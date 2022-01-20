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    Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Главный тренер «Барсы» Хави ранее подтвердил, что Дембеле будет отстранен от первой команды в случае отказа продлевать контракт с клубом.

    По всей видимости, руководству «Барселоны» так и не удалось убедить француза подписать новое соглашение.

    Действующий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Между тем, впервые за долгое время на поле сможет выйти Мартин Брэйтуэйт. Датский нападающий пропустил первую половину сезона из-за травмы.

    Матч «Атлетик» — «Барселона» пройдет 20 января в Бильбао, начало — в 23:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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