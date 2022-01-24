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    У Хави мало игроков для его футбола в «Барселоне»

    Реакция прессы на матч «Алавес» — «Барселона»

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    Команда Хави одержала тяжелую победу
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    Команда Хави одержала тяжелую победу
    В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде вырвала победу у «Алавеса» (1:0). Делимся самыми интересными комментариями медиа об этой игре.

    «Алавес» вправе гордиться своей игрой

    «"Барселона" переместилась на расстояние одного балла от "Атлетико" и места в зоне Лиги чемпионов после победы над "Алавесом" со счетом 1:0 благодаря голу Френки де Йонга, который, по мнению хозяев поля, нужно было отменить из-за офсайда. Полузащитник сборной Нидерландов был позади последнего защитника хозяев, но отошел, чтобы получить пас от Феррана Торреса, и на 87-й минуте отправил мяч мимо Фернандо Пачеко», — пишет на страницах AS Роб Трейн.

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    • «У "Алавеса" было по крайней мере два блестящих шанса выйти вперед, которые упустил Понс, а позже Хоселу умудрился не попасть в ворота головой с нескольких метров. Баски должны воодушевиться хорошей игрой, солидной обороной и демонстрацией дополнительных доказательств того, что они адаптируются к стилю нового босса Мендилибара, но это будет слабым утешением, когда в понедельник утром в Витории посмотря на таблицу, где местный клуб все еще идет в зоне вылета».

    «Барселона» с трудом добилась победы на тяжелом поле

    «Гости обыграли "Алавес" с поздним голом де Йонга, чем принес каталонцам едва заслуженную победу. "Барселона", которая уже выбыла из Лиги чемпионов и Кубка Испании, поднялась на пятое место в турнирной таблице с 35 очками после 21 матча», — отмечает в отчете об игре ESPN.

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    «Она отстает от лидера "Реала" на 15 очков с игрой в запасе и всего один балл уступает "Атлетико", занимающему четвертое место. Это была тусклая и равная игра на стадионе "Мендисорроса", где футболисты жаловались на замерзшее поле. "Алавес" остался на 19-м месте с 17 очками в 22 поединках, отставая от безопасной зоны на три очка».

    «Барселона» провела одно из худших выступлений в сезоне

    «В воскресенье вечером "Барселона" провела одно из своих худших выступлений в сезоне, когда она встретилась с "Алавесом" в Ла Лиге на стадионе "Мендисорроса", но поздний гол Френки де Йонга обеспечил гостям все три очка. Во втором тайме каталонцы прибавили, но их игра была далеко не лучшей», — пишет на страницах Marca Джефф Джиллингем.

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    • Некоторые игроки «Барселоны» не соответствовали своим обычным стандартам, где Хави выглядел разочарованным у кромки поля на протяжении большей части матча, но они наверняка чувствуют облегчение, что ушли с победой в матче, в котором играли не очень хорошо, но для «Алавеса» и Мендилибара это будет горькая пилюля«.

    У "Барселоны" мало времени на внедрение футбола Хави

    "Подход Хави к игре очевиден. Он просит своих подопечных быстро перемещать мяч в ограниченном пространстве, а также признает ограничения своей команды, используя физическое и непосредственное присутствие Люка де Йонга в чужой штрафной", — рассуждается в материале Eurosport.

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    • "Разумный подход, который может сработать, если придет Мората и его тренерская работа принесет плоды, но пока игроки слишком неряшливы, а де Йонг слишком незрел, чтобы эта гибридная система работала. У 'Барселоны' осталось несколько дней, чтобы каким-то образом сбалансировать бюджет, а у Хави — пересмотреть состав и объединить его с новичками, одновременно борясь за место в топ-4".

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