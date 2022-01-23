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    «Челси» прервал безвыигрышную серию в АПЛ. Тухель в третий раз подряд победил Конте

    «Челси» 4 тура не побеждал в чемпионате Англии

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    Ромелу Лукаку и Тиаго Силва
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    Ромелу Лукаку и Тиаго Силва
    «Челси» в матче 23 тура АПЛ победил «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «аристократов». Как это было, в нашем обзоре.

    Ход матча

    1' На первой же минуте матча хозяева создали опасный момент. Мэйсон Маунт сделал навес с правого фланга в центр штрафной на совершенно свободного Ромелу Лукаку. Бельгиец пробил опасно, но выше ворот.

    4' «Челси» скомбинировал на правом фланге, после чего пошел навес на Каллума Хадсона-Одио, который опасно пробивал головой, но попал в защитника.

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    • 9' Тиаго Силва выиграл борьбу за мяч и после углового нанес удар головой, правда выше ворот.

    14' Харри Уинкс с центра поля протащил мяч к линии штрафной «Челси» и пробил, но не сильно. Кепа с ударом справился.

    19' Мэтт Доэрти чудом избежал удаления после того, как наступил на лодыжку сопернику.

    24' 10 минут прошли без особо опасных моментов, но с фолами.

    34' «Челси» имел два обостряющих момента, однако в обоих Ромелу Лукаку не смог попасть по мячу. Атаки были перспективные.

    40' Харри Кейн получил передачу с левого фланга и после разворота пробил в ближний угол низом. Цель он поразил, но гол отменили, так как форвард толкнул в спину оппонента перед приемом мяча.

    48' Второй тайм начался взятием ворот «Тоттенхэма». Разогнав атаку левым флангом, Хадсон-Одои отадл передачу направо на Хакима Зиеша. Тот плавным движением сместился к центру и закрутил мяч в левую «девятку». 1:0.

    49' Убойный момент у «Челси». Зиеш сыграл на подборе у линии штрафной и мощно пробил левой. Угол Льорис чудом среагировал на удар.

    55' Мэйсон Маунт слева подал штрафной на ближнюю штангу. Оттуда головой в дальний угол мяч отправил Тиаго Силва. 2:0.

    67' Лукаку получил пас спиной к воротам, ловко развернулся и пробил — Льорис отбил мяч перед собой.

    77' Маунта вывели пасом в свободную зону, однако Льорис вовремя вышел из ворот и заблокировал прострел в центр штрафной. Будет угловой.

    83' Спустя время Стивен Бергвейн попытался ответить «аристократам», но на линии штрафной не попал по мячу. Снаряд слабо покатился в сторону Кепы.

    Календарь и таблица АПЛ

    86' Харри Кейн выиграл борьбу за мяч после углового и пробил в правый угол, но Кепа в отменном прыжке отбил его на угловой.

    90' Концовка встречи проходила без опасных моментов. Фолы и замены — вот что запомнилось. В конце матча травму получил Хаким Зиеш и его поменяли на Сауля Ньигеса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Тоттенхэм 2:0
    Голы: 1:0 Хаким Зиеш (47'), 2:0 Тьяго Силва (55') Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Маланг Сарр, Жоржиньо (Н’Голо Канте, 73'), Хаким Зиеш (Сауль Ньигес, 90'), Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои (Маркос Алонсо, 87'), Ромелу Лукаку Тоттенхэм: Стивен Бергвейн, Гарри Кейн, Райан Сесеньон (Лукас Моура, 56'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс (Бриан Хиль, 89'), Мэтт Доэрти, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Оливер Скипп, 57'), Уго Льорис Предупреждения: Тьяго Силва (24'), Джафет Танганга (37'), Жоржиньо (42')

    90+6' Арбитр сделал финальный свисток и зафиксировал победу «Челси» со счетом 2:0.

    Турнирная таблица

    «Челси» набрал 47 очков и занимает 3 место, отставая от «Ливерпуля» на один пункт. В следующем туре команда дома примет «Арсенал». Это будет 12 февраля.

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    «Тоттенхэм» идет на 7 позиции. У него 36 очков и первое поражение за последние 5 туров. 9 февраля коллектив Конте примет «Саутгемптон».

    Прямая речь

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель

    — Мы очень старались, это был тяжёлый матч. Порадовало то, как команда выложилась, это заслуженная победа. Трудно создавать моменты против «Тоттенхэма», но мы были неумолимы и продолжали верить.

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    • Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте

    — Отменённый гол Кейна? Это очень сложно комментировать, и я не хочу комментировать решение судьи. Но не засчитать этот гол в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня. Может быть, я больше расстроен из-за жёлтой карточки Танганги, так как этот момент был ключевым

    Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш

    — Насколько хорош был мой гол? Думаю, что это 10 из 10. Я подумал, что, может, ударил слишком сильно, но в итоге увидел мяч в сетке.

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