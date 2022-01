Становление легенды. История единственного хет-трика Роналду в «Ман Юнайтед»

Беспощадность, который никогда не довольствовался малым, несомненно, сделала его одним из величайших футболистов всех времен. Именно поэтому коллекция хет-триков у него больше, чем у большинства игроков.

«Люди спрашивают, кто лучший игрок в мире. Многие говорят, что это Месси, и с этим мнением не поспоришь», — сказал сэр Алекс Фергюсон в интервью BBC в 2015 году.

«Но Роналду мог бы играть за "Миллуолл", "Куинз Парк Рейнджерс", "Донкастер Роверс" или кого угодно и сделать хет-трик с любой из этих команд. Я не уверен, что у Месси это бы получилось».

Однако за шесть лет работы под руководством Фергюсона на «Олд Траффорд» Роналду удалось сделать лишь один хет-трик. В 2003 году португалец пришел в МЮ совсем «зеленым». Поначалу ему даже дали кличку «цирковой пони» из-за его необузданных выходок на поле, которые часто не приносили нужного результата.

За первые три многообещающих, хоть и вовсе не впечатляющих, сезона на «Олд Траффорд», Роналду забил 27 голов в 137 матчах. Однако с годами португалец отточил свой талант и в матчах лишь одного сезона 2006/07 забил 23 гола. «Ман Юнайтед» тогда выиграл титул чемпиона Премьер-лиги.

Вингер также получил награды «Игрок года» и «Лучший молодой игрок года» по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Возможно, более важным было то, что к февралю он наконец-таки выиграл 400 фунтов в споре с Фергюсоном. Криштиану регулярно заключал с тренером пари на количество его голов в матче и до того момента проигрывал их.

«Когда он пришел в "Манчестер Юнайтед", то выглядел как цирковой пони. Он пытался усовершенствовать свои навыки и показать, насколько хорош», — сказал Рио Фердинанд в интервью BT Sport в 2015 году. «Думаю, затем Роналду понял, что до итогового результата ему еще нужно много работать. Для того, чтобы стать лучшим футболистом в мире нужно не только уметь забивать голы, но и помогать это делать партнерам, а также влиять на ход игры».

Несмотря на то, что португалец оформил 13 дублей за свои первые четыре с половиной года в «Юнайтед», ему все еще не удавалось превысить лимит в 2 гола.

В 2008 году, в домашнем матче АПЛ против «Ньюкасла», Роналду получил еще одну возможность сделать первый хет-трик за МЮ. «Сороки» тогда остались без тренера и имели множество проблем.

На перерыв команды ушли при равном счете. Однако безголевой первый тайм оказался лишь прелюдией к бойне на «Олд Траффорд». Спустя несколько минут после старта второго тайма португалец открыл счет в матче точным ударом со штрафного. Он пробил низом, обманув стенку и поразил ближний угол ворот соперника.

The perfect way to kickstart a memorable #MUFC hat-trick from @Cristiano 🎯 #GoalOfTheDay pic.twitter.com/LBUNnGJshY

На 55 минуте матча Карлос Тевес воспользовался ошибкой гостей и удвоил преимущество «манкунианцев».

Разрушительная тройка Роналду, Тевеса и Руни разрывала оборону «Ньюкасла» на части и на 69 минуте эта троица снова объединилась, сотворив великолепную комбинацию. Руни отыграл на Тевеса, который заметил забегание Роналду за спины игроков «Ньюкасла» и отдал точную проникающую передачу. «Семерка» «Юнайтед» получил пас в штрафной площади «сорок» и вторым касанием отправил мяч низом в дальний угол ворот Шея Гивена.

.@Cristiano fires in his second en route to a hat-trick v Newcastle in 2008. #MUFC pic.twitter.com/X5l9VX2Ya4