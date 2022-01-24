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    Трансферный дайджест. 18-24 января

    Неудачный шантаж «Барселоны», куда уйдет лучший игрок «Фиорентины», что будет с Миранчуком и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Усман Дембеле

    «Барселона», нападающий, 24 года

    История о том, как «Барселона» пытается продлить контракт с Усманом Дембеле, уже успела утомить. Но с недавних пор ситуация обострилась.

    Видимо, понимая, что договориться на своих условиях не получится, «Барса» решила заняться шантажом. «Либо ты сейчас продлеваешь контракт, либо мы тебя продаем», — приблизительно в таком духе стали общаться руководители каталонского клуба с французом. Максимально возмутительное и несолидное поведение со стороны «Барселоны».

    Дембеле тут же отреагировал, накатав гневный пост в инстаграме. Усман, может, и хотел пойти на уступки, но после такого — точно нет.

    В итоге на прошлой Дембеле был отстранен от участия в матчах. Против «Атлетика» и «Алавеса» команда Хави играла без француза.

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    • В принципе, время еще есть, можно как-то уладить даже такой конфликт, но вряд ли «Барса» согласится платить Дембеле требуемые 40 миллионов евро в год. Каталонцы хотят избавиться от Усмана до закрытия зимнего трансферного окна. В таком случае они смогут хоть что-то получить, а «Барселоне», как известно, сейчас не помешают любые деньги.

    Наш прогноз: точно уйдет из «Барселоны» после унизительной попытки шантажа.

    Алексей Миранчук

    «Аталанта», полузащитник, 26 лет

    Алексей Миранчук
    globallookpress.com

    Еще одна сага, от которой уже становится не по себе. Но все-таки пройти мимо мы не можем. Тем более Миранчук, скорее всего, останется в «Аталанте».

    Еще неделю назад все шло к тому, что Алексей поедет на полгода в «Дженоа». Но потом появились сомнения. Во-первых, клуб из Генуи отправил в отставку Андрея Шевченко, рядом с которым россиянину было бы в разы комфортнее.

    Но самая главная причина — депрессия Йосипа Иличича. Словенский футболист давно страдает от психологических проблем, из-за которых периодически выпадает из жизни.

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    • Глядя на то, что творится с Иличичем, главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини попросил Миранчука остаться.

    И Алексей действительно стал чаще появляться на поле. Правда, в недавней игре с «Лацио» случилась неприятность — Миранчук повредил заднюю поверхность бедра. С травмой его точно никто не возьмет.

    Наш прогноз: останется в «Аталанте» как минимум до лета.

    Душан Влахович

    «Фиорентина», нападающий, 21 год

    Парень буквально кричит: «Отпустите меня!». Еще бы, у Влаховича уже есть договоренность с «Ювентусом», который готов платить ему семь миллионов евро в год. Весьма недурно для футболиста, которому всего лишь 21 год.

    Но дело не только в деньгах. В нынешнем «Юве» Влахович сразу станет основным нападающим. А также дебютирует в Лиге чемпионов. В плей-офф «Старая синьора», как известно, сыграет с испанским «Вильярреалом».

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    • В «Фиорентине» уже давно готовы к такому развитию событий, для чего не так давно купили Кшиштофа Пентека. Но договориться с клубом из Флоренции будет непросто. Там хотят за Душана 70 миллионов евро. «Ювентус», говорит, мол, вот вам 35 миллионов и Деян Кулусевски. Но такой вариант «Фиорентине» не подходит — только деньгами.

    Сложно сказать, договорятся до конца января или нет, но «Ювентус» очень хочет оформить трансфер в самое ближайшее время. Влахович только за первую половину сезона настрелял 20 мячей.

    Наш прогноз: станет игроком «Ювентуса» уже в январе.

    Хулиан Альварес

    «Ривер Плейт», нападающий, 21 год

    Хулиан Альварес
    marca.com

    «Манчестер Сити», судя по всему, подпишет невероятно талантливого аргентинца. Пока вся топовая Европа гоняется за Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, Пеп Гвардиола решил обзавестись менее раскрученным, но при этом очень классным игроком.

    И самое главное — этот трансфер обойдется «Ман Сити» всего лишь в 20 миллионов фунтов. В такой ситуации английский чемпион, по сути, вообще ничем не рискует.

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    • Клубы оформят сделку в самое ближайшее время, но до лета Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

    Если все сложится, «Ман Сити» получит потенциально будущую звезду. Хотя Альварес уже сейчас очень хорош. В прошлом чемпионате Аргентины ему удалось забить 18 мячей всего лишь в 20-ти матчах.

    Наг прогноз: перейдет в «Манчестер Сити».

    Кристиан Эриксен

    Без клуба, полузащитник, 29 лет

    Кристиан Эриксен
    globallookpress.com

    Одна из лучших новостей прошлой недели. Кристиан Эриксен возвращается. Датчанин вот-вот подпишет контракт с «Брентфордом».

    После всего, что случилось, в это верится с большим трудом, но Эриксен действительно готов играть. В одном из недавних интервью он подтвердил, что многочисленные обследования показали — он полностью здоров.

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    • Но «Брентфорд» все-таки хочет, чтобы Кристиан еще раз прошел углубленное обследование. И только после этого, если все будет в порядке, датчанину предложат контракт на полгода.

    Почему именно «Брентфорд»? По всей видимости, это инициатива датского тренера команды Томаса Франка.

    В конце прошлого года Эриксену пришлось расторгнуть контракт с миланским «Интером». В чемпионате Италии запрещено играть с кардиовертером-дефибриллятором.

    Наш прогноз: подпишет контракт с «Брентфордом».

    Френки де Йонг

    «Барселона», полузащитник, 24 года

    Кто бы мог подумать, оказывается, Френки де Йонг не входит не входит в список неприкасаемых игроков «Барселоны». Если будет хорошее предложение, в каталонском клубе хоть сегодня готовы начать переговоры.

    И такое предложение, судя по всему, либо уже есть, либо скоро будет. Де Йонга хочет купить «Бавария».

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    • Сто миллионов немцы, конечно, не дадут, но сейчас договориться с «Барсой» будет не так уж и сложно. Почему? Потому что «Барса» собирает деньги на Эрлинга Холанда. И к тому же, Хави считает, что уход де Йонга не станет катастрофой для команды.

    Наш прогноз: уйдет, но летом. И не факт, что в «Баварию».

    Адама Траоре

    «Вулверхэмптон», вингер, 25 лет

    Адама Траоре
    globallookpress.com

    Один из самых (а, может, и самый) атлетичных футболистов мира может перейти в «Тоттенхэм». В Англии вовсю пишут о том, что в Лондоне Траоре ждет лично Антонио Конте. Итальянец требует от руководства клуба усиления состава, и Адама, по его мнению, сделает команду лучше.

    С первой попытки договориться с «Вулверхэмптоном» не удалось. В ответ на предложение продать 25-летнего вингера за 15 миллионов фунтов в Лондон «полетел» отказ. Просят не меньше 20 миллионов.

    Теперь пишут, что «Тоттенхэм» готов удовлетворить финансовые запросы «Вулверхэмптона». И в этой истории есть интересная деталь: Конте якобы хочет сделать Траоре фланговым защитником. Так себя идея. Надо ли это Адама?

    Наш прогноз: останется в «Вулверхэмптоне» как минимум до лета.

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