«Челси» прервал безвыигрышную серию в АПЛ. Тухель в третий раз подряд победил Конте

Ход матча
1' На первой же минуте матча хозяева создали опасный момент. Мэйсон Маунт сделал навес с правого фланга в центр штрафной на совершенно свободного Ромелу Лукаку. Бельгиец пробил опасно, но выше ворот.
4' «Челси» скомбинировал на правом фланге, после чего пошел навес на Каллума Хадсона-Одио, который опасно пробивал головой, но попал в защитника.
9' Тиаго Силва выиграл борьбу за мяч и после углового нанес удар головой, правда выше ворот.
14' Харри Уинкс с центра поля протащил мяч к линии штрафной «Челси» и пробил, но не сильно. Кепа с ударом справился.
19' Мэтт Доэрти чудом избежал удаления после того, как наступил на лодыжку сопернику.
24' 10 минут прошли без особо опасных моментов, но с фолами.
Lively opening exchanges!— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2022
💙 0-0 ⚪️ [27’] #CheTot pic.twitter.com/g3W71y5Pf1
34' «Челси» имел два обостряющих момента, однако в обоих Ромелу Лукаку не смог попасть по мячу. Атаки были перспективные.
40' Харри Кейн получил передачу с левого фланга и после разворота пробил в ближний угол низом. Цель он поразил, но гол отменили, так как форвард толкнул в спину оппонента перед приемом мяча.
48' Второй тайм начался взятием ворот «Тоттенхэма». Разогнав атаку левым флангом, Хадсон-Одои отадл передачу направо на Хакима Зиеша. Тот плавным движением сместился к центру и закрутил мяч в левую «девятку». 1:0.
49' Убойный момент у «Челси». Зиеш сыграл на подборе у линии штрафной и мощно пробил левой. Угол Льорис чудом среагировал на удар.
Our magician! 🧙♂️— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2022
💙 1-0 ⚪️ [53’] #CheTot pic.twitter.com/L5Q0DGi6kA
55' Мэйсон Маунт слева подал штрафной на ближнюю штангу. Оттуда головой в дальний угол мяч отправил Тиаго Силва. 2:0.
67' Лукаку получил пас спиной к воротам, ловко развернулся и пробил — Льорис отбил мяч перед собой.
Our centre halves 🤝 goals against Spurs.#CheTot pic.twitter.com/IzHFiH77az— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2022
77' Маунта вывели пасом в свободную зону, однако Льорис вовремя вышел из ворот и заблокировал прострел в центр штрафной. Будет угловой.
83' Спустя время Стивен Бергвейн попытался ответить «аристократам», но на линии штрафной не попал по мячу. Снаряд слабо покатился в сторону Кепы.
86' Харри Кейн выиграл борьбу за мяч после углового и пробил в правый угол, но Кепа в отменном прыжке отбил его на угловой.
90' Концовка встречи проходила без опасных моментов. Фолы и замены — вот что запомнилось. В конце матча травму получил Хаким Зиеш и его поменяли на Сауля Ньигеса.
90+6' Арбитр сделал финальный свисток и зафиксировал победу «Челси» со счетом 2:0.
Турнирная таблица
«Челси» набрал 47 очков и занимает 3 место, отставая от «Ливерпуля» на один пункт. В следующем туре команда дома примет «Арсенал». Это будет 12 февраля.
«Тоттенхэм» идет на 7 позиции. У него 36 очков и первое поражение за последние 5 туров. 9 февраля коллектив Конте примет «Саутгемптон».
Прямая речь
Главный тренер «Челси» Томас Тухель
— Мы очень старались, это был тяжёлый матч. Порадовало то, как команда выложилась, это заслуженная победа. Трудно создавать моменты против «Тоттенхэма», но мы были неумолимы и продолжали верить.
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте
— Отменённый гол Кейна? Это очень сложно комментировать, и я не хочу комментировать решение судьи. Но не засчитать этот гол в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня. Может быть, я больше расстроен из-за жёлтой карточки Танганги, так как этот момент был ключевым
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш
— Насколько хорош был мой гол? Думаю, что это 10 из 10. Я подумал, что, может, ударил слишком сильно, но в итоге увидел мяч в сетке.