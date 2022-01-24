«Реал» часто оступается, но вряд ли не станет чемпионом

В 22-м туре испанской Ла Лиги «Реал» в компенсированное время спасся от поражения «Эльче» дома, сыграв вничью 2:2. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Осечки «Реала» против клубов ниже классом неслучайны

«В этом сезоне "Леванте", "Эспаньол", "Осасуна", "Кадис" и "Хетафе" отобрали очки у "Реала". Плюс "Эльче", который был на грани того, чтобы сделать то, чего никогда раньше не было — победить на "Бернабеу". Слишком много осечек против команд одного класса, чтобы это выглядело как несчастный случай», — пишет на страницах AS Луис Ньето.

«Мадридцы слишком долго распоряжаются мячом, когда не чувствуют опасности, а эта лига не терпит этого. Потому что здесь также учитываются неуловимые вещи: то, что Бензема не забивает пенальти, что он получает травму и то, что Бадия действует как супергерой, когда из 23 ударов пропускает только два... Футбол всегда был таким, какими бы ни были инструкции игрокам».

Атаки «Реала» уперлись в блестящую игру Бадии

«В первом тайме у "Реала" было несколько моментов, которые он не смог реализовать, но во втором тайме не действовали остро. Хозяева были не в лучшей форме, но добыть ничью против организованного "Эльче" — это не конец света. Тем более, что мадридцы по-прежнему занимают первое место в таблице», — отмечает в материале Eurosport Яра Эль-Шабури.

«Непросто определить лучшего игрока матча, потому что у обоих соперников были достойные футболисты. Каземиро предстал опорой "Сливочных" и помогал им в атаке, оставаясь при этом скалой в обороне. Но Эдгар Бадия сделал шесть фантастических сэйвов у гостей. Без него они не уехали бы домой с одним баллом, поэтому лучшим в поединке стоит считать именно его».

«Реал» потерял не только очки, но и Бензема

«Мадридцы снова оступились на одной из команд из нижней части таблицы Ла Лиги. Лишь испугав "Сливочных" в Кубке Испании в середине недели, "Эльче" снова удалось расстроить соперника и сохранить интригу сохранить гонку за титул открытой после того, как "Севилья" сыграла вничью с "Сельтой". Подопечные Анчелотти не смогли извлечь выгоду из того, что конкурент потерял очки, и не смогли проявить надежность против оппонентов из нижней части элитного дивизиона», — пишет на страницах Marca Санти Сигеро.

«"Реал" идеален, когда встречается с сильными командами в Испании и Европе, но в этом сезоне он обнаружил свои проблемы в матчах, где от него ожидали победы. Если Бензема выбыл на длительный период, у клуба будет много проблем. О его промахе с пенальти уже забыли, ведь его заменили из-за травмы, и все выглядело не очень хорошо, поскольку форвард, кажется, сигнализировал о проблеме с подколенным сухожилием — мадридцы будут благодарны, что на следующих выходных не будет матчей Ла Лиги, но 3 февраля их ждет поездка к "Атлетику" в Кубке».

Такая ничья «Реала» сродни победе

«Пока сложно сказать, насколько хорош этот "Реал". Ничьи с "Кадисом", а теперь и с "Эльче" за последний месяц в сочетании с поражением от "Хетафе", высветили их проблемы с победами над командами ниже классом, которые стремятся играть от обороны, не оставляя пространства. Отрыв "Сливочных" наверху таблицы составляет всего четыре очка, и "Севилья" сейчас была бы наравне с ними, если бы она не сыграла вничью в последних двух турах», — анализирует в материале ESPN Алекс Киркленд.

«Тем не менее, даже если королевский клуб склонен терять очки, то команды, стоящие за ним — "Севилья", "Бетис", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Барселона" — оступаются еще в большей степени. Мадридцы будут нести потери, равно как и все остальные. И трудно представить вторую половину сезона, которая не завершится их чемпионством».