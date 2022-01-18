Best FIFA. Левандовски заслужил награду, но и неоднозначных решений хватало

В Цюрихе прошла церемония вручения наград ФИФА. Реакция СМИ и комментарии победителей по ее итогам.

Все результаты

Лучший игрок — Роберт Левандовски (сборная Польша, «Бавария»)

Лучший вратарь — Эдуар Менди («Челси»)

Лучший гол («Премия Пушкаша») — Эрик Ламела (сборная Аргентины, «Тоттенхэм»)

Fair Play — игроки и медики сборной Дании

Лучший тренер — Томас Тухель («Челси»)

Fan Award — болельщики сборных Дании и Финляндии

Специальная награда — Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

Символическая сборная: Доннарумма — Алаба, Рубен Диаш, Бонуччи — Жоржиньо, Канте, де Брейне — Криштиану Роналду, Холланд, Левандовски, Месси.

Лучший игрок в женском футболе — Алексия Путельяс (сборная Испании, «Барселона»)

Лучший вратарь в женском футболе — Кристиана Эндлер (сборная Чили, «Лион»)

Лучший тренер в женском футболе — Эмма Хейз («Челси»)

Специальная награда в женском футболе — Кристин Синклер (сборная Канады, «Портленд Торнс»).

Как распределились голоса?

Роберт Левандовски незначительно опередил Лионеля Месси — всего на 4 балла. Криштиану Роналду стал лишь седьмым.

Итоги голосования скриншот

Левандовски в компании Роналду

Marca объясняет, почему Левандовски заслужил приз, но отдает должное и Лионелю Месси:

«Это был первый раз, когда обладатель "Золотого мяча" не выиграл в тот же год награду от ФИФА, правда, с учетом того, что "ЗМ" не вручался в 2020 году.

Левандовски присоединился к компании Криштиану Роналду как единственный игрок, который дважды выигрывал награду "The Best" с момента ее создания в 2016 году.

Прошедший год для Левандовски был, пожалуй, лучшим из возможных: новые трофеи, включая победу на Клубном ЧМ, и "Золотая бутса" пополнили его огромную коллекцию. В 2021 году поляк также побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один сезон. Мюллер забил 40 раз в сезоне 1971/72, но Левандовски отличился в сезоне 2020/21 41 раз в Бундеслиге.

Было несколько неожиданно увидеть, что Месси не получил награду после того, как выиграл "Золотой мяч" и почти в одиночку тащил "Барселону" в сезоне 2020/21, но его старт в "ПСЖ" не достиг того уровня, на который все рассчитывали».

Роберт Левандовски нападающий «Баварии» «Я польщен, горд и счастлив. Хочу поблагодарить партнеров — мы усердно работаем ради трофеев. Эта награда — для всех, кто меня окружает. Обо всем том, что произошло в прошлом году, о том, что я побью рекорд Бундеслиги по забитым голам, я и мечтать не смел. Если бы мне еще пару лет назад кто-то об этом сказал, я бы не поверил. Жаль, Герда Мюллера с нами больше нет. Но без него я бы со всем этим не справился. Я всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы установить еще какой-нибудь рекорд»

За кого голосовали звезды?

Лионель Месси решил не отдавать свой голос Роберту Левандовски. В свою тройку он включил Неймара, Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

У Криштиану Роналду топ-3 выглядит так: Левандовски, Н'Голо Канте, Жоржиньо.

Левандовски отдал первое место Жоржиньо, на второе поставил Месси, а на третье — Роналду.

«Голосование Месси — позор»

Польское издание sportowefakty.wp.pl недоумевает из-за того, что Лионель Месси не включил в свою тройку Роберта Левандовски:

«То, как голосовал Месси, просто позор. Выбор номер один очень абсурдный. На первое место Лео поставил своего друга Неймара, который провёл ничем не примечательный год. На второе место Месси определил Мбаппе, на третье — Бензема. Таким образом, Лео не голосовал за Левандовского, который провёл отличный год и побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге».

Интересный выбор

Squawka.com и Marca рассказывают о необычных выборах известных игроков и тренеров:

«Было несколько других интересных выборов. Так, Давид Алаба поставил на первое место бывшего товарища по команде "Баварии" Левандовски вместо нынешнего товарища по команде Бензема, в то время как Мохамед Салах выбрал Жоржиньо в качестве своего главного выбора, а Криштиану Роналду выбрал игроков "Челси", причем сразу двух», — пишет Squawka.

«Если тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не вызвал шоковой реакции, выбрав Месси, того же нельзя сказать про главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша. Он не включил Роналду в свое голосование. Он отдал свои голоса Канте, Жоржиньо и Левандовски — так же проголосовал и Роналду», — отмечает Marca.

За кого голосовали в России?

Защитник сборной России Георгий Джикия на первое место поставил Роберта Левандовски, на второе — Криштиану Роналду, а на третье — Лионеля Месси.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин в свою тройку включил Левандовски, Мохамеда Салаха, а также Карима Бензема.

Менди обошел Доннарумму

У Патриса Эвра будет повод для гордости, пишет Sports.ru:

«Менди — ключевой игрок "Челси", который помог команде добавить в прошлом сезоне. Несмотря на это, выступление Доннаруммы на Евро в голосовании France Football оценили более ярко, а вот здесь у вратаря "Челси" было преимущество. "А что насчет Эдуара Менди? А, ну да, он же играет в Кубке Африки, мы же обезьяны, никто не уважает этот турнир", — возмущался Патрис Эвра, когда приз Яшина получил Доннарумма. Что ж, теперь у него есть повод для гордости».

