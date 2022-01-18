ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лучший игрок РПЛ 2021 года. Уфимский голеадор, первый номер сборной и динамовский вундеркинд

    LiveSport.Ru завершает рассказ о главных героях прошедшего 2021 года

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Уфа Краснодар Сборная России Евро-2020 (2021)
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ЗахярнЛучший игрок РПЛ 2021 года. Уфимский голеадор, первый номер сборной и динамовский вундеркинд Роберт ЛевандовскиBest FIFA. Левандовски заслужил награду, но и неоднозначных решений хватало Рафаэль БенитесБенитес снова провалился — он исчерпал себя в клубах
  • 17:01
    • Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Евро-2032
  • 16:31
    • «Аталанта» может отказаться от продажи Миранчука
  • 19:47
    • Директор «Лацио» опроверг слухи о переходе Мурики в ЦСКА
  • 19:40
    • Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешёл в «Ростов»
  • 18:58
    • Агент Дембеле: «Барселона» не ведёт переговоры, а только угрожает
  • 18:29
    • Тухель: Маунт недоволен, что не попал в старт на матч с «Ман Сити»
  • 18:16
    • Владелец «Эвертона» может продать клуб из-за финансовых проблем
    Все новости спорта
    Арсен Захярн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захярн
    LiveSport.Ru завершает подводить итоги прошедшего года выбором лучшего игрока РПЛ в 2021 году.

    3. Гамид Агаларов

    «Уфа»

    21-летний бомбардир «Уфы» — одно из главных открытий сезона РПЛ, а ведь еще летом прошлого имя воспитанника «Анжи» был мало кому известно.

    Перебравшись в январе 2020 года из Махачкалы в Башкирию, Агаларов играл за дубль уфимцев, а через год отправился в аренду в ФНЛ.

  • Лучший тренер РПЛ 2021 года. Харизматичный мотиватор, доморощенный рекордсмен и варяжский тандем
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев 2021 года
  • 05/01/2022

    • Успешно выступив в «Волгаре», Гамид решил отвоевать себе место в основе «Уфы» и, наплевав на отпуск, усиленно пахал в Махачкале у Гаджи Гаджиева и собственного отца в местном «Динамо», чтобы проявить себя на первом взрослом сборе башкирской команды. Подготовка к подготовке оправдала себя — свой шанс он получил.

    В первом полноценном сезоне в РПЛ Агаларов отметился дублями в ворота «Динамо», «Химок» и «Ростова», забивал «Зениту», «Сочи», «Краснодару» и «Рубину» и по итогам 18 туров с 13 голами стал лучшим бомбардиром лиги, обойдя Дзюбу, Сердара Азмуна и Федора Смолова.

    Гамид Агаларов

    Не менее успешно Гамид выступает за молодежную сборную и публика давно ждет, когда он дебютирует за главную команду, а также гадает — в каком топ-клубе Агаларов продолжит карьеру.

    По сообщениям СМИ, предложений хватает, в том числе и из Европы — в 2022 молодой форвард наверняка сменит клуб, а «Уфа» хорошо на этом заработает.

  • Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, стремился к этому, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже. Внимания со стороны прессы, журналистов намного больше стало. Защитники стали плотнее опекать. Бывает, сразу двое рядом, очень мало дают пространства как с мячом, так и в штрафной площади. Тяжелее стало, но глобальных проблем с этим нет. Хотелось доказать, что я достоин играть в Премьер-лиге, на каждую игру выходить в стартовом составе, а не раз в 3-4 игры на 10-15 минут, но и к такому я был готов. Если бы мне сказали, что я необходим для этого, то и в дальнейшем я бы доказывал свою состоятельность
  • Гамид Агаларов

    • 2. Матвей Сафонов

    «Краснодар»

    Матвей Сафонов

    22-летний голкипер — выпускник талантливейшего «класса-1999» академии «Краснодара». Вместе с Сулеймановым, Уткиным, Игнатьев и Жегулевым он выигрывал летом 2016-го первенство России среди сверстников, а в сезоне-2017/2018 молодёжную лигу. Теперь же Сафонов — единственный из той группы игроков, кто остался в главной команде «быков».

    Прошлый год для Матвея начался не слишком удачно — еще в декабре 2020 он получил мышечную травму на тренировке. Процесс реабилитации затянулся, вратарь пропустил зимние сборы, оба матча «быков» в плей-офф Лиги Европы (куда их затащил он).

  • Антигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России
  • В новой серии итогов-2021 — плохиши года. То, по чему мы точно не будем скучать
  • 08/01/2022

    • В «рамку» Сафонов вернулся лишь в марте, и хотя не все шло гладко и безошибочно, постепенно он вернулся на привычный высокий уровень — в мае даже появилась информация об интересе к вратарю из АПЛ.

    В июне Матвей дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Польшей (1:1) — вышел на замену во втором тайме вместо Антона Шунина и не пропустил.

    На Евро-2020 Сафонов поехал в роли запасного голкипера, но, после неудачной игры Шунина с Бельгией (0:3), вышел в старте на матч с финнами (1:0), который провел хладнокровно и уверенно, руководя обороной и быстро начиная атаки. Да и в кошмарном матче с Данией (1:4) был одним из лучших в сборной России.

    Матвей Сафонов

    Сезон 2021/22 Матвей начал не лучшим образом — после нескольких неудачных матчей и результативных ошибок он даже присел в запас, тренерский штаб Валерия Карпина даже не вызвал его на первые сборы в сборную.

    Впрочем, уже через месяц Сафонов преодолел свой кризис в «Краснодаре», а в сборной посадил на лавку Гильерме, закрепившись в роли «первого номера».

  • Главные события 2021 года. Два больших турнира и топ-трансфер
  • Прошедший год получился насыщенным на события. И главными из них были...
  • 09/01/2022

    • Апофеозом года стала решающая игра с Хорватией в Сплите — в тяжелейших погодных условиях вратарь сборной России совершил пять шикарных сейвов, до последнего сохраняя надежду на выход команды на ЧМ-2022 напрямую.

    По итогам 2021 года российские болельщики признали его лучшим игроком национальной команды.

  • Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Мне это непонятно, потому что у Игоря, конечно, очень хорошая карьера, но это не предел мечтаний. Думаю, что его карьера, безусловно, заслуживает громких слов и всего остального. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом, но я хочу пройти свой путь, не хочу повторять чей-либо путь. Хочу писать свою историю, которая будет уникальной и по-своему прекрасной.
  • Матвей Сафонов

    • 1. Арсен Захарян

    «Динамо»

    Арсен Захарян

    Молодой полузащитник стал главным открытием розыгрыша РПЛ 2020/21, а следующий сезон окончательно закрепил его в роли восходящей звезды российского футбола.

    Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния.

  • Лучшие игроки-2021: Левандовски обставил Месси и Жоржиньо
  • LiveSport.Ru подводит итоги 2021 года. На очереди — лучшие игроки мира
  • 05/01/2022

    • С начала прошлого года наставник «Динамо» Сандро Шварц включил 17-летнего игрока в обойму игроков «Динамо», и юниор оправдал доверие — из 18 матчей за бело-голубых в 16 он выходил в стартовом составе, забив 4 гола и сделав 5 голевых передач, включая ассистентский хет-трик в матче с «Химками».

    В марте полузащитник поехал на молодежный ЧЕ-2021 и в матче против Исландии (4:1) забил сам и заработал пенальти, став самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В мае Арсен попал в расширенный список команды Станислава Черчесова на Евро-2020 и, скорее всего, попал бы в окончательную заявку, но подхватил выведшую его из строя бактериальную ангину.

    Дебютировал за главную национальную команду Захарян уже при Валерии Карпине в матче с Хорватией, став самым молодым полевым игроком в истории сборной России.

    Арсен Захарян в борьбе с Ильей Кутеповым

    В июле РФС признал полузащитника «Динамо» лучшим молодым игроком сезона-2020/21, а в декабре Захарян стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту России.

    В борьбе за нее он опередил Гамида Агаларова, Константина Тюкавина, Наиля Умярова и Даниила Хлусевича.

  • Главные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • LiveSport.Ru называет главных героев 2021 года
  • 07/01/2022

    • Будущее Захаряна, скорее всего, будет связано с европейскими клубами — по информации СМИ им интересуются «Ман Сити», «Челси», «Барселона» и «Реал».

    Но, как считает Сандро Шварц — об этом говорить пока рано. Да и сам Арсен хочет для начала выиграть трофей с «Динамо».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Борусссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры