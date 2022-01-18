Лучший игрок РПЛ 2021 года. Уфимский голеадор, первый номер сборной и динамовский вундеркинд

LiveSport.Ru завершает подводить итоги прошедшего года выбором лучшего игрока РПЛ в 2021 году.

3. Гамид Агаларов

«Уфа»

21-летний бомбардир «Уфы» — одно из главных открытий сезона РПЛ, а ведь еще летом прошлого имя воспитанника «Анжи» был мало кому известно.

Перебравшись в январе 2020 года из Махачкалы в Башкирию, Агаларов играл за дубль уфимцев, а через год отправился в аренду в ФНЛ.

Успешно выступив в «Волгаре», Гамид решил отвоевать себе место в основе «Уфы» и, наплевав на отпуск, усиленно пахал в Махачкале у Гаджи Гаджиева и собственного отца в местном «Динамо», чтобы проявить себя на первом взрослом сборе башкирской команды. Подготовка к подготовке оправдала себя — свой шанс он получил.

В первом полноценном сезоне в РПЛ Агаларов отметился дублями в ворота «Динамо», «Химок» и «Ростова», забивал «Зениту», «Сочи», «Краснодару» и «Рубину» и по итогам 18 туров с 13 голами стал лучшим бомбардиром лиги, обойдя Дзюбу, Сердара Азмуна и Федора Смолова.

Гамид Агаларов globallookpress.com

Не менее успешно Гамид выступает за молодежную сборную и публика давно ждет, когда он дебютирует за главную команду, а также гадает — в каком топ-клубе Агаларов продолжит карьеру.

По сообщениям СМИ, предложений хватает, в том числе и из Европы — в 2022 молодой форвард наверняка сменит клуб, а «Уфа» хорошо на этом заработает.

Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, стремился к этому, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже. Внимания со стороны прессы, журналистов намного больше стало. Защитники стали плотнее опекать. Бывает, сразу двое рядом, очень мало дают пространства как с мячом, так и в штрафной площади. Тяжелее стало, но глобальных проблем с этим нет. Хотелось доказать, что я достоин играть в Премьер-лиге, на каждую игру выходить в стартовом составе, а не раз в 3-4 игры на 10-15 минут, но и к такому я был готов. Если бы мне сказали, что я необходим для этого, то и в дальнейшем я бы доказывал свою состоятельность Гамид Агаларов

2. Матвей Сафонов

«Краснодар»

Матвей Сафонов globallookpress.com

22-летний голкипер — выпускник талантливейшего «класса-1999» академии «Краснодара». Вместе с Сулеймановым, Уткиным, Игнатьев и Жегулевым он выигрывал летом 2016-го первенство России среди сверстников, а в сезоне-2017/2018 молодёжную лигу. Теперь же Сафонов — единственный из той группы игроков, кто остался в главной команде «быков».

Прошлый год для Матвея начался не слишком удачно — еще в декабре 2020 он получил мышечную травму на тренировке. Процесс реабилитации затянулся, вратарь пропустил зимние сборы, оба матча «быков» в плей-офф Лиги Европы (куда их затащил он).

В «рамку» Сафонов вернулся лишь в марте, и хотя не все шло гладко и безошибочно, постепенно он вернулся на привычный высокий уровень — в мае даже появилась информация об интересе к вратарю из АПЛ.

В июне Матвей дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Польшей (1:1) — вышел на замену во втором тайме вместо Антона Шунина и не пропустил.

На Евро-2020 Сафонов поехал в роли запасного голкипера, но, после неудачной игры Шунина с Бельгией (0:3), вышел в старте на матч с финнами (1:0), который провел хладнокровно и уверенно, руководя обороной и быстро начиная атаки. Да и в кошмарном матче с Данией (1:4) был одним из лучших в сборной России.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Сезон 2021/22 Матвей начал не лучшим образом — после нескольких неудачных матчей и результативных ошибок он даже присел в запас, тренерский штаб Валерия Карпина даже не вызвал его на первые сборы в сборную.

Впрочем, уже через месяц Сафонов преодолел свой кризис в «Краснодаре», а в сборной посадил на лавку Гильерме, закрепившись в роли «первого номера».

Апофеозом года стала решающая игра с Хорватией в Сплите — в тяжелейших погодных условиях вратарь сборной России совершил пять шикарных сейвов, до последнего сохраняя надежду на выход команды на ЧМ-2022 напрямую.

По итогам 2021 года российские болельщики признали его лучшим игроком национальной команды.

Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Мне это непонятно, потому что у Игоря, конечно, очень хорошая карьера, но это не предел мечтаний. Думаю, что его карьера, безусловно, заслуживает громких слов и всего остального. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом, но я хочу пройти свой путь, не хочу повторять чей-либо путь. Хочу писать свою историю, которая будет уникальной и по-своему прекрасной. Матвей Сафонов

1. Арсен Захарян

«Динамо»

Арсен Захарян globallookpress.com

Молодой полузащитник стал главным открытием розыгрыша РПЛ 2020/21, а следующий сезон окончательно закрепил его в роли восходящей звезды российского футбола.

Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния.

С начала прошлого года наставник «Динамо» Сандро Шварц включил 17-летнего игрока в обойму игроков «Динамо», и юниор оправдал доверие — из 18 матчей за бело-голубых в 16 он выходил в стартовом составе, забив 4 гола и сделав 5 голевых передач, включая ассистентский хет-трик в матче с «Химками».

В марте полузащитник поехал на молодежный ЧЕ-2021 и в матче против Исландии (4:1) забил сам и заработал пенальти, став самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро.

В мае Арсен попал в расширенный список команды Станислава Черчесова на Евро-2020 и, скорее всего, попал бы в окончательную заявку, но подхватил выведшую его из строя бактериальную ангину.

Дебютировал за главную национальную команду Захарян уже при Валерии Карпине в матче с Хорватией, став самым молодым полевым игроком в истории сборной России.

Арсен Захарян в борьбе с Ильей Кутеповым globallookpress.com

В июле РФС признал полузащитника «Динамо» лучшим молодым игроком сезона-2020/21, а в декабре Захарян стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту России.

В борьбе за нее он опередил Гамида Агаларова, Константина Тюкавина, Наиля Умярова и Даниила Хлусевича.

Будущее Захаряна, скорее всего, будет связано с европейскими клубами — по информации СМИ им интересуются «Ман Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал».

Но, как считает Сандро Шварц — об этом говорить пока рано. Да и сам Арсен хочет для начала выиграть трофей с «Динамо».