Сперва сообщалось, что Хави на повышенных тонах поговорил с Дембеле и сообщил форварду, что тот больше не сыграет за «Барсу», если не согласится принять предложенные условия. Тем самым «Барселона» хочет показать, что требует к себе уважения. Затем Diario Sport сообщил, что «Барселона» собирается отозвать свое предложение о новом контракте, чтобы у Дембеле не было шанса передумать, а также готова продать игрока в январе.

    Также в каталонском клубе рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с Дембеле, но только при условии его согласия. Таким образом, «Барселона» могла бы сэкономить на зарплате игрока.

    Дембеле при этом не хочет уходить из «Барсы» в зимнее трансферное окно, а предпочитает дождаться лета, когда его контракт подойдет к завершению.

    О том, какие клубы заинтересованы в Дембеле, на данный момент не сообщается. Вероятно, учитывая репутацию футболиста и его финансовые запросы, за ним не выстроилась очередь из топ-клубов.

    Наш прогноз: станет свободным агентом летом

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    • Алексей Миранчук

    «Аталанта», полузащитник, 26 лет

    Алексей Миранчук
    globallookpress.com

    На полузащитника сборной России претендуют два клуба Серии А — «Дженоа» и «Сампдория».

    Более предметным является интерес со стороны «Дженоа». Журналист Николо Скира утверждал, что генуэзцы заплатят за полугодничную аренду россиянина 2,5 миллиона евро и будут иметь возможность выкупить футболиста за 8 миллионов. Calciomercato даже сообщал. что 17 января россиянин пройдет медобследование для перехода в новый клуб.

    Впрочем, трансфер может и не состояться. Так, спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что клуб получил три предложения по Миранчуку, не говоря, от кого именно. «Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения», — заявил он.

    «СЭ» сообщает, что «Аталанта» затормозила трансфер из-за имеющихся проблем с составом.

    Кроме того, и у самой «Дженоа» сейчас есть свои заботы. Директор Карло Тальдо подчеркнул, что сейчас клубу нужно найти замену для уволенного Андрея Шевченко.

    Наш прогноз: «Аталанта»

    Пауло Дибала

    «Ювентус», нападающий, 28 лет

    Пауло Дибала
    globallookpress.com

    «Ювентус» неожиданно отозвал предложение по новому контракту для Пауло Дибалы. Как сообщает Sky Sport Italia, в туринском клубе решили снизить аргентинцу зарплату, полагая, что до закрытия зимнего трансферного окна у него не будет более выгодных предложений. Игроку клуб сказал, что новый контракт будет обсуждаться в феврале.

    При этом «Юве» рискует потерять игрока — на него уже охотится «Интер», который готов заполучить форварда бесплатно следующим летом. Миланцы готовы предложить ему пятилетний контракт с зарплатой 7,5 млн евро за сезон плюс бонусы, а также «подъемные» за подписание соглашения.

    Гендиректор «Интера» Беппе Марротта уже связывался с Дибалой, но вслух заявлять об этом интересе не стал: «Когда подходит к завершению срок контракта такого игрока, как Дибала, очевидно, что им интересуются сильнейшие клубы, однако мы укомплектованы в атаке, у нас четыре отличных футболиста. Мы внимательно изучаем варианты на рынке и должны знать о сильнейших кандидатурах. Но в то же время мы должны максимально уважительно относиться к нашим игрокам».

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Деклан Райс

    «Вест Хэм», полузащитник, 23 года

    Деклан Райс
    globallookpress.com

    Деклан Райс уже вырос в одного из лучших опорников мира, но при этом топ-клубам (а сейчас в нем заинтересованы «Челси» и «МЮ») придется выложить за игрока рекордную сумму.

    «Вест Хэм» будет готов продать Райса только за 200 миллионов фунтов (240 миллионов евро), что является рекордной суммой для футбола. «Молотобойцы» настроены на то, чтобы как можно дольше удерживать игрока, и такая сумма должна отпугнуть потенциальных покупателей этой зимой.

    Время у «молотобойцев» еще есть — контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года.

    Наш прогноз: «Вест Хэм»

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    • Луис Суарес

    «Атлетико», нападающий, 34 года

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    Знаменитый форвард летом станет свободным агентом, но может покинуть «Атлетико» уже сейчас. Чемпион Испании не собирается продлевать контракт с игроком, так как он не входит в долгосрочные планы клуба.

    На данный момент у Суареса есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Местные клубы якобы готовы заманить уругвайца зарплатой примерно в 11 миллионов евро в год. Так что у Суареса будет отличный шанс заработать на безбедную старость.

    Наш прогноз: покинет «Атлетико» летом

    Рики Пуч

    «Барселона», полузащитник, 22 года

    Рикки Пуч
    globallookpress.com

    Молодой и талантливый полузащитник, который пока не может закрепиться в основной команде «Барселоны», пользуется спросом на трансферном рынке. Пуч заинтересовал сразу ряд клубов. В этот список входят «Арсенал», «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Бетис», «Гранада» и «Хетафе».

    Ранее Хави сообщал, что Пуч не продается, но сейчас, по информации Calciomercato, каталонцы готовы выслушать предложения по 22-летнему футболисту. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

    Наш прогноз: Испания

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    Винисиус Жуниор

    «Реал», нападающий, 21 год

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    «Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и уже начал переговоры с мадридским клубом. Речь идет о трансфере игрока следующим летом, сообщает Transfer News Live.

    Тренерский штаб британского топ-клуба видит в Винисиусе замену Феррану Торресу, который недавно перешел в «Барселону». При этом в «Реале» не настроены прощаться с одним из своих главных активов.

    Наш прогноз: «Реал»

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