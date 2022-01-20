Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Барсы» Хави ранее подтвердил, что Дембеле будет отстранен от первой команды в случае отказа продлевать контракт с клубом.
По всей видимости, руководству «Барселоны» так и не удалось убедить француза подписать новое соглашение.
Действующий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Между тем, впервые за долгое время на поле сможет выйти Мартин Брэйтуэйт. Датский нападающий пропустил первую половину сезона из-за травмы.
𝑺𝑶𝑴-𝑯𝑰 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷 ! pic.twitter.com/woUkKxFefP— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2022
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