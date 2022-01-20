В фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов

В рамках отложенного поединка 17 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» (3:1) на выезде. Представляем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Манчестер Юнайтед» одержал противоречивую победу

«Не в первый и почти наверняка не в последний раз эта непостоянная группа игроков "Манчестер Юнайтед" проделала за весь вечер работу, не поддающуюся осмысленному анализу. Они должны были быть похоронены "Брентфордом" в первом тайме, но собрались после перерыва и обнаружили то клиническое преимущество, которое должно было быть использовано против соперника ранее», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

«Более того, они продемонстрировали проблески того футбола, который Ральф Рангник сделал своей визитной карточкой: их второй и третий голы были забиты быстрыми, умными переходами, которые утопили оборону хозяев поля, что говорит о том, что манкунианцы, по крайней мере, способны реализовать видение своего временного тренера по ходу захватывающих всплесках».

«Манчестер Юнайтед» снова в долгу перед Де Хеа

«Как и в ничейном матче с "Астон Виллой" на прошлых выходных, где Де Хеа сделал семь сейвов, здесь испанец сделал еще семь и явно расстроился, пропустив в последние пять минут игры. Чтобы подчеркнуть влияние вратаря в данном поединке, Эдерсон из "Манчестер Сити" за весь сезон столкнулся всего с 35 ударами, пропустив 13 мячей в АПЛ», — отмечает в материале Sky Sports Бен Граундс.

«Здесь голкипер "Манчестер Юнайтед" увеличил свой рекорд по наибольшему количеству ударов в его ворота в текущей кампании до 81. Если "Дьяволы" хотят достичь минимальной цели в виде попадания в Лигу чемпионов по итогам второй половины чемпионата, им нужно гораздо лучше защищать своего первого номера. Более эффективные оппоненты уже давно бы оставили манкунианцев ни с чем».

В случае ухода Роналду у «МЮ» есть кем его заменить

«Недавно Роналду выразил свое недовольство своими молодыми одноклубникам — то, что он воспринял как их неспособность воспринимать критику, поэтому будет интересно посмотреть, как он отреагирует после того, как был явно недоволен своей заменой в матче с "Брентфордом".

Рангник сделал необычный шаг, говоря на ухо португальцу и даже, казалось, схватив его за руку, когда тот выразил недовольство, размахивая руками и бросая куртку на землю и затем продолжая задавать вопросы на скамейке запасных о том, почему с поля убрали именно его», — проанализировал события матча в эфире радио BBC Manchester Билл Райс.

«Позже Рангник сказал, что это решение заменить Гринвуда на Рашфорда и добавить дополнительного защитника в лице Магуайра вместо Роналду было правильным для команды. Немец также надеется, что его звезда поймет, почему он принял такое решение, но когда Эланга, Гринвуд и Рашфорд забили, болельщики "Юнайтед" получили представление о том, каким может быть будущее, когда португалец уйдет будь то в конце этого сезона или потом».

Смена тактики помогла Рангнику, но не решила проблемы

«Это были важные три очка для Рангника после того, как он возглавил "МЮ". Он использовал схему 4-3-3 после того, как отказался от своих любимых 4-2-2-2, но в итоге его команда играла с тремя центрбеками, когда сдерживала штурм "Брентфорда" в конце матча. В фундаменте "Юнайтед" остаются трещины и вопросы без ответов: ближайшее будущее Марсьяля остается неопределенным, так как он оказался изолированной фигурой на скамейке запасных в качестве неиспользованной замены», — анализирует в материале ESPN Том Хэмилтон.

«Кроме того, у них есть проблемы со стандартами: гости выглядел уязвимыми в обороне, в то время как их текущий показатель в 113 угловых без голов остается реальной проблемой. Это был случай, когда "Красные Дьяволы" проделали большую работу, выиграв матч, который мог быть проигран уже к перерыву, если бы не Де Хеа. Рангник будет в восторге от их удачно организованных трех голов во втором тайме, но это выглядело не убедительно, ведь мы ждем, когда появится "Юнайтед", способный показать целостное выступление».