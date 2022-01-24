Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича

Ход матча
5’ Калабрия вошел в штрафную площадку с«Юве»с правого фланга, закрыл мяч корпусом и упал после контакта с Алексом Сандро — пенальти нет, показывает судья.
14’ Куадрадо протащил мяч к линии штрафной «Милана» и пробил низом в правый угол — мяч прошел рядом со штангой.
21’ Через центр «Милан» провёл атаку, Леау опасно пробил с линии штрафной после стенки с партнёром, которая запутала оборону. Однако Щенсны парировал удар в прыжке.
Venti minuti di grande intensità a San Siro 🏟— JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2022
Regge l'equilibrio.#MilanJuve [0-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/ySfv5IXTHQ
28’ Видно было, что как-то слишком медленно играет Златан Ибрагимович, а всё дело в том, что он себя неважно почувствовал. Швед попросил замену из-за повреждения — Оливье Жиру вышел вместо него.
32’ Браим Диас отобрал мяч у Локателли и выполнил передачу на Калабрию, который пробил из-за штрафной «Юве», отправив игровой снаряд чуть выше перекладины.
HT 🔴⚫ 0 — 0 ⚪⚫— Lega Serie A (@SerieA) January 23, 2022
Si chiude in pareggio il primo tempo al Meazza ❌#MilanJuve #SerieATIM💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/eGdUQkDzTs
45’ Калабрия выполнил подачу с правого фланга и Жиру готовился пробить по воротам «Ювентуса», но в последний момент его опередил Де Шильо, выбив мяч.
57’ Калабрия увидел Жиру на левом углу вратарской и выполнил подачу. Оливье избавился от опеки и до мяча добрался, но вместо удара выполнил скидку — сопернику, поскольку никого из партнеров рядом не было.
⏱️ 80'— AC Milan (@acmilan) January 23, 2022
Big last ten coming up. Come on, Rossoneri! 🙏🔴⚫#MilanJuve 0-0 #SempreMilan pic.twitter.com/JiHy0LU4ZM
70’ Жиру после флангового навеса головой пробил под перекладину ворот «Юве». Слабо мяч летел и Щенсны без проблем забрал его в руки.
78’ Салемакерс ушёл от Бентанкура на левом фланге, а потом ещё и Де Шильо обыграл, после чего пробил выше цели с левого края штрафной «Юве».
Entriamo nell'ultimo quarto d'ora: diamo 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 ⚪️⚫️#MilanJuve [0-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/zsG5L65BiK— JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2022
86’ Алекс Сандро поддержал атаку левым флангом и подал в центр — Маккенни взмыл в воздух и пробил из борьбы с Калюлю, но в створ ворот «Милана»не попал.
Cala il sipario al Meazza: pareggio senza reti tra @acmilan e @juventusfc ✨#MilanJuve #SerieATIM💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/uELusV02PR— Lega Serie A (@SerieA) January 23, 2022
Турнирная таблица
После этого матча «россонери» набирают 49 баллов и, догнав «Наполи» по очкам, опускаются на третье место в таблице Серии А. У «старой синьоры» 42 очка и пятое место.
В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» 6 февраля сыграет в дерби с «Интером». «Ювентус» в этот же день примет на своём поле «Верону».
Questa la classifica prima della sosta ⏸— Lega Serie A (@SerieA) January 23, 2022
La lotta al vertice continua ⚔️#SerieATIM💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/USMOuoRT01
Прямая речь
Стефано Пиоли, главный тренер «Милана»
— Мы знали, что игры против «Ювентуса» и «Интера» многое скажут о нашем будущем. Если мы не обыграем «Интер», то этот сезон будет очень похож на предыдущий, когда мы отвоевали второе место и рисковали не попасть в Лигу чемпионов.
У нас есть собственный стиль игры. Нужно понять, что если мы хотим снова достичь чего-то особенного, то должны отдавать все. Сегодня я увидел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня.