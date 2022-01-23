«Челси» прервал безвыигрышную серию в АПЛ. Тухель в третий раз подряд победил Конте

«Челси» в матче 23 тура АПЛ победил «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «аристократов». Как это было, в нашем обзоре.

Ход матча

1' На первой же минуте матча хозяева создали опасный момент. Мэйсон Маунт сделал навес с правого фланга в центр штрафной на совершенно свободного Ромелу Лукаку. Бельгиец пробил опасно, но выше ворот.

4' «Челси» скомбинировал на правом фланге, после чего пошел навес на Каллума Хадсона-Одио, который опасно пробивал головой, но попал в защитника.

9' Тиаго Силва выиграл борьбу за мяч и после углового нанес удар головой, правда выше ворот.

14' Харри Уинкс с центра поля протащил мяч к линии штрафной «Челси» и пробил, но не сильно. Кепа с ударом справился.

19' Мэтт Доэрти чудом избежал удаления после того, как наступил на лодыжку сопернику.

24' 10 минут прошли без особо опасных моментов, но с фолами.

34' «Челси» имел два обостряющих момента, однако в обоих Ромелу Лукаку не смог попасть по мячу. Атаки были перспективные.

40' Харри Кейн получил передачу с левого фланга и после разворота пробил в ближний угол низом. Цель он поразил, но гол отменили, так как форвард толкнул в спину оппонента перед приемом мяча.

48' Второй тайм начался взятием ворот «Тоттенхэма». Разогнав атаку левым флангом, Хадсон-Одои отадл передачу направо на Хакима Зиеша. Тот плавным движением сместился к центру и закрутил мяч в левую «девятку». 1:0.

49' Убойный момент у «Челси». Зиеш сыграл на подборе у линии штрафной и мощно пробил левой. Угол Льорис чудом среагировал на удар.

55' Мэйсон Маунт слева подал штрафной на ближнюю штангу. Оттуда головой в дальний угол мяч отправил Тиаго Силва. 2:0.

67' Лукаку получил пас спиной к воротам, ловко развернулся и пробил — Льорис отбил мяч перед собой.

77' Маунта вывели пасом в свободную зону, однако Льорис вовремя вышел из ворот и заблокировал прострел в центр штрафной. Будет угловой.

83' Спустя время Стивен Бергвейн попытался ответить «аристократам», но на линии штрафной не попал по мячу. Снаряд слабо покатился в сторону Кепы.

Календарь и таблица АПЛ

86' Харри Кейн выиграл борьбу за мяч после углового и пробил в правый угол, но Кепа в отменном прыжке отбил его на угловой.

90' Концовка встречи проходила без опасных моментов. Фолы и замены — вот что запомнилось. В конце матча травму получил Хаким Зиеш и его поменяли на Сауля Ньигеса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Тоттенхэм 2:0 Голы: 1:0 Хаким Зиеш (47'), 2:0 Тьяго Силва (55') Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Маланг Сарр, Жоржиньо (Н’Голо Канте, 73'), Хаким Зиеш (Сауль Ньигес, 90'), Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои (Маркос Алонсо, 87'), Ромелу Лукаку Тоттенхэм: Стивен Бергвейн, Гарри Кейн, Райан Сесеньон (Лукас Моура, 56'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс (Бриан Хиль, 89'), Мэтт Доэрти, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Оливер Скипп, 57'), Уго Льорис Предупреждения: Тьяго Силва (24'), Джафет Танганга (37'), Жоржиньо (42')

90+6' Арбитр сделал финальный свисток и зафиксировал победу «Челси» со счетом 2:0.

Турнирная таблица

«Челси» набрал 47 очков и занимает 3 место, отставая от «Ливерпуля» на один пункт. В следующем туре команда дома примет «Арсенал». Это будет 12 февраля.

«Тоттенхэм» идет на 7 позиции. У него 36 очков и первое поражение за последние 5 туров. 9 февраля коллектив Конте примет «Саутгемптон».

Прямая речь

Главный тренер «Челси» Томас Тухель

— Мы очень старались, это был тяжёлый матч. Порадовало то, как команда выложилась, это заслуженная победа. Трудно создавать моменты против «Тоттенхэма», но мы были неумолимы и продолжали верить.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте

— Отменённый гол Кейна? Это очень сложно комментировать, и я не хочу комментировать решение судьи. Но не засчитать этот гол в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня. Может быть, я больше расстроен из-за жёлтой карточки Танганги, так как этот момент был ключевым

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш

— Насколько хорош был мой гол? Думаю, что это 10 из 10. Я подумал, что, может, ударил слишком сильно, но в итоге увидел мяч в сетке.