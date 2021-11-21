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    От «Зубастика» к Роналду и Месси. Список самых лучших игроков серии игр FIFA 2000-2022

    Лионель Месси девять раз становился самым высокорейтинговым игроком в FIFA, но кроме него были и другие

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    Лионель Месси
    TalkSPORT собрал список самых высокорейтинговых футболистов, которые получали в серии игр FIFA наивысший показатель способностей.
    «Кто лучший игрок: Криштиану Роналду или Лионель Месси?» — вопрос, на который нет ответа. А пока весь футбольный мир пытается найти ответ на этот вопрос, команда разработчиков FIFA определила, что футболист сборной Аргентины уже 9 раз становился самым высокорейтинговым игроком FIFA с начала столетия.

    В последней части серии игр FIFA Месси вышел на первое место, завоевав титул игрока с самым высоким рейтингом — 93 балла в FIFA 22. Удачи в другой раз, CR7.

    Легендарные игроки прошлых версий FIFA

    TalkSPORT EDGE отправился в путешествие по закоулкам памяти, чтобы вспомнить, кто из игроков FIFA возглавлял рейтинг, начиная с 2000 года.

    Роналдо — 97 (FIFA 2000)

    Роналдо
    globallookpress.com

    Широко известен как самый лучший нападающий в мире, Роналдо получил целых 97 из 99 баллов в версии нулевых.

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    • На момент выхода этой версии игры бразилец был на пике успеха в миланском «Интере», забив за сезон 25 голов и получив звание Лучшего игрока года в Серии А.

    Ривалдо — 96 (FIFA 2001)

    Ривалдо
    globallookpress.com

    После взлета по карьерной лестнице в «Барселоне» Ривалдо стал игроком номер один в FIFA 2001, набрав невероятный рейтинг 96.

    Атакующий полузащитник стал вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги со своими 23 забитыми голами.

    Луиш Фигу — 97 (FIFA 2002)

    Луиш Фигу в матче всех звезд
    globallookpress.com

    После впечатляющего дебютного сезона в составе мадридского «Реала» он стал чемпионом Испании, забил 14 голов во всех играх, получил звание лучшего игрока 2001 года по версии FIFA, а его рейтинг в FIFA 2002 вырос на три балла.

    Маттео Бриги — 97 (FIFA 2003)

    Маттео Бриги, доигрующий в «Эмполи»
    globallookpress.com

    Перспективный молодой игрок «Ювентуса», Маттео Бриги, в 2003 году возглавил список с рейтингом 97.

    Хотя Бриги и стал номером один в рейтинге ФИФА 2003, из-за различных травм он, к сожалению, так и не смог реализовать свой потенциал в итальянском клубе.

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    Бразилец Роналдо снова попал на вершину с впечатляющим рейтингом 98 в версии 2004 года, но на этот раз в составе мадридского «Реала».

    Тьерри Анри — 97 (FIFA 2005)

    Тьерри Анри
    globallookpress.com

    Легенда «Арсенала» Тьерри Анри занял первое место с рейтингом 97, доказав свою ценность на «Эмирейтс».

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    • Еще до выхода FIFA 2005 Анри установил новый рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне Премьер-лиги (20 передач). Француз также стал первым игроком в истории, который за один сезон забил как минимум 20 голов и совершил 20 ассистов.

    Роналдиньо — 95 (FIFA 2006)

    Роналдиньо
    globallookpress.com

    Ну тут и объяснять ничего не надо, верно? Когда состоялся релиз FIFA 2006, Роналдиньо как раз был на пике успеха в составе «Барселоны».

    Атакующий полузащитник накопил приличное количество личных наград, в том числе награды Лучшего игрока года по версиям FIFPro и FIFA (дважды). Неудивительно, почему бразилец получил рейтинг 95!

    Уэйн Руни — 92 (FIFA 2007)

    Уэйн Руни
    globallookpress.com

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», который был мастером своего дела, стал лучшим игроком в версии FIFA 2007 и получил рейтинг 92 в свои 20 лет — действительно достижение!

    Роналдиньо — 91 (FIFA 2008)

    Роналдиньо снова возглавил рейтинг с показателем 91, продолжая блистать в испанской «Барселоне» в 2007 году.

    Криштиану Роналду и Икер Касильяс — 91 (FIFA 2009)

    Икер Касильяс
    globallookpress.com

    Так началась эра Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако игроку сборной Португалии не удалось занять первое место, поскольку Икер Касильяс, игрок мадридского «Реала», был так же хорош.

    Лионель Месси и Икер Касильяс — 90 (FIFA 2010)

    Хоть Криштиану Роналду и совершил рекордный трансфер в «Реал» Мадрид, он выбыл из тройки лучших в FIFA 10, что позволило сопернику Лионелю Месси и товарищу по команде Касильясу выйти в топ с общим показателем 90.

    Лионель Месси — 90 (FIFA 2011)

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Начинается эпоха, когда Месси возглавил список FIFA. Легенда «Барселоны» впервые в истории стал игроком с самым высоким рейтингом.

    Лионель Месси — 94 (FIFA 2012)

    Сюрприз, сюрприз, Месси снова на вершине с рейтингом 94, поскольку в то время он преуспел в «Барселоне» и считался одним из лучших футболистов в истории, наряду с такими игроками, как Диего Марадона и Пеле.

    Лионель Месси — 94 (FIFA 2013)

    В это время Месси бил всевозможные рекорды, в том числе стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» в возрасте 24 лет, превзойдя 57-летний рекорд Сесара Родригеса (232 гола) хет-триком в матче против «Гранады».

    Лионель Месси — 94 (FIFA 2014)

    Месси снова сделал это в версии 2014 года, разбив в пух и прах остальных.

    Лионель Месси — 93 (FIFA 2015)

    В версии FIFA 15 у Месси впервые снизился в рейтинге игры, а разрыв между аргентинцем и Роналду сократился всего до одного балла.

    Лионель Месси — 94 (FIFA 2016)

    После невероятного сезона, в котором «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, рейтинг Месси снова повысился до 94.

    Криштиану Роналду — 94 (FIFA 2017)

    Ну наконец-то! Криштиану Роналду обогнал Месси и впервые стал игроком с самым высоким рейтингом.

    Криштиану Роналду — 94 (FIFA 2018)

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    В 2018 году Роналду остался на вершине списка с рейтингом 94. При этом он занял лишь третье место с «Реалом», но зато выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

    Лионель Месси и Криштиану Роналду — 94 (FIFA 2019)

    Еще одна версия FIFA, еще один большой трансфер. На этот раз Роналду завершил свое девятилетнее пребывание в мадридском «Реале» и перешел в «Ювентус», а Месси присоединился к Роналду на вершине списка, с показателем 94.

    Лионель Месси — 94 (FIFA 2020)

    В FIFA 20 Месси снова вернулся на первое место с рейтингом 94, и это впервые со времен FIFA 16.

    Лионель Месси — 93 (FIFA 2021)

    Хотя Месси по-прежнему и оставался первым номером «Барселоны», его рейтинг снизился до 93.

    Лионель Месси — 93 (FIFA 2022)

    Криштиану Роналду и Лионель Месси
    globallookpress.com

    Летом, перед выходом FIFA 22, Месси перешел в ПСЖ, а Роналду — в «Манчестер Юнайтед», однако аргентинец снова занял первое место с рейтингом 93, а CR7 даже не вошел в тройку лидеров — упс!

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