В «Байер» с Шиком. Азмун может заблистать в Бундеслиге — если выиграет конкуренцию

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинет петербургский клуб по окончании сезона 2021/22. Иранец летом 2022-го перейдет на правах свободного агента в леверкузенский «Байер», где будет выступать до 2027 года.

Объявление о заключении контракта между иранским нападающим и немецким клубом застало менеджментврасплох и не вызвало положительных эмоций — появилась даже информация о том, чтомогут оштрафовать или сослать в дубль, за переговоры с немцами втайне от текущего работодателя.

Впрочем, слухи об этом быстро угасли, ведь регламенты ФИФА и УЕФА не были нарушены — футболист имеет право вести переговоры и заключать контракты, когда до истечения его контракта остается меньше полугода , а соглашение Сердара с «Зенитом» истекает летом этого года.

В результате «Зенит» из-за своей жадности (а питерцы изрядно заламывали цену во время переговоров с клубами, желающими приобрести Азмуна) остался ни с чем, бесплатно отпустив одного из лучших нападающих-легионеров в истории чемпионатов России.

Для «Байера» же в этой сделке сплошные плюсы — не потратив ни копейки на трансфер они получили качественного креативного нападающего, усилив и разнообразив свою линию атаки.

И даже если Азмун вдруг не придется ко двору в Леверкузене, «аптекари» заработают на его продаже, оставшись в плюсе.

А какие плюсы и минусы этот трансфер несет для самого Сердара?

Долгожданный трансфер

«Байер» уже довольно долго следит за иранским бомбардиром — его очень хотел приобрести бывший наставник леверкузенцев Петер Бос, возглавлявший клуб до марта 2021-го.

Но и после того, как команду возглавил Джерардо Сеоане, немецкий клуб не отказался от видов на Азмуна — переход едва не состоялся прошлым летом, но «Зенит» внезапно повысил цену на игрока.

Примечательно, что сейчас с «Байером» за Сердара боролся «Лион», где теперь работает Бос.

Минусы: Азмун приходит в «Байер» в качестве игрока, которого немцы пытались приобрести уже несколько лет и наконец добились успеха.

Bild подчёркивает, что в этой гонке «Байер» опередил очень серьёзных конкурентов — «Лион», «Ювентус», «Милан». Это серьезно взвинтит ожидания болельщиков от игры новичка, и их придется оправдывать.

Плюсы: Сердар приходит в новый клуб на правах свободного агента, что избавляет его от давления со стороны прессы и фанатов по этому поводу в случае не слишком успешной игры на первых порах.

Если бы «Байер» выложил за него круглую сумму, иранцу психологически пришлось бы куда сложнее.

Сердар Азмун globallookpress.com

Вопросы адаптации

Сердар Азмун выступает в чемпионате России уже десять лет, перебравшись в «Рубин» семнадцатилетним юношей.

Казанский клуб стал ему вторым домом, во многом благодаря личности Курбана Бердыева, старательно опекавшего юного игрока и подтягивавшего его к основному составу.

Окончательное становление иранца как игрока произошло в «Ростове», а в «Зенит» он перебрался уже став звездой в масштабах РПЛ.

Нельзя сказать, что вся декада выдалась удачной — у Азмуна были и провальные отрезки, но нельзя не признать, что чемпионат России стал для форварда родным и привычным. теперь же ему придется привыкать к новой стране и новой лиге.

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Минусы: В России Сердар привык к тепличным условиям — в «Рубине» и «Ростове» с ним нянчился Бердыев, ставший иранцу вторым отцом.

В «Зените» форварду наняли личного ассистента-переводчика, который везде с ним летал, оберегал от бытовых проблем и поддерживал.

Да, за десять лет Азмун если и выучил русский язык, то говорить на нем он все равно стеснялся. В Германии этот номер не пройдет, личного ассистента никто нанимать не будет — придется выходить из зоны комфорта.

Плюсы: К счастью, Сердар не будет один на чужбине, в «Байере» найдется знакомое лицо — бывший партнер по «Зениту» Андрей Лунев.

Иранец интересовался у бывшего одноклубника по поводу жизни в Германии еще осенью, но тогда трансфер сорвался. Вратарь уже полгода живет в Леверкузене и поможет Азмуну освоиться в стране, городе и клубе.

Сердар Азмун globallookpress.com

Более сильный и конкурентный чемпионат

После объявления о подписании контракт с «Байером», Азмун заявил, что это «шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы».

И тут не поспоришь, Бундеслига входит в топ-5, если не топ-3 европейских чемпионатов, а «Байер» в ней не последний клуб.

И, хотя «Бавария» уже давно застолбила за собой место единоличного лидера и чемпиона (бывшему зенитовцу Азмуну это должно быть знакомо), борьба за Лигу чемпионов и места в прочих еврокубках идет ожесточенная — каждый может обыграть каждого (кроме мюнхенцев).

Плюсы: В чемпионате России сильные игроки в какой-то момент упираются в потолок и начинают стагнировать — играя против соперников уровня РПЛ им просто становится незачем прикладывать усилия сверх необходимого, особенно когда выступаешь в команде из группы лидеров.

