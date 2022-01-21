Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

Ход матча
6’ Сака получил по ногам от Робертсона в метре от штрафной «Ливерпуля». Ляказетт взялся за исполнение стандарта, закрутив мяч над стенкой, но угодив в перекладину.
13’ «Ливерпуль» получил право на свой первый угловой. Робертсон выполнил подачу в штрафную, Фабиньо головой сделал скидку во вратарскую, откуда Матип переправил мяч в угол ворот — но из положения «вне игры».
19’ 0:1 Диогу Жота. Проникающий пас отдавал с центра поля Александер-Арнольд на ход Жоте ближе к левому краю, далее Диогу сместился в центр, добрался до радиуса штрафной и несильно низом пробил в противоход вратарю — получилось в угол ворот.
𝗝 ⚽️ 𝗧 𝗔 pic.twitter.com/uREYeqnHu3— Liverpool FC (@LFC) January 20, 2022
31’ Провели хозяева атаку после перехвата в центре поля, но завершающий удар Сака из пределов штрафной Робертсон успел заблокировать.
49’ Локонга заметил брешь в центре обороны «Ливерпуля» и выполнив заброс вперёд. Ляказетт зацепился за линию офсайда, подхватил мяч, ворвался в штрафную, но пробил выше ворот.
Just 45 minutes separate @LFC from the Final...— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 20, 2022
It's still all to play for at the Emirates!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/zT3DLR0o6J
51’ Диогу Жота протащил атаку гостей по левому краю, далее проскочил вдоль лицевой и выкатил мяч в центр штрафной «Арсенала» под удар Гордону, который пальнул на трибуны.
60’ Конате пришёл в штрафную «Арсенала» на розыгрыш углового, перепрыгнул оппонента и пробил головой — мяч от рук голкипера угодил в штангу. Добивание Хендерсона ужебыло из офсайда.
51' — A great run from Jota down the left and he finds Gordon, with great movement in the area. Gordon's first-time shot goes over.— Liverpool FC (@LFC) January 20, 2022
[0-1]#ARSLIV pic.twitter.com/6P6pNwDlXl
72’ Оторвался от опеки соперника на скорости Мартинелли и с острого угла пробил по воротам «Ливерпуля», но Келлехер смог перевести на угловой.
77’ 0:2 Диогу Жота. Вновь Диогу Жота откликнулся на заброс Трента из глубины, грудью протолкнул мяч себе на ход, забрался в штрафную и перекинул голкипера, вышедшего из ворот.
Wembley's within touching distance!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/fSJ8a2L4o5— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 20, 2022
81’ Мартинелли дали обработать мяч у линии штрафной «Ливерпуля» и пробить с лёта — выше цели.
90’ Удаление! Томас Парти пошёл в опрометчивый подкат против Фабиньо, за что получил вторую жёлтую карточку, оставив «Арсенал» в меньшинстве.
𝐖𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐘 𝐁𝐎𝐔𝐍𝐃! 🤩 pic.twitter.com/hWbNvaEXe4— Liverpool FC (@LFC) January 20, 2022
Следующие матчи
Коллектив Юргена Клоппа вышел в финал Кубка английской лиги, в котором 27-го февраля на «Уэмбли» сразится за трофей с «Челси».
В ближайшем матче АПЛ «Ливерпуль» 23 января отправится в гости к «Кристал Пэласу», а «Арсенал» в этот же день примет на своем поле «Бернли».
Your 2021/22 #CarabaoCupFinal: confirmed.#EFL pic.twitter.com/GZhjeGM9A3— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 20, 2022
Прямая речь
Юрген Клопп, тренер «Ливерпуля»
— Все в раздевалке без ума от радости. Трудная игра, трудное время для нас, но парни проявили себя просто исключительно. «Арсенал» очень живо начал в первом тайме, потом мы успокоили игру, заиграли в хороший футбол и создали много моментов. Второй тайм был похожим.
Мы забили два чудесных гола — Диогу Жота в огне. Когда он только присоединился к нам, мы были уверены, что Диогу нам очень поможет. Он сделал шаг вперед в нашей команде, стал нападающим мирового класса.
«What the boys put out tonight was really special.»— Liverpool FC (@LFC) January 20, 2022
Here's Klopp's thoughts on our victory against Arsenal 👇 #ARSLIV
Микель Артета, главный тренер «Арсенала»
— Мы действительно расстроены, но «Арсенал» играл против топ-команды. У нас были реальные моменты в обоих таймах — надо забивать. У нас были моменты, мы вели игру, давили, но, чтобы победить «Ливерпуль», надо реализовывать свои шансы.
В последних трех матчах мы играли вдесятером — это очень трудно на таком уровне. Но я горжусь парнями, тем, что они показали, хотя у нас нет тренировок.