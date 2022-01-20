«Барселона» намерена продать Дембеле до конца января

Директор «Барселоны»заявил, что атакующий полузащитникбудет продан до конца января.

Алемани подтвердил, что Дембеле отказался продлевать контракт с клубом.

«Дембеле не хочет играть за "Барселону". У него нет желания быть частью нашего проекта.

Мы сказали Усману, что он должен немедленно покинуть клуб. Надеемся, нам удастся продать его до 31 января», — приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком» в Кубке Испании.

Действующий контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.