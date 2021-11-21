От «Зубастика» к Роналду и Месси. Список самых лучших игроков серии игр FIFA 2000-2022

«Кто лучший игрок: Криштиану Роналду или Лионель Месси?» — вопрос, на который нет ответа. А пока весь футбольный мир пытается найти ответ на этот вопрос, команда разработчиков FIFA определила, что футболист сборной Аргентины уже 9 раз становился самым высокорейтинговым игроком FIFA с начала столетия.

В последней части серии игр FIFA Месси вышел на первое место, завоевав титул игрока с самым высоким рейтингом — 93 балла в FIFA 22. Удачи в другой раз, CR7.

Легендарные игроки прошлых версий FIFA

TalkSPORT EDGE отправился в путешествие по закоулкам памяти, чтобы вспомнить, кто из игроков FIFA возглавлял рейтинг, начиная с 2000 года.

Роналдо — 97 (FIFA 2000)

Роналдо globallookpress.com

Широко известен как самый лучший нападающий в мире, Роналдо получил целых 97 из 99 баллов в версии нулевых.

На момент выхода этой версии игры бразилец был на пике успеха в миланском «Интере», забив за сезон 25 голов и получив звание Лучшего игрока года в Серии А.

Ривалдо — 96 (FIFA 2001)

Ривалдо globallookpress.com

После взлета по карьерной лестнице в «Барселоне» Ривалдо стал игроком номер один в FIFA 2001, набрав невероятный рейтинг 96.

Атакующий полузащитник стал вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги со своими 23 забитыми голами.

Луиш Фигу — 97 (FIFA 2002)

Луиш Фигу в матче всех звезд globallookpress.com

После впечатляющего дебютного сезона в составе мадридского «Реала» он стал чемпионом Испании, забил 14 голов во всех играх, получил звание лучшего игрока 2001 года по версии FIFA, а его рейтинг в FIFA 2002 вырос на три балла.

Маттео Бриги — 97 (FIFA 2003)

Маттео Бриги, доигрующий в «Эмполи» globallookpress.com

Перспективный молодой игрок «Ювентуса», Маттео Бриги, в 2003 году возглавил список с рейтингом 97.

Хотя Бриги и стал номером один в рейтинге ФИФА 2003, из-за различных травм он, к сожалению, так и не смог реализовать свой потенциал в итальянском клубе.

Бразилец Роналдо снова попал на вершину с впечатляющим рейтингом 98 в версии 2004 года, но на этот раз в составе мадридского «Реала».

Тьерри Анри — 97 (FIFA 2005)

Тьерри Анри globallookpress.com

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри занял первое место с рейтингом 97, доказав свою ценность на «Эмирейтс».

Еще до выхода FIFA 2005 Анри установил новый рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне Премьер-лиги (20 передач). Француз также стал первым игроком в истории, который за один сезон забил как минимум 20 голов и совершил 20 ассистов.

Роналдиньо — 95 (FIFA 2006)

Роналдиньо globallookpress.com

Ну тут и объяснять ничего не надо, верно? Когда состоялся релиз FIFA 2006, Роналдиньо как раз был на пике успеха в составе «Барселоны».

Атакующий полузащитник накопил приличное количество личных наград, в том числе награды Лучшего игрока года по версиям FIFPro и FIFA (дважды). Неудивительно, почему бразилец получил рейтинг 95!

Уэйн Руни — 92 (FIFA 2007)

Уэйн Руни globallookpress.com

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», который был мастером своего дела, стал лучшим игроком в версии FIFA 2007 и получил рейтинг 92 в свои 20 лет — действительно достижение!

Роналдиньо — 91 (FIFA 2008)

Роналдиньо снова возглавил рейтинг с показателем 91, продолжая блистать в испанской «Барселоне» в 2007 году.

Криштиану Роналду и Икер Касильяс — 91 (FIFA 2009)

Икер Касильяс globallookpress.com

Так началась эра Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако игроку сборной Португалии не удалось занять первое место, поскольку Икер Касильяс, игрок мадридского «Реала», был так же хорош.

Лионель Месси и Икер Касильяс — 90 (FIFA 2010)

Хоть Криштиану Роналду и совершил рекордный трансфер в «Реал» Мадрид, он выбыл из тройки лучших в FIFA 10, что позволило сопернику Лионелю Месси и товарищу по команде Касильясу выйти в топ с общим показателем 90.

Лионель Месси — 90 (FIFA 2011)

Лионель Месси globallookpress.com

Начинается эпоха, когда Месси возглавил список FIFA. Легенда «Барселоны» впервые в истории стал игроком с самым высоким рейтингом.

Лионель Месси — 94 (FIFA 2012)

Сюрприз, сюрприз, Месси снова на вершине с рейтингом 94, поскольку в то время он преуспел в «Барселоне» и считался одним из лучших футболистов в истории, наряду с такими игроками, как Диего Марадона и Пеле.

Лионель Месси — 94 (FIFA 2013)

В это время Месси бил всевозможные рекорды, в том числе стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» в возрасте 24 лет, превзойдя 57-летний рекорд Сесара Родригеса (232 гола) хет-триком в матче против «Гранады».

Лионель Месси — 94 (FIFA 2014)

Месси снова сделал это в версии 2014 года, разбив в пух и прах остальных.

Лионель Месси — 93 (FIFA 2015)

В версии FIFA 15 у Месси впервые снизился в рейтинге игры, а разрыв между аргентинцем и Роналду сократился всего до одного балла.

Лионель Месси — 94 (FIFA 2016)

После невероятного сезона, в котором «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, рейтинг Месси снова повысился до 94.

Криштиану Роналду — 94 (FIFA 2017)

Ну наконец-то! Криштиану Роналду обогнал Месси и впервые стал игроком с самым высоким рейтингом.

Криштиану Роналду — 94 (FIFA 2018)

Криштиану Роналду globallookpress.com

В 2018 году Роналду остался на вершине списка с рейтингом 94. При этом он занял лишь третье место с «Реалом», но зато выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Лионель Месси и Криштиану Роналду — 94 (FIFA 2019)

Еще одна версия FIFA, еще один большой трансфер. На этот раз Роналду завершил свое девятилетнее пребывание в мадридском «Реале» и перешел в «Ювентус», а Месси присоединился к Роналду на вершине списка, с показателем 94.

Лионель Месси — 94 (FIFA 2020)

В FIFA 20 Месси снова вернулся на первое место с рейтингом 94, и это впервые со времен FIFA 16.

Лионель Месси — 93 (FIFA 2021)

Хотя Месси по-прежнему и оставался первым номером «Барселоны», его рейтинг снизился до 93.

Лионель Месси — 93 (FIFA 2022)

Криштиану Роналду и Лионель Месси globallookpress.com

Летом, перед выходом FIFA 22, Месси перешел в ПСЖ, а Роналду — в «Манчестер Юнайтед», однако аргентинец снова занял первое место с рейтингом 93, а CR7 даже не вошел в тройку лидеров — упс!