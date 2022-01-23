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    Победа над «Вест Хэмом» продемонстрировала медленный, но все же прогресс «МЮ»

    Команда Ральфа Рангника вырвала победу на последних секундах

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    Игроки «МЮ»
    «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ выиграл у «Вест Хэма». ESPN подводит итоги этой встречи.
    Ральф Рангник праздновал так, как будто он только что выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов, когда Маркус Рашфорд вонзил мяч в сетку после прострела Эдинсона Кавани на третьей добавленной минуте матча с «Вест Хэмом» на «Олд Траффорд» — 1:0.

    Временный главный тренер «МЮ» повернулся к ложе директоров с поднятыми вверх руками и несколько раз ударил по воздуху кулаком, когда игроки команды мчались по полю, чтобы поздравить Рашфорда, забившего свой второй гол в двух играх.

    Рангник был так воодушевлен, потому что его команда превратила разочаровывающую ничью в потенциально ключевую победу. Благодаря ей «Юнайтед» обошел «Вест Хэм» и впервые со 2 октября поднялся в четверку лучших АПЛ.

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    Но у тренера, которому было поручено привести в порядок команду после увольнения Уле-Гуннара Сульшера в ноябре, была еще одна причина отпраздновать гол Рашфорда. Во второй игре подряд бывший тренер «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайма» грамотно распорядился заменами.

    Во время матча против «Брентфорда» Рангник вызвал гневную реакцию Криштиану Роналду, заменив 36-летнего ветерана на Рашфорда. Шесть минут спустя Рашфорд забил третий гол «МЮ», что позволило манкунианцам без нервов довести игру до победы (счет стал 3:1), а Рангнику на глазах у телекамер объяснить португальцу, почему он был прав, проведя замену, независимо от многочисленных заслуг и статуса Роналду.

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    • «МЮ» пришлось непросто в матче против «Вест Хэма», так что Рангник решил бросить все силы на атаку в концовке матча, чтобы вырвать победу. Он заменил Антони Элангу на Рашфорда на 62-й минуте, а на 82-й бросил в бой Кавани и Антони Марсьяля вместо Фреда и Мэйсона Гринвуда.

    Тренер дал указание своим подопечным действовать по схеме 4-2-4. Это была игра по принципу «все или ничего». И Рангник едва не проиграл, когда на 87-й минуте Томаш Соучек пробил головой в сантиметрах от ворот. Но риск немецкого тренера все же окупился, когда все четыре нападающих поучаствовали в голевой атаке, и Рашфорд забил победный мяч.

    Игроки «МЮ»
    globallookpress.com

    «Побеждать таким образом — когда у соперника уже не остается времени, чтобы отыграться — это лучше всего. Нам пришлось пойти на определенный риск в заключительные 15 минут, но я хотел показать своим игрокам, что в этой игре главное — победить. И я более чем счастлив, что нам удалось забить на последней минуте», — сказал Рангник.

    Такие моменты важны для тренера, когда он пытается завоевать доверие у своих новых подопечных. Если вы рискуете, и это приводит к неприятным последствиям, игроки начинают сомневаться в ваших решениях, но если все удается, это, безусловно, помогает рассеять любые сомнения, которые могли появиться в раздевалке.

    Рангнику еще многое предстоит сделать на «Олд Траффорд», чтобы заручиться полной и безоговорочной поддержкой своих игроков. И, учитывая, что он, скорее всего, будет руководить клубом только до лета, пока не будет назначен новый тренер, он, возможно, никогда не приблизится к всеобщей поддержке в раздевалке. Но медленно и кропотливо 63-летний специалист постепенно стабилизирует положение корабля под названием «МЮ», даже если порой на игру команды по-прежнему трудно смотреть.

    При Рангнике «Юнайтед» проиграл всего один раз в десяти матчах во всех турнирах — это было домашнее поражение от «Вулвз» со счетом 0:1 в начале этого месяца. Тем не менее, им удалось забить всего семь голов в шести домашних матчах. Три из них были забиты в ворота «Бернли» — худшей команды Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» пропустил всего семь голов в 10 играх под руководством Рангника, и прогресс в обороне имел решающее значение на данном этапе, поскольку команда Сульшера пропустила ошеломляющие 25 голов за последние 10 игр при норвежце.

    Рангник починил капающий кран своей команды в обороне, но недостатком является то, что это привело к засухе в плане моментов и голов на другом конце поля. В матче с «Вест Хэмом» «Манчестер Юнайтед» нанес 18 ударов по воротам, но только три из них попали в цель — с таким плохим процентом неудивительно, что им трудно добывать комфортные победы.

    Ральф Рангник
    globallookpress.com

    Роналду, например, забил всего два гола в семи матчах под руководством Рангника, и один из них был с пенальти. Он играл в центре нападения против «Вест Хэма» и слабо влиял на игру. Его главный вклад заключался в том, что он играл головой на ближней штанге при защите от угловых. Насколько бы важным это ни было, Роналду все же вернулся в клуб прошлым летом не ради этого.

    Однако ключом к успеху любой футбольной команды является надежная защита. Как только эти основы заложены, команда может прорываться вперед и атаковать с уверенностью, что их тылы в безопасности. «Манчестер Юнайтед» еще не на этой стадии, но прогресс есть, и скоро Рангник сможет рассчитывать на перерыв на матчи сборных. Сейчас же его команда впервые играла два матча подряд с тех пор, как он принял ее в декабре.

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    • Гонка за четвертое место напряженная: «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» разделяют всего четыре очка, но в феврале у «Манчестер Юнайтед» есть ряд матчей, которые дают им возможность обойти некоторых соперников. В следующем месяце они встретятся с «Бернли», «Саутгемптоном», «Лидсом» и «Уотфордом», а затем их ждет устрашающий марш против «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Но «Манчестер Юнайтед» уже находится в лучшем положении, чем когда прибыл Рангник, так что есть и положительные моменты, на которых стоит сосредоточиться.

    И все выглядит гораздо приятней после победы в компенсированное время, каким бы скучным ни было их выступление.

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