За что получил награду Роналду?

«Двукратный обладатель награды от ФИФА среди мужчин Роналду не попал в шорт-лист впервые с момента создания премии, но этот вечер все равно оказался успешным для капитана сборной Португалии, который получил специальную награду после того, как превзошел рекорд Али Даеи, забившего 109 голов за Иран.

36-летний футболист установил новый рекорд по голам за сборные, забив 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии».

Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии «В первую очередь, я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть мячей его улучшил. И я очень горжусь этим. Я получил специальный приз от ФИФА — организации, к которой я отношусь с огромным уважением. Также хочу поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Я горд — здорово быть лучшим бомбардиром в истории. У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет»

Неоднозначные решения

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак отмечает, что, хоть ФИФА и наградила Роберта Левандовски, некоторые решения получились все равно спорными:

«Получилось неоднозначно. Чемпионов Европы прокатили по всем фронтам, хотя и взяли Доннарумму в символическую сборную, зато лучшим игроком года наконец-то признали не Месси.

Главной интригой, конечно, был выбор лучшего игрока, особенно после скандального вручения очередного "Золотого мяча" Лионелю Месси. Ее организаторы хранили до самого конца, а в решающий момент Инфантино назвал Роберта Левандовски, опередившего аргентинца и Мохамеда Салаха. Смешно, конечно, что из этого трио никто не дошел даже до финала чемпионата Европы или Лиги чемпионов, и все же за поляка очень радостно. Ждем заголовки: "Соперник сборной России по стыкам признан лучшим игроком года.

В голосовании на звание лучшего вратаря неожиданно победил страж ворот 'Челси' Эдуар Менди, обошедший чемпиона Европы-2020 Джанлуиджи Доннарумму и Мануэля Нойера. Француз, видимо, не ожидал такого подарка и даже не смог выйти в прямой эфир. А самое нелепое в этой ситуации, что в символическую сборную взяли вратаря итальянцев, окончательно всех запутав".

Томас Тухель главный тренер «Челси» «До этого момента у меня был довольно типичный день на базе. Я только что пришел с тренировки, потому что завтра у нас матч, а сейчас вы открыли конверт и назвали мое имя — и все стало сюрреалистичным, я ошеломлен. Чувствую себя немного неловко. Я наслаждаюсь этим путешествием, наслаждаюсь работой в клубе в данный момент. Я в отличной компании и очень признателен окружающим меня людям. Я здорово себя чувствую в столь сильном клубе. Мы заметно отстали от "Манчестер Сити" в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели и стараемся быть лучшими версиями самих себя, соревнуясь на самом высоком уровне»

Одно удивление

Автор "СЭ" Дмитрий Гирин отмечает, что награда от ФИФА вполне "неплоха", а главное, что у нее есть четкие критерии. Так, в главной номинации "Лучший игрок года" жюри из экспертов выбирает 11 номинантов. Далее голосуют тренеры и капитаны национальных сборных, журналисты (по одному из каждой страны) и болельщики. Все они выбирают свои тройки (первое место получает пять очков, второе — три очка, третье — одно очко). Победители в каждой из четырех групп голосующих получают 13 очков, вторые места — 12 и так далее. При этом четко прописан период, за который оценивают игрока — с 8 октября 2020 года по 8 августа 2021 года:

"Все, что было в первой половине сезона-2021/22, не имеет никакого значения. Соответственно, бессмысленны все разговоры о Лео Месси и 'ПСЖ'. А в прошлом сезоне аргентинец был невероятно хорош — пожалуй, это был лучший его год со времен Луиса Энрике и трио МСН (Месси — Суарес — Неймар). Он в свой последний сезон в 'Барселоне' тащил на себе кризисных каталонцев, а 30 голов и 9 ассистов в ла лиге — достаточное тому подтверждение. Плюс долгожданный титул со сборной на Кубке Америки. В общем, вопросов нет.

Точно так же их нет и по Роберту Левандовски. Поляк в бундеслиге побил, казалось, вечный рекорд Герда Мюллера по числу голов за сезон, а на Евро-2020 был единственным живым в мертвой сборной Польши, которая умудрилась проиграть даже Словакии.

Кто из них был лучше в отрезок времени, предложенный ФИФА, — чистая вкусовщина. Оба были невероятно круты и достойны награды The Best. Второй год подряд выиграл Левандовски — и никто не считает это несправедливым. Даже фанаты Месси, которые удовлетворены 'Золотым мячом'.

Так что единственное, что вызывает удивление, — это присутствие в топ-3 Мохамеда Салаха. Египтянин показывает волшебный футбол в этом сезоне, творя магию не хуже Месси (просто погуглите и пересмотрите его гол в ворота 'Манчестер Сити'), но в прошлом (а, повторим еще раз, оценивается именно он) он был далеко не так хорош, как и весь 'Ливерпуль'. Даже забавно: в ролике-представлении Салаха показывали голы, забитые им нынешней осенью, — это, например, четко видно по форме 'Ливерпуля', она сезона-2021/22.

Но тут вступает в силу региональный патриотизм — Африка в лице капитанов и тренеров не могла не поддержать своего выдвиженца. Это, конечно, издержки системы, предложенной ФИФА для определения лучших, но идеальной все равно пока не придумали".