«Барселона» сыграет на выезде против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:30 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» на прошлой неделе снова дошел до финала Суперкубка Испании. Правда, в отличие от предыдущего сезона, на этот раз баски вернулись домой без трофея.

В решающем матче команда Марселино потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2). «Королевский клуб» все-таки был лучше, хотя баски все равно выглядели достойно.

А в полуфинале «Атлетик» одержал волевую победу над мадридским «Атлетико» (2:1). Клуб из Бильбао дважды забил команде Диего Симеоне в заключительные 15 минут матча.

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В январе «Атлетик» провел пять матчей, в которых три раза победил и один раз проиграл.

«Барселона»

«Барселона» тем временем не смогла выйти в финал Суперкубка Испании. Каталонцы проиграли в полуфинале «Реалу» (2:3).

Но надо сказать, что это был, возможно, лучший матч «Барсы» в этом сезоне. Так сильно она еще не играла. Судя по всему, команда очень быстро впитывает всю новую информацию от Хави. Прогресс можно наблюдать буквально в каждом матче.

В противостоянии с «Реалом» третий мяч «Барса» пропустила в овертайме. В основное время она дважды отыгрывалась, и вполне даже могла забить победные гол.

Также стоит отметить, что Хави наконец-то может рассчитывать почти на всех основных игроков. Правда, есть одна проблема. Возможно, уже в самое ближайшее время от первой команды будет отстранен Усман Дембеле.

«Барса» до сих пор не договорилась с французом о новом контракте. Летом Дембеле может уйти в статусе свободного агента.

Прогноз и ставка

На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 3.65, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Барселоны» — за 2.26.

Против «Атлетика» всегда сложно играть, а особенно на его поле, но «Барса» действительно стала лучше и ее победа в этом матче не станет сюрпризом.

Ставка — победа «Барселоны» за 2.26.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 1,5 за 2.28.