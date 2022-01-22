Шантаж Дембеле не закончится для «Барселоны» успехом

За полгода до окончания его контракта «Барселона» потребовала от своего нападающего Усмана Дембеле либо продлить договор, либо уйти этой зимой. Разбираемся в происходящем и пытаемся понять, чем все завершится.

«Барселона» и Дембеле уже не восстановят отношения

Отношения между «Барселоной» и Усманом Дембеле не подлежат восстановлению: спортивный директор каталонцев Матеу Алемани подтвердил, что клуб активно работает над продажей форварда, а француз ответил работодателю громкой публикацией в соцсетях.

Футболист ясно дал понять, что не поддастся на шантаж, намекнув, что «блауграна» плохо с ним обращалась на протяжении всей нынешней ситуации, и с ним, пожалуй, трудно не согласиться. Нападающий не заслуживает такого обращения со стороны «Барселоны», хотя он и допускал ошибки на протяжении всего срока действия своего контракта на «Камп Ноу», который должен действовать до 30 июня 2022 года.

«Барселона» несправедлива в отношении Дембеле

Его трудовая этика временами была плохой, особенно за вне поля, и истории, связанные с его лечением команды диетологов, представленных клубом для домашнего использования, его не красят. Однако ни один футболист не хочет травмироваться. Форвард не вынуждал каталонцев сделать его вторым самым дорогим подписанием за всю историю в попытке заменить Неймара, чей трансфер в ПСЖ на «Камп Ноу» могли расценить как унижение.

Во всяком случае, Дембеле был очень восприимчив к интересу «блауграна» и помог ее попыткам его заполучить, облегчив переход из Дортмунда, сжигая мосты в местной «Боруссии». «Барселона» практически ничего не получила от Дембеле с футбольной точки зрения, что подчеркивается его стоимостью и нынешними финансовыми проблемами клуба.

«Барселона» пытается выручить деньги с ухода Дембеле

Тем не менее, со стороны кажется, что каталонцы хотят выплеснуть свое недовольство всей этой сделкой по Дембеле. Это удар для нового президента Жоана Лапорты и его правления, которые рискуют бесплатно потерять игрока, а Дембеле — один из самых непопулярных игроков среди болельщиков из-за того, что назвал нынешнюю ситуацией «кампанией» против него.

Со стороны «Барселоны» совершенно справедливо не хотеть задаром потерять Дембеле летом 2022 года, но было бы лучше просто быть готовым к этому и попытаться продать его в начале января. Есть определенная ирония в том, что «блауграна» опасается потерять француза бесплатно, когда последние два летних трансферные окна открыто пыталась вытолкнуть его из клуба.

«Манчестер Юнайтед» не удалось договориться об его аренде в последний момент, хотя тогда, в октябре 2020 года у клубов были еще большие проблемы с финансами из-за пандемии. С тех пор заполучить нападающего хотели разные команды, но форвард всегда хотел добиться успеха в «Барселоне».

«Барселоне» сложно выиграть юридческую битву у Дембеле

Каталонцы не могут юридически заставить Дембеле принять предложение о продлении контракта, но на каждом шагу они принимали собственные решения и теперь должны вести себя, как взрослые люди. Никто не заставлял их платить за него так много, никто не заставлял их пытаться продать его в течение последних двух лет, и никто не заставлял их нанимать тренеров, которые не стремились использовать вингеров вплоть до прихода на этот пост Хави, после чего было слишком поздно.

Футбольные клубы часто непрозрачны в своих действиях, и это раздражает болельщиков. Понятно, почему «Барселона» хочет продать француза именно сейчас. Ей нужно компенсировать любые средства за счет трансфера, и она не может позволить себе его зарплату.

В этом нет никаких сомнений, и любые разговоры о том, что форвард должен продемонстрировать приверженность проекту, являются абсурдом и показухой перед фанатами команды, и несправедливо, что игрока изображают плохим парнем в подобном сценарии — он этого попросту не заслуживает.

Трудовое законодательство на стороне Дембеле

По информации Marca, «блауграна» может столкнуться с огромными финансовыми затратами из-за своего непрекращающегося спора с Дембеле, который не хочет уходить в ближайшее время. Маневр каталонцев в юридическом процессе чрезвычайно необычен и может оказаться весьма затратным.

И это не первый случай, когда клуб пытается заставить футболиста уйти, если он не хочет продлевать контракт. Это обычное дело, но как правило это делается в частном порядке. Необычно то, что «Барселона» дала ясно понять это в письменной форме и обнародовала публично, вплоть до заявления Алемани о том, что нападающий должен уйти, и теперь тот может подать на нее в суд.

Местное законодательство предоставляет работнику право требовать прекращения трудовых отношений в случае серьезного нарушения со стороны работодателя и по его вине с правом на компенсацию, соответствующую несправедливому увольнению, и на пособие по безработице, если работодатель способствовал этому.

«Барселоне» грозят большие финансовые потери за тяжбу

Это то, что может сделать игрок, если каталонцы продолжат придерживаться этой стратегии весь январь, когда открыто трансферное окно, пытаясь заставить его уйти. Такой сценарий может привести к тому, что «Барселона» будет вынуждена выплатить французу большую компенсацию, что еще больше ухудшит ее и без того тревожное финансовое положение.

Если юристы не смогут найти решение, то это дело будет передано в суд, и его разрешение может зайти далеко. «блауграна» считает, что она не сделали ничего плохого, и что у Дембеле все еще действует контракт, и он не остался в затруднительном положении, а это означает, что правило Статута рабочих не будет применяться. Каталонцы делали это в прошлом с Илаишом Морибой, которого в итоге заставили уйти, и теперь играет за «Лейпциг».

Чем все закончится

Большой публичный призыв «Барселоны» не повлиял на устремления футболиста и его агента Муссы Сиссоко. В своем письме по этому поводу форвард обвиняет клуб в шантаже, и они готовы зайти так далеко, как им нужно. Агент нападающего настаивает на том, что предложение другой стороны о продлении соглашения не соответствует пожеланиям его клиента.

Таким образом, каталонцам и Дембеле, скорее всего, попытаются как можно скорее найти какой-то компромисс, чтобы не затягивать дело. Судя по категорическому нежеланию игрока уйти, а также отсутствию хороших предложений со стороны других клубов, «блауграна» будет вынуждена оставить француза до конца сезона, после чего сменит команду как свободный агент.