Сборная России по хоккею осталась без главного тренера за 2 недели до Олимпиады

Главный тренер сборной Россиипропустит начало сборов перед Олимпиадой-2022 из-за положительного теста на коронавирус.

«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус.

Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, а второй — отрицательный.

В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной.

В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избежать любых рисков.

Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ.

До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи», — сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе.

В понедельник, 17 января сборная России заселилась в отель в Москве. Игроки отправятся в Новогорск 18 января, когда сдадут отрицательные тесты на ковид.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.