По стопам Агуэро: «Манчестер Сити» заполучил подрастающую звезду

«Манчестер Сити» близок к подписанию талантливого нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса. Рассказываем о будущем новичке «Горожан» и пытаемся понять его перспективы в лагере чемпиона Англии.

Что из себя представляет Альварес

Хулиан Альварес — 21-летний аргентинский нападающий, пока что играющий на родине за один из местных грандов «Ривер Плейт». Молодой форвард перешел в клуб из Буэнос-Айреса в июле 2015 года в возрасте 15 лет и дебютировал за клуб в 2018 году.

В июне 2021 года он сыграл первый матч за главную сборную Аргентины и на его счету пять поединков за национальную команду. Его выступления привлекли внимание многих европейских грандов, включая «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». Согласно последней информации медиа, талант близок к переходу к «Горожанам».

Сильные стороны Альвареса

Альварес — нападающий широкого плана: он быстр, хладнокровен перед чужими воротами, техничен, преимущественно играет правой ногой, но хорош и в игре левой. Форвард также может создать гол из ничего благодаря своей впечатляющей способности бить из-за пределов штрафной. Несмотря на не самый высокий рост, у него также отличные способности в игре головой, что означает его умение представлять угрозу как со стандартных положений, так и с навесов в штрафную.

Альварес также хороший созидатель, который по итогам аргентинской лиги минувшего года сделал шесть голевых передач, создал девять больших моментов и в среднем делает 2,1 ключевого паса за 90 минут игры. Универсальность футболиста также является его впечатляющим качеством. В основном он нападающий, но может играть и на левом, и на правом флангах.

В 2021 году у него был прорыв в «Ривер Плейте», когда он забил 18 голов и отдал шесть результативных передач за всего 21 матч в первом дивизионе Аргентины, в среднем забивая или ассистируя каждые 67 минут. Абсолютно выдающиеся цифры, особенно для исполнителя его возраста.

Как и любой прорывной миниатюрный аргентинский игрок, он не обошелся без сравнений с Лионелем Месси. Тем не менее, проспект «Ривер Плейта» более точно демонстрирует стиль, похожий на Серхио Агуэро или Лаутаро Мартинеса, или даже некое их симбиоз. Неудивительно, что «Манчестер Сити», где играл первый и мог перейти второй, решил его подписать.

Слабые стороны Альвареса

У Альвареса действительно нет серьезных недостатков в его игре, однако главное, над чем ему следует поработать — это принятие решений, поскольку временами это его подводит. Однако важно помнить, что ему всего 21 год, и в этом, вероятно, будет прогресс, когда он наберется опыта.

Кроме того, хотя переход от аргентинского футбола к АПЛ — это хорошо протоптанный путь, и такие футболисты, как Карлос Тевес, отлично справились с данной задачей, также важно помнить, что, вероятно, ему потребуется некоторая адаптация.

Физически он не отличается выдающимися физическими данными, и форварды типа Тевеса и Агуэро компенсируют недостаток роста неустанной силой и боевым характером. Альваресу, скорее всего, придется развивать эту сторону своей игры, что опять-таки возможно в его пока еще юном возрасте.

Место Альвареса в «Манчестер Сити»

Несмотря на давние планы заполучить классического форварда-бомбардира, у «Манчестер Сити» хватает игроков в атаке. Поэтому без пяти минут новичку «Горожан» необходимо не только адаптироваться к английской жизни и местному футболу топ-уровня, с чем у южноамериканцев нередко возникают проблемы, но и найти свое место в новой команде.

Если все пройдет хорошо, Альварес, скорее всего, в основном будет действовать в центре нападения, поскольку на его флангах у манкунианцев хватает качественных исполнителей. В таком случае ему предстоит конкурировать с Габриэлом Жезусом, Джеком Грилишем или Филом Фоденом за место в основе и/или с еще одним потенциальным новичком-форвардом, которым может стать звезда вроде Харри Кейна или Эрлинга Холанда.

Резюме

Альварес — большой талант, и «Манчестер Сити», похоже, удалось заполучить исполнителя, который может стать настоящей звездой. Сообщается, что трансфер обойдется английской стороне в сумму, чуть меньшую 20 млн фунтов — его текущий контракт с «Ривер Плейт» истекает в конце 2022 года. С учетом высокой конкуренции за игрока, «Горожане», похоже, решили действовать сейчас.

Возможно, его ожидает аренда в другой клуб, а если новичок все-таки останется на «Этихад», его ожидает адаптация, которая, наиболее вероятно, затянется как минимум до следующего сезона — после возможности влиться в коллектив в ближайшие месяцы летом его ожидать полноценная предсезонная подготовка. И если Альварес будет правильно воспринимать указания Пепа Гвардиолы, учиться у партнеров и работать, у него есть все шансы стать новой звездой манкунианцев.