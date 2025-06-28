Эдвардс — Сильвейра. Ставка (к. 2.95) и прогноз на ММА, PFL 2025 WT 7, 28 июня 2025 года

В рамках турнира PFL 2025 WT 7 28 июня состоится поединок в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошем Сильвейрой. Начало — 07:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фабиан Эдвардс

Турнирное положение: Бывший претендент на титул Bellator, сейчас участвует в Гран-при PFL. В четвертьфинале досрочно победил Импа Касанганая техническим нокаутом.

Последние бои: В текущем турнире PFL начал с впечатляющей победы техническим нокаутом во втором раунде над Касанганайем. До этого проиграл чемпионский бой Джонни Эблину единогласным решением судей, но перед этим одержал важные победы над такими ветеранами как Гегард Мусаси и Лиото Мачида.

Состояние бойца: Британец отличается точной ударной техникой и грамотной работой в клинче. Эдвардс хорошо читает соперника и умело использует джеб для контроля дистанции. Из 14-ти побед 5 были досрочно, причем 3 из них в первом раунде.

Джош Сильвейра

Турнирное положение: Многоопытный боец PFL, который уже дошел до полуфинала. В прошлом сезоне доходил до финала Гран-при, уступив лишь в чемпионском бою.

${VrezNews1}

Последние бои: В текущем турнире Сильвейра начал с победы единогласным решением над Майком Шипменом. Всего за последние 5 боев лишь один раз проиграл. В прошлом сезоне одержал несколько ярких побед, включая технический нокаут над Ти Флоресом в первом раунде.

Состояние бойца: 10 из 14-ти побед Джош одержал в первом раунде. Однако против топовых соперников иногда испытывает проблемы в поздних раундах, когда инициатива переходит к более выносливым оппонентам.

Стоит также отметить, что ранее за карьеру Сильвейра редко побеждал соперников топ-уровня, каковым является Эдвардс.

Статистика для ставок

У Сильвейры лишь один проигрыш за 5 боев

Последние 3 из пяти побед Эдвардса были досрочными

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Эдвардса с коэффициентом 1.20 на его победу. На победу Сильвейры дают 4.55. Особый интерес представляет рынок тоталов, где коэффициент на тотал меньше 2.5 раундов предлагается за 2.95.

Прогноз: Оба бойца демонстрируют склонность к досрочному завершению поединков, особенно в первом раунде. Эдвардс обладает точными ударами и может найти уязвимости в защите Сильвейры.

Ставка: Тотал меньше 2.5 раунда за 2.95.