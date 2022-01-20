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    «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?

    «Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 2.26) и ставки на футбол, Кубок Испании, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Барселона»
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    Усман Дембеле
    «Барселона» сыграет на выезде против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:30 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 20 Января 2022 года
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    «Атлетик»

    «Атлетик» на прошлой неделе снова дошел до финала Суперкубка Испании. Правда, в отличие от предыдущего сезона, на этот раз баски вернулись домой без трофея.

    В решающем матче команда Марселино потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2). «Королевский клуб» все-таки был лучше, хотя баски все равно выглядели достойно.

    А в полуфинале «Атлетик» одержал волевую победу над мадридским «Атлетико» (2:1). Клуб из Бильбао дважды забил команде Диего Симеоне в заключительные 15 минут матча.

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    В январе «Атлетик» провел пять матчей, в которых три раза победил и один раз проиграл.

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем не смогла выйти в финал Суперкубка Испании. Каталонцы проиграли в полуфинале «Реалу» (2:3).

    Но надо сказать, что это был, возможно, лучший матч «Барсы» в этом сезоне. Так сильно она еще не играла. Судя по всему, команда очень быстро впитывает всю новую информацию от Хави. Прогресс можно наблюдать буквально в каждом матче.

    В противостоянии с «Реалом» третий мяч «Барса» пропустила в овертайме. В основное время она дважды отыгрывалась, и вполне даже могла забить победные гол.

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    • Также стоит отметить, что Хави наконец-то может рассчитывать почти на всех основных игроков. Правда, есть одна проблема. Возможно, уже в самое ближайшее время от первой команды будет отстранен Усман Дембеле.

    «Барса» до сих пор не договорилась с французом о новом контракте. Летом Дембеле может уйти в статусе свободного агента.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 3.65, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Барселоны» — за 2.26.

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    Против «Атлетика» всегда сложно играть, а особенно на его поле, но «Барса» действительно стала лучше и ее победа в этом матче не станет сюрпризом.

    Ставка — победа «Барселоны» за 2.26.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 1,5 за 2.28.

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    «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?
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