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    Дембеле сделал эмоциональное заявление о своем будущем в «Барселоне»

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сделал эмоциональное заявление после отстранения от первой команды.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Ранее директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле будет продан до конца января после отказа продлевать контракт. По этой причине французский футболист не попал в заявку команды на матч с «Атлетиком» (2:3) в Кубке Испании.

    «Я не переставал читать о себе четыре года. Сплетни копились четыре года. Люди постыдно лгали обо мне с намерением причинить мне вред. Я игнорировал это до сих пор. Было ли это ошибкой? Конечно, — говорится в заявлении Дембеле, опубликованном в Instagram. — С сегодняшнего дня буду отвечать. Мне 24 года и, как у каждого мужчины, у меня есть недостатки. Я пережил тяжелые моменты, травмы, ковид повлиял на меня. Без участия в тренировках меня просили играть, и я всегда выполнял все без жалоб.

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    • Я запрещаю кому-либо создавать впечатление, что я не участвую в спортивном проекте. Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было. Я запрещаю кому-либо говорить за меня или моего представителя, которому я полностью доверяю. Тем не менее, по контракту я полностью вовлечен и нахожусь в распоряжении своего клуба, своего тренера.

    Я всегда отдавал все для своих товарищей по команде, а также для всех болельщиков "Барселоны". Я не из тех, кто мошенничает, и тем более не из тех, кто имеет привычку поддаваться на шантаж.

    Как вы знаете, идут переговоры. Я позволил своему агенту разобраться с этим, это его поле. Моя работа — это мяч, просто играть в футбол, делиться моментами радости с товарищами по команде и всеми фанатами. Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: на победах», — написал Дембеле в своем инстаграме.

    Действующий контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.

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