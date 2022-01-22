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    Конец победной серии «Сити». «Святые» притормозили команду Гвардиолы

    «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Саутгемптоном» в матче 22 тура АПЛ. Рассказываем, как это было

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    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    Забив быстрый гол, «Саутгемптон» не смог удержать викторию, но все же прервал победную серию «горожан» в АПЛ длиной в 12 матчей. Это первая потеря очков подопечными Хосепа Гвардиолы после поражения на «Этихаде» от «Кристал Пэлас» (0:2) 30 октября. Но даже по потерянным очкам «Сити» на 6 опережает ближайшего преследователя — «Ливерпуль»

    Ход матча

    5’ Уорд-Праус навесил со стандарта в центр штрафной, где Салису в борьбе с Родри пробил головой мимо ворот.

    7’ 1:0 Кайл Уолкер-Питерс. Ромеу из центра поля прострелил направо, Уолкер-Питерс прошёл по флангу к штрафной «Сити», обыгрался с Редмондом и нанёс отличный удар от угла штрафной площади в ближний угол. Эдерсон не дотянулся.

    17’ Канселу с левого фланга ворвался в штрафную «святых» после передачи Де Брёйне и прострелил к ближней штанге — Форстер перехватил мяч.

    23’ Броя подработал мяч ногой после навеса Ромеу из центра поля, убежал один на один с Эдерсоном и технично пробил мимо него в ближний угол ворот «Сити», но гол не был засчитан из-за офсайда.

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    • 37’ Силва с правого фланга прострелил к ближнему углу штрафной «Саутгемптона», где Стерлинг обработал мяч, обыграл Адамса и нанёс резкий удар в дальний угол — рядом со штангой.

    40’ Фоден с левого фланга прострелил в центр штрафной «хозяев», Стерлинг резко пробил низом в левый угол — Форстер среагировал и ухитрился отразить этот удар.

    44’ Уолкер с правого фланга прострелил в штрафную «святых», после пары рикошетов мяч достался Родри, который нанёс удар от линии штрафной — рядом с левой штангой.

    48’ Уолкер справа навесил к краю штрафной хозяев, Родри нанёс удар в правый угол с рикошетом от газона — Форстер в прыжке отбил на угловой.

    54’ Броя на скорости ворвался в штрафную «Сити» после передачи Армстронга и пробил с небольшим сопротивлением Лапорта — Эдерсон переводит на угловой.

    55’ Уорд-Праус с углового навесил к центру штрафной «Сити», Салису в борьбе с защитником пытался пробить по воротам, но получилась скидка головой к правой штанге, где Броя нанёс удар головой и попал в штангу. Мяч отскочил к Беднареку после этого, а тот пробил правее цели.

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    • 58’ Стерлинг с правого фланга навесил к дальнему углу штрафной «Саутгемптона», откуда Фоден пробил в касание над перекладиной.

    65’ 1:1 Эмерик Ляпорт. Де Брёйне со штрафного навесил к дальней штанге, где Лапорт выиграл позиционную борьбу и головой вколотил мяч в ближний угол ворот «Саутгемптона».

    70’ Де Брёйне мощно бьёт по воротам хозяев из правой части штрафной, но попал в штангу.

    73’ Канселу слева навесил во вратарскую Саутгемптона«, Жезус в прыжке пробил затылком — и тут штанга.

    88’ Де Брёйне обработал мяч у дуги штрафной "святых" и хлёстко пробил низом из-под защитника — рядом со штангой.

    90+6’ Де Брёйне прорвался к штрафной "Саутгемптона" по правому флангу и нанёс хлёсткий удар в ближний угол — Форстер ногой перевёл на угловой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Манчестер Сити 1:1
    Голы: 1:0 Кайл Уолкер-Питерс (7'), 1:1 Эмерик Лапорт (65') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек (Лянцо, 71'), Мохаммед Салису, Ромен Перро, Нейтан Редмонд (Мохамед Эльюнуссип, 46'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Стюарт Армстронг (Ибраима Диало, 82'), Armando Broja, Че Адамс Манчестер Сити: Филип Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 60'), Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Ян Беднарек (33'), Стюарт Армстронг (79'), Мохамед Эльюнуссип (90 + 2')

    Турнирная таблица

    "Манчестер Сити" остался на первом месте в АПЛ с 57-ю очками, в активе "Саутгемптона" 12-я позиция и 25 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем матче "Манчестер Сити" сыграет в Кубке Англии с "Фулхэмом", а "Саутгемптон" в этот же день примет "Ковентри Сити".

    Прямая речь

    Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити"

    — Мы играли действительно здорово. Увы, в первом тайме мы пропустили гол, но я считаю, что это был один из лучших наших матчей в нынешнем сезоне, причем с отрывом. Соперник действовал предельно организованно, и это был один из наших лучших матчей против него. Да, результат не лучший, но сама игра была великолепна. Мы выступили лучше, чем против "Арсенала", когда победили, а сегодня добились лишь ничьей. Иногда ты заслуживаешь победы, но не побеждаешь.

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    Почему мы после этого должны вдруг разувериться в том, что делаем? Мы сыграли хорошо. Потери очков неизбежны, но то, как мы играем, радует. У нас впереди две недели на подготовку к следующей игре. Люди начнут говорить о том, что гонка за чемпионством не завершена, и это нам на пользу. Впереди много сложных матчей, но мы будем стараться играть хорошо всегда.

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