Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Атакующий полузащитник «Барселоны»не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Главный тренер «Барсы» Хави ранее подтвердил, что Дембеле будет отстранен от первой команды в случае отказа продлевать контракт с клубом.

По всей видимости, руководству «Барселоны» так и не удалось убедить француза подписать новое соглашение.

Действующий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Между тем, впервые за долгое время на поле сможет выйти Мартин Брэйтуэйт. Датский нападающий пропустил первую половину сезона из-за травмы.

Матч «Атлетик» — «Барселона» пройдет 20 января в Бильбао, начало — в 23:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.