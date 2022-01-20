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    «Барселона» намерена продать Дембеле до конца января

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    Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что атакующий полузащитник Усман Дембеле будет продан до конца января.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Алемани подтвердил, что Дембеле отказался продлевать контракт с клубом.

    «Дембеле не хочет играть за "Барселону". У него нет желания быть частью нашего проекта.

    Мы сказали Усману, что он должен немедленно покинуть клуб. Надеемся, нам удастся продать его до 31 января», — приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

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    Действующий контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.

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