Дембеле сделал эмоциональное заявление о своем будущем в «Барселоне»

Атакующий полузащитник «Барселоны»сделал эмоциональное заявление после отстранения от первой команды.

Ранее директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле будет продан до конца января после отказа продлевать контракт. По этой причине французский футболист не попал в заявку команды на матч с «Атлетиком» (2:3) в Кубке Испании.

«Я не переставал читать о себе четыре года. Сплетни копились четыре года. Люди постыдно лгали обо мне с намерением причинить мне вред. Я игнорировал это до сих пор. Было ли это ошибкой? Конечно, — говорится в заявлении Дембеле, опубликованном в Instagram. — С сегодняшнего дня буду отвечать. Мне 24 года и, как у каждого мужчины, у меня есть недостатки. Я пережил тяжелые моменты, травмы, ковид повлиял на меня. Без участия в тренировках меня просили играть, и я всегда выполнял все без жалоб.

Я запрещаю кому-либо создавать впечатление, что я не участвую в спортивном проекте. Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было. Я запрещаю кому-либо говорить за меня или моего представителя, которому я полностью доверяю. Тем не менее, по контракту я полностью вовлечен и нахожусь в распоряжении своего клуба, своего тренера.

Я всегда отдавал все для своих товарищей по команде, а также для всех болельщиков "Барселоны". Я не из тех, кто мошенничает, и тем более не из тех, кто имеет привычку поддаваться на шантаж.

Как вы знаете, идут переговоры. Я позволил своему агенту разобраться с этим, это его поле. Моя работа — это мяч, просто играть в футбол, делиться моментами радости с товарищами по команде и всеми фанатами. Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: на победах», — написал Дембеле в своем инстаграме.

Действующий контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.