«Блэкберн» возрождается. Что изменилось в клубе, который вылетел из АПЛ десять лет назад?

Слишком долго «Блэкберн» не был обычным футбольным клубом. Поражение от «Халла» холодным январским вечером без перспективы увольнения главного тренера или протеста болельщиков против владельцев — настоящий признак прогресса. «Роверс», как известно, выиграли чемпионский титул АПЛ в 1995 году после того, как клуб стал финансировать Джек Уокер, фанат детства, который стал мультимиллионером, а затем превзошел «Манчестер Юнайтед», принеся славу клубу из маленького городка, который переживал тяжелые времена.
То были хорошие дни. С тех пор как в 2010 году семья Уокеров продала клуб семье Рао — владельцам «Venkateshwara Hatcheries», индийского конгломерата предприятий, связанных с птицеводством, более известного как «Venky’s», — «Блэкберн Роверс» время от времени становились посмешищем и ярким примером того, как нельзя управлять футбольным клубом.
Они увольняли тренеров с угрожающей скоростью, участвовали в получивших широкую огласку, но безуспешных попытках подписать некоторых из самых громких имен в футболе и стали громоотводом для протестов болельщиков, которые варьировались от оскорбительных до смехотворных.
В декабре 2010 года местная полиция подтвердила, что два цыпленка, один из которых был одет в шарф «Блэкберна», были пронесены в клетках на территорию стадиона клуба «Ивуд Парк» после чего их выпустили на поле в знак протеста против «Venky's». Позже гнев болельщиков стал более прямым: фанаты бросали в членов семьи Рао снежками во время посещения игры в январе 2013 года.
Но поражение в среду от «Халла» стало примером того, как хаос в «Блэкберне» сменился спокойствием. «Роверс» по-прежнему принадлежат «Venky's», но, находясь вдали от яркого света АПЛ, они сделали грамотный шаг и предоставили возможность управлять клубом опытным футбольным людям. Стабильность вернулась. Их поражение от «Халла» стало не более чем кочкой на дороге.
Роналдиньо, Дэвид Бекхэм и Рауль. «Venky's» пытались подписать контракт со всеми тремя мировыми звездами в первые годы своего правления, но каждый раз терпели неудачу. Они также попытались нанять Диего Марадону в качестве главного тренера, но и этот план так и не удалось реализовать.
Когда они купили «Блэкберн» за 23 миллиона фунтов стерлингов в ноябре 2010 года, председатель компании Анурадха Десаи говорил об «использовании глобального влияния "Venky's" в превращении "Блэкберн Роверс" в действительно глобальный бернд» и об «активной поддержке организации, чтобы гарантировать, что "Блэкберн" останется одним из лучших клубов Премьер-лиги». Однако затем в течение месяца они уволили Сэма Эллардайса с поста главного тренера, заменив его неопытным Стивом Кином, и началось пике.
В «Venky's» наняли международную компанию по организации мероприятий «Kentaro» в качестве консультантов для трансферной кампании и охотились на таких звезд, как Роналдиньо, Бекхэм и Рауль, только чтобы в итоге подписать неизвестных игроков, таких как Мауро Формика, Рубен Рочина и Майлз Андерсон.
«Это было ужасное время, — сказал ESPN источник в "Блэкберне", — Один из агентов начал спать на тренировочной базе из-за большого количества приходов и уходов игроков. Я не думаю, что владельцы понимали масштабы всего этого. Они — хорошие люди, но они ничего не смыслили в футболе, и это сделало их уязвимыми».
Появлялись сообщения о том, что «Venky's» эксплуатируются третьими лицами, в то время как АПЛ также подвергалась критике за то, что позволила этой семье купить один из самых исторических клубов Англии, особенно когда выяснилось, что «Venky's» не знали, что команды могут понижаться и повышаться в классе.
«Покупатель прошел все тесты для владельцев и директоров, которые проводит АПЛ. Ричард Скадамор, тогдашний исполнительный директор Премьер-лиги, встречался с семьей, и их бизнес-план не вызвал опасений. Но по прошествии лет, я думаю, будет справедливо сказать, что некоторые люди из мира футбола использовали их из-за их наивности, а в их адрес высказывалась довольно уничижительная критика, сосредоточенная на их этнической принадлежности и бэкграунде, связанном с птицеводством. Им пришлось очень непросто», — сказал ESPN источник.
Кин, который с трудом удержал команду в АПЛ в 2011 году, должен был ежемесячно летать в индийскую Пуну — а это 9200 миль в одну сторону — для разбора полетов с владельцами. Его неоднократные публичные заявления о том, что в клубе все хорошо как на поле, так и за его пределами, несмотря на плохие результаты и сбивающие с толку трансферы, разозлили болельщиков. Их протесты против владельцев стали обычным явлением на играх.
Когда по итогам сезона 2011-2012 «Блэкберн» все же вылетел в Чемпионшип, Кин остался тренером, но в конце сентября 2012 года все же был уволен. И это вызвало шквал наймов и увольнений, что еще больше подорвало репутацию владельцев. Менее чем за четыре года команду возглавляли шесть тренеров. Хеннинг Берг проработал 57 дней, а его преемник Майкл Эпплтон был уволен, проработав 67 дней. Гэри Бойер, Пол Ламберт и Оуэн Койл также приходили и уходили до того, как Тони Моубрей, бывший коуч «Селтика» и «Мидлсбро», был принят на работу в феврале 2017 года — слишком поздно, чтобы помешать «Блэкберну» снова вылететь, на этот раз в Первую лигу, третью по силе в английском дивизионе.
