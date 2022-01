Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

После нулевой ничьей в первом полуфинальном матче Кубка лиги, «Ливерпуль» добыл гостевую победу над «Арсеналом» в ответном — 2:0. «Канониры» были активны на старте каждого из таймов, но дубль Диогу Жоты предрешил исход.

Ход матча

6’ Сака получил по ногам от Робертсона в метре от штрафной «Ливерпуля». Ляказетт взялся за исполнение стандарта, закрутив мяч над стенкой, но угодив в перекладину.

13’ «Ливерпуль» получил право на свой первый угловой. Робертсон выполнил подачу в штрафную, Фабиньо головой сделал скидку во вратарскую, откуда Матип переправил мяч в угол ворот — но из положения «вне игры».

19’ 0:1 Диогу Жота. Проникающий пас отдавал с центра поля Александер-Арнольд на ход Жоте ближе к левому краю, далее Диогу сместился в центр, добрался до радиуса штрафной и несильно низом пробил в противоход вратарю — получилось в угол ворот.

31’ Провели хозяева атаку после перехвата в центре поля, но завершающий удар Сака из пределов штрафной Робертсон успел заблокировать.

49’ Локонга заметил брешь в центре обороны «Ливерпуля» и выполнив заброс вперёд. Ляказетт зацепился за линию офсайда, подхватил мяч, ворвался в штрафную, но пробил выше ворот.

51’ Диогу Жота протащил атаку гостей по левому краю, далее проскочил вдоль лицевой и выкатил мяч в центр штрафной «Арсенала» под удар Гордону, который пальнул на трибуны.

60’ Конате пришёл в штрафную «Арсенала» на розыгрыш углового, перепрыгнул оппонента и пробил головой — мяч от рук голкипера угодил в штангу. Добивание Хендерсона ужебыло из офсайда.

72’ Оторвался от опеки соперника на скорости Мартинелли и с острого угла пробил по воротам «Ливерпуля», но Келлехер смог перевести на угловой.

77’ 0:2 Диогу Жота. Вновь Диогу Жота откликнулся на заброс Трента из глубины, грудью протолкнул мяч себе на ход, забрался в штрафную и перекинул голкипера, вышедшего из ворот.

81’ Мартинелли дали обработать мяч у линии штрафной «Ливерпуля» и пробить с лёта — выше цели.

90’ Удаление! Томас Парти пошёл в опрометчивый подкат против Фабиньо, за что получил вторую жёлтую карточку, оставив «Арсенал» в меньшинстве.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Диогу Жота (19'), 0:2 Диогу Жота (79') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Альберт Самби Локонга, Букайо Сака, Emile Smith Rowe (Томас Парти, 74'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 74') Ливерпуль: Диогу Жота, Роберто Фирмино (Неко Уильямс, 84'), Kaide Gordon (Такуми Минамино, 63'), Кёртис Джонс, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 75'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 46'), Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Александр Ляказетт (44'), Такэхиро Томиясу (56'), Ибраима Конате (63'), Кёртис Джонс (82'), Томас Парти (87'), Томас Парти (90'), Такуми Минамино (90 + 1')

Следующие матчи

Коллектив Юргена Клоппа вышел в финал Кубка английской лиги, в котором 27-го февраля на «Уэмбли» сразится за трофей с «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

В ближайшем матче АПЛ «Ливерпуль» 23 января отправится в гости к «Кристал Пэласу», а «Арсенал» в этот же день примет на своем поле «Бернли».

Прямая речь

Юрген Клопп, тренер «Ливерпуля»

— Все в раздевалке без ума от радости. Трудная игра, трудное время для нас, но парни проявили себя просто исключительно. «Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.

Мы забили два чудесных гола — Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что Диогу нам очень поможет. Он сделал шаг вперед в нашей команде, стал нападающим мирового класса.

Микель Артета, главный тренер «Арсенала»

— Мы действительно расстроены, но «Арсенал» играл против топ-команды. У нас были реальные моменты в обоих таймах — надо забивать. У нас были моменты, мы вели игру, давили, но, чтобы победить «Ливерпуль», надо реализовывать свои шансы.

В последних трех матчах мы играли вдесятером — это очень трудно на таком уровне. Но я горжусь парнями, тем, что они показали, хотя у нас нет тренировок.