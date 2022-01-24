«Ливерпуль» подарил надежду на возрождение чемпионской гонки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп говорит, что еще слишком рано думать о том, что его команда способна догнать лидера АПЛ «Манчестер Сити», несмотря на то, что «красные» сократили отставание, победив «Кристал Пэлас».

На следующий день после того, как «Сити» впервые с октября потерял очки, команда Клоппа с самого начала матча выглядела остро и безжалостно, чтобы взять три очка на «Селхерст Парк».

Однако «Ливерпулю» пришлось помучиться после перерыва. Клопп сказал, что его команда показала, насколько «безумно хороши мы можем быть и насколько плохи». «Красным» понадобился пенальти в концовке матча, чтобы безопасно довести матч до победы.

Команда немецкого тренера отстает от «Сити» на 9 очков, но у нее в запасе есть один матч, а также встреча против команды Пепа Гвардиолы, которая запланирована на апрель на «Этихаде».

Клопп сказал, что это были «очень важные» три очка, но когда его спросили, было ли это заявлением от «Ливерпуля» на возвращение в чемпионскую гонку, он ответил: «Нет. Расстояние слишком далеко, чтобы говорить об этом. Нам и не нужно это делать. Мы просто должны выигрывать матчи. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько месяцев».

«Мы потеряли контроль»

Интенсивный прессинг «Ливерпуля» и прекрасная работа с мячом сокрушили «Пэлас» на ранней стадии матча. Вирджил ван Дейк выпрыгнул, чтобы нанести точный удар головой, а затем Алекс Окслейд-Чемберлен завершил размашистую атаку «красных».

Гол Вирджила ван Дейка globallookpress.com

Но «Пэлас» создавал свои моменты: Алиссону пришлось отражать удары Майкла Олисе и Жана-Филиппа Матеты, а Конор Галлахер головой пробил немного мимо цели в начале второго тайма. Они наконец распечатали ворота «Ливерпуля», прежде чем Матета помчался на превосходный пас Джеффри Шлуппа и отпасовал на Одсона Эдуара, который забил в пустые ворота.

«На протяжении 35 минут мы были великолепны. Мы выглядели очень остро и хорошо действовали на ограниченном пространстве, но затем два-три небрежных паса разбудили стадион. "Пэлас" вернулся в игру, а мы не очень хорошо начали второй тайм. У нас были свои моменты, но мы больше не контролировали ситуацию. Мы немного потеряли концентрацию, и это показало, насколько мы устали. А "Пэлас" показал действительно хорошую игру. Мы открыли им дверь, в которую они забежали», — сказал Клопп.

Пенальти, реализованный Фабиньо на 89-й минуте, успокоил «Ливерпуль». Он был назначен после того, как Кевин Френд лично посмотрел повтор, чтобы изменить свое первоначальное решение и все же назначить пенальти за фол Висенте Гуаиты на Диогу Жоте.

Эксперт Гари Линекер сказал, что это не был пенальти «ни за что в жизни». Однако одиннадцатиметровый помог команде Клоппа одержать победу. «Красные» набрали максимальное количество очков в матчах без Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые играют на Кубке африканских наций.

Новый импульс для «Ливерпуля», разочарование для «Пэлас»

Много говорилось о том, как команда Клоппа справится с потерей Салаха, Мане и Наби Кейты, которые в следующий раз будут в распоряжении тренера только 10 февраля, когда «красные» сыграют с «Лестером». Но в их отсутствии «Ливерпуль» смог немного улучшить свои надежды в борьбе за титул.

Фаны мерсисайдцев будут надеяться, что эта трудная победа в сочетании с окончанием победной серии «Сити» из 12 игр приведет к смещению импульса для команд. И хоть Клопп будет преуменьшать шансы команды на возвращение в чемпионскую гонку, то, как его игроки взялись за дело с первых минут матча против «Пэлас», указывает на то, что возможность побороться за чемпионство остается.

За первые 30 минут этого матча «Ливерпуль» семь раз отобрал мяч на половине поля соперника, и отдали в два раза больше пасов, чем их соперники, за тот же период времени.

Полузащитник Кертис Джонс снова продемонстрировал самообладание, умело используя мяч в атакующей трети поля, где он был более точен в пасах, чем любой игрок «красных», а Эндрю Робертсон обеспечил великолепные навесы для Ван Дейка и Окслейда-Чемберлена, чтобы те забили свои голы.

Игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

Но при всем своем раннем блеске «Ливерпуль» стал выглядеть по-другому к перерыву. И если в первом тайме «красные» нанесли 11 ударов, то после перерыва они нанесли лишь 4 удара. «Пэлас» начал действовать гораздо активней, и лишь сэйвы Алиссона удерживали преимущество для гостей.

Олисе, перешедший летом из «Рединга», выглядит готовым стать ключевым элементом для команды Патрика Виейра. 20-летний игрок создал два голевых шанса и выглядел энергично в атаке на протяжении всего матча, особенно когда он чуть не сравнял счет в концовке.

Виейра и «Пэлас» должны огорчены ключевыми моментами поражения. Было видвинуто предположение, что Роберто Фирмино находился в офсайде перед голом Окслейда-Чемберлена, а пенальти, назначенный после падения Жоты, вызвал споры.

Команда Виейры одержала всего одну победу в последних шести матчах и подошла к зимнему перерыву с 24 очками в 22 играх — это на пять меньше, чем под руководством Роя Ходжсона после такого же количества матчей в прошлом сезоне.

«Кристал Пэлас» надеется добавить набранных очков к таким многообещающим выступлениям, как это, в то время как «Ливерпуль» знает, что они должны продолжать штамповать такие победы, чтобы сохранить хоть какой-то шанс победить лидеров лиги «Сити».