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Для качественного скачка в развитии необходима более конкурентная среда, и что может быть лучше перспективы по несколько раз за сезон встречаться с соперниками калибра «Баварии» или дортмундской «Боруссии».

Да и уровень партнеров по команде у Азмуна будет, при всем уважении к «Зениту», посерьезнее — а рядом с сильными игроками, в том числе и конкурируя с ними за место в составе, проще находить мотивацию и становиться сильнее самому.

Минусы: Практика показывает, что большинство топовых игроков российского чемпионата последних лет в европейских чемпионатах неизменно играют хуже, чем сами того хотят — можно вспомнить «не взлетевших» Милоша Красича, Кейсуке Хонду, Сейду Думбия, Ахмеда Мусу, Федора Смолова, да и Алексей Миранчук испытывает проблемы в Италии.

После лет, проведенных в не слишком сильной российской лиге очень сложно перестроиться на совсем другие скорости и соперников более высокого уровня. Поэтому российские клубы последние годы регулярно проваливают в еврокубках.

Сердар Азмун globallookpress.com

Больше карьерных перспектив

«Байер» — клуб без особых шансов на победу в Бундеслиге, но всегда с серьезными амбициями на Лигу чемпионов.

Да, за последние четыре сезона леверкузенский клуб лишь раз попадал в топ-4 Бундеслиги, но до этого был прекрасный отрезок с пятью попаданиями в ЛЧ за шесть лет. Сейчас «аптекари» идут третьими и постараются не выпасть из четверки.

Да и в еврокубках, в отличие от «Зенита», немецкий клуб, чаще всего играет, а не страдает, довольно регулярно выходя из группы, хоть и не продвигаясь в последние годы дальше 1/8 финала.

Плюсы: Выступая за серьезный клуб из престижного европейского чемпионата куда легче попасть на карандаш скаутам топ-клубов как в Бундеслиге, так и за ее пределами, чем выигрывая очередное чемпионство в РПЛ.

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Да и бороться с условным Сон Хын-Мином за звание лучшего игрока Азии будет проще, когда ты забиваешь голы в чемпионате Германии, а не «Тамбову» и «Нижнему Новгороду».

Минусы: Для начала надо выиграть конкуренцию и заиграть в основном составе.

Сердар Азмун globallookpress.com

Конкуренция с Шиком в атаке

Большую часть сезона «Байер» играет по схеме 4-2-3-1, а на острие атаки леверкузенцев блистает чешский нападающий Патрик Шик.

Отлично выступив на Евро-2020,где он разделил титул лучшего бомбардира с Криштиану Роналду (у обоих по 5 голов), 25-летний нападающий достойно продолжил и в Бундеслиге.

Он забил уже 18 мячей в 17 матчах, обогнав Эрлинга Холланда. Больше — только у Роберта Левандовски — 23 гола в 19 играх. У Шика потрясающая реализация — в этом сезоне он забил почти на 4 гола больше, чем должен был, исходя из качества моментов.

Азмун и Шик во многом похожи — хорошо двигаются внутри штрафной, хорошо умеют завершать головой, не играют в оттяжке, не слишком сильны в прессинге. Чех лучше технически оснащен, иранец выгодно отличается открываниями за спину защитникам.

Минусы: У Сеоане есть опыт игры с двумя форвардами, но в «Янг Бойз» один из них был больше заточен на завершение, а другой был переходным звеном из полузащиты в нападение, в то время как Азмун и Шик оба завершители и бомбардиры.

Выпуская одновременно двух одноплановых форвардов, и меняя схему 4-2-3-1 на узкие 4-4-2, тренер потеряет одного созидателя в центре поля, где блистают Виртц/Фримпонг/Диаби, ослабив свое главное оружие.

К тому же Шик — не Дзюба, и он не будет регулярно уходить в глубину и смещаться к флангам, чтобы скинуть мяч, который отправят за спины защитникам под спринт Азмуна.

Плюсы: Кроме Шика серьезных конкурентов в центре нападения у Азмуна нет: 29-летний аргентинец Лукас Аларио забил лишь один гол в 13 матчах и близок к уходу в один из бразильских клубов.

Другие конкуренты — 17-летний испанец Икер Браво (11 минут в Бундеслиге текущего сезона) и 18-летний Эмрехан Гедикли (0 минут).

Сердар Азмун globallookpress.com

Стиль «Байера» и Бундеслиги подходит Азмуну

Завершим одним большим плюсом: Бундеслига — турнир отлично подходящий для Азмуна . Большинство клубов в нем любят атаковать и играют с высокой линией защиты, что позволит Сердару пользоваться излюбленными открываниями за спину.

К тому же стиль «Байера» идеально стыкуется с манерой игры иранца — леверкузенский клуб отлично использует свободное пространство и в быстрых контратаках, и при собственном точечном давлении.

Еще один плюс — «Байер», хоть и мало подает с игры, но уже пятый сезон подряд держится в топ-5 Бундеслиги по количеству угловых. И тут Азмун может дать фору даже Шику из-за лучшей прыгучести и выбора позиции.

«Байер» достойный вариант для Азмуна, хотя без сложностей не обойдется.