Моубрей, вернувший команду в Чемпионшип в следующем сезоне, остается главным в «Блэкберне» по сей день, и его долголетие на этому посту является свидетельством изменений в клубе. Примечательно, что, учитывая хаос первых лет правления «Venky's», Моубрей сейчас является тренером клуба дольше всех с 1980-х годов — дольше, чем даже Кенни Далглиш, который привел клуб к чемпионству в АПЛ в 1995 году.
«Я не футбольный гуру и не знаю всех ответов, — сказал Моубрей ESPN, — В каждый клуб, в который я прихожу, я просто привношу свою индивидуальность. Мы все являемся продуктом того, откуда мы родом, а я из сталелитейного городка недалеко от Мидлсбро. Мой отец был строителем в сталелитейной промышленности — вы тот, кем вы являетесь.
Если вам нужны ценности и честность, я в футболе 40 лет и знаю футбол — возможно, не так хорошо, как Пеп Гвардиола или Юрген Клопп, но я знаю футбол и могу работать с людьми. Я всего лишь футбольный тренер. который справляется со своей работой, пытается привести раздевалку в порядок и помочь нам победить».
Возрождение «Блэкберна» можно связать с двумя людьми: Моубреем и исполнительным директором клуба Стивом Вагготтом, которые работали в тандеме с 2017 года, чтобы вернуть клуб на былые позиции. «Venky's» остаются главными, но Вагготт управляет клубом и отчитывается перед владельцами, когда это необходимо.
Работая вместе в «Ковентри Сити» — клубе с кочевым образом существования и давними проблемами с владельцами — Моубрей и Вагготт объединились, чтобы обеспечить стабильность другому клубу, который потерял связь с былым прошлым в АПЛ. Они наслаждаются таким вызовом в «Блэкберне».
«Когда я разговаривал с владельцами, я сказал им, что какое-то время это будет езда по ухабам, и что я буду переключать передачи, пока мы снова не перейдем на нейтралку, — сказал Вагготт ESPN, — Но конечная цель состояла в том, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость. Любой, имеющий правильную подготовку, может управлять самолетом, но когда он попадает в турбулентность, вам нужен кто-то с опытом, кто знает, что он делает, чтобы посадить его, и это то, что Тони и я привнесли в клуб».
Вагготт и Моубрей работали над тем, чтобы заменить возрастных игроков клуба и омолодить команду, чтобы молодежь получала опыт и шансы для подъема по карьерной лестнице. «Блэкберн» также грамотно использует систему аренд — в этом сезоне пять игроков команды, претендующей на повышение в классе, пришли в «Роверс» из клубов АПЛ или клубов из других высших европейских дивизионов.
Продав лучшего бомбардира прошлого сезона Адама Армстронга «Саутгемптону» за 15 миллионов фунтов, Моубрей предоставил шанс возглавить атаку Бену Бреретону, и 22-летний игрок ответил на доверие 20 голами в 27 матчах чемпионата — такая форма помогла укрепить его место в составе сборной Чили.
Команда Моубрея играет в быстрый, захватывающий футбол и активизировала болельщиков «Блэкберна»: в среду более 2000 человек совершили трехчасовое путешествие в гости к «Халлу».
«Мы чувствуем, что нам вернули наш клуб, — сказал болельщик "Роверс" Шейн ESPN, — Все игроки сражаются друг за друга, и здесь нет примадонн. Видеть это прекрасно».
Секрет возрождения «Блэкберна» заключается в стабильности, терпении и доверии.
«Это будет слишком упрощенно говорить о том, что вы должны дать каждому тренеру четыре или пять лет, — сказал Моубрей, — Если дела идут не так, как надо, и личности не находят общий язык, я думаю, что владельцы должны иметь возможность отступить и оценить ситуацию.
В футболе эмоции переплетаются, и если какой-то процент болельщиков в социальных сетях говорит: "Уберите тренера", владельцы меняют тренера, а через шесть месяцев следующий тренер может оказаться хуже, так они и меняются. И затем вы оказываетесь в ситуации, когда у вас было шесть тренеров за три года, команда остановилась, а люди сомневаются в вас.
Но я знаю, какая требуется трудовая этика. Мне нравится быть внутри футбола, и если я сталкиваюсь с плохим поведением или людьми с повесткой дня, которая не подходит нашей команде, я избавляюсь от них как можно быстрее. Потому что добиться успеха можно только с командой, которая является единым целым. И с молодыми игроками, которые пытаются найти свой путь, вы можете пойти куда угодно».
Так сможет ли «Блэкберн» завоевать повышение в классе десять лет спустя, и вернуть «Venky's» в дивизион, из которого, как они думали, они не смогут вылететь?
«Я действительно считаю, что было бы чудом финишировать в двойке лучших, учитывая качество и глубину составов таких клубов, как "Фулхэм" и "Вест Бромвич", — сказал Моубрей, — Но на данный момент у нас все хорошо».
Во многих смыслах «Блэкберн» уже снова добился успеха. Все, что имеет значение сейчас — это то, что происходит на поле, а не ошибки, которые допускались за его пределами.