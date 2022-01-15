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    Реалистичность, комментаторы и любимые режимы. Чего ждать от обновления FIFA Mobile?

    Ребята из EA заморочились над апдейтом

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    FIFA Mobile
    Во вторник, 18 января, Electronic Arts выкатит новый сезон для FIFA Mobile. Пришло время покопаться в изменениях, которые ждут фанатов футбола на мобильных гаджетах.

    Улучшенная визуалка и производительность

    Настройки графики в FIFA Mobile
    www.ea.com

    «Новый сезон выведет FIFA Mobile на новый уровень». Такую фразу кинули в дескрипшн к игре ребята из EA и рассказали о том, как сильно она прибавит в графике с очередным апдейтом. А поговорить есть о чем, поскольку в этот раз разработчики позаботились не только о всецелой прокачке мобильной FIFA, но и порадовали конкретными изменениями обладателей топ-девайсов с мощной внутренней начинкой.

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    • Главной плюшкой, доступной королям мира смартфонов, станет возможность изменения фреймрейта на 60 fps. Теперь катнуть матч за условный «Ливерпуль» или «Ман Сити» пользователи дорогих гаджетов смогут с максимально плавной картинкой. Перечень устройств с поддерживаемыми фичами и обновами Electronic Arts опубликовала отдельным списком.

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    • Расширилась гибкость настроек и для остальных юзеров, получивших вариантики для повышения/понижения графики, изменения разрешения экрана, включения/выключения дополнительных эффектов. Чуть накинут реалистичности новые ракурсы повторов и обновленные нарезки хайлайтов, кайфануть от просмотра которых можно будет после финального свистка.

    Визуалка в FIFA Mobile

    Свежий сезон FIFA Mobile пополнят невиданные ранее стадионы, а сам игровой процесс будет напичкан новыми финтами, анимацией ударов и более динамичной борьбой на всех участках поля. Да и судя по коротеньким видосам, которыми EA соблазняют фанатов, общий графон заметно прибавил в насыщенности и четкости текстур.

    Комментаторы в FIFA Mobile

    Файлы комментариев в FIFA Mobile
    www.ea.com

    Одной из заметнейших особенностей предстоящей обновы EA называют звуковое сопровождение. Геймеры буквально услышат игровой процесс, сопровождающийся новыми (реальными) кричалками на трибунах и комментаторами на 11 языках. Русскоязычное сообщество представляют Константин Генич и Георгий Черданцев, играть с английской озвучкой можно в компании Дерека Рэя.

    Аудио в мобильной ФИФА

    Патчи с комментариями разработчики предложат скачать отдельно. При этом любое языковое сопровождение доступно вне зависимости от страны проживания или языка гаджета, на который загрузится файл. Атмосферу дополнят шум трибун и речь дикторов лицензированных стадионов. Они заставят виртуальную содрогнуться от имени автора гола и поаплодировать футболисту, уходящему отдыхать.

    FIFA FUT, легенды и дополнительные возможности

    Подбор исполнителей в FIFA Mobile
    www.ea.com

    Никуда не денется от нас и любимый всеми режим Ultimate Team, в котором, как и в полноценной FIFA, фанаты могут сформировать топовую банду из звезд АПЛ, Примеры, Бундеслиги, Серии А. Всего же разработчики обещают около 15 тыс. футболистов и 600+ команд. А тоскующим по праймовым девяностым или нулевым доступна сотня кумиров, ставших иконами футбола. Слепить дрим-тим игроки смогут из карточек Бекса, Зизу или «Зубастика» Роналдо.

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    • Если FUT в мобильной FIFA особых изменений не претерпел, то командный менеджмент, VS Attack и Head to Head заметно прокачались. По ходу матча игроки могут глубже изучить тактические особенности и поэкспериментировать с популярными в современном футбике схемами. Более того, в лайв-режиме пользователям доступен выбор исполнителя пенальти, короткого/длинного штрафных ударов, стандартов и капитана. В My Team игрокам предлагается отобрать 7 замен и быстро юзать их, не прерывая процесс матча.

    Геймплей в FIFA Mobile

    В ситуациях, когда нужно думать о камбэке, виртуальным коучам обновленная ФИФА позволит менять позиции спортсменов в режиме реального времени, а живую динамику матчам придаст «выносливость», появившаяся в FIFA Mobile впервые. Чем больше футболист финтит, кидается в подкаты или страхует партнеров, тем быстрее он выдохнется.

    Расширение аудитории

    Скрин с тренировочной базой в FIFA Mobile
    www.ea.com

    Перед выходом нового сезона EA объявила о запуске отдельных серверов, которые разобьют игроков на 7 регионов:

    Азия и Океания;
    Европа, Восток;
    Европа, Запад;
    Индийский субконтинент;
    Латинская Америка;
    Ближний Восток и Африка;
    Северная Америка.

    Фичи с подбором игроков, списки друзей, лиги и лидерские рейтинги будут зависеть от региона. По словам ребят из EA Sports, это делается с целью улучшения общего гейм-опыта и открытия доступа для более широких масс.

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