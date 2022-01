Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича

5’ Калабрия вошел в штрафную площадку с«Юве»с правого фланга, закрыл мяч корпусом и упал после контакта с Алексом Сандро — пенальти нет, показывает судья.

14’ Куадрадо протащил мяч к линии штрафной «Милана» и пробил низом в правый угол — мяч прошел рядом со штангой.

21’ Через центр «Милан» провёл атаку, Леау опасно пробил с линии штрафной после стенки с партнёром, которая запутала оборону. Однако Щенсны парировал удар в прыжке.

28’ Видно было, что как-то слишком медленно играет Златан Ибрагимович, а всё дело в том, что он себя неважно почувствовал. Швед попросил замену из-за повреждения — Оливье Жиру вышел вместо него.

32’ Браим Диас отобрал мяч у Локателли и выполнил передачу на Калабрию, который пробил из-за штрафной «Юве», отправив игровой снаряд чуть выше перекладины.

45’ Калабрия выполнил подачу с правого фланга и Жиру готовился пробить по воротам «Ювентуса», но в последний момент его опередил Де Шильо, выбив мяч.

57’ Калабрия увидел Жиру на левом углу вратарской и выполнил подачу. Оливье избавился от опеки и до мяча добрался, но вместо удара выполнил скидку — сопернику, поскольку никого из партнеров рядом не было.

⏱️ 80'

Big last ten coming up. Come on, Rossoneri! 🙏🔴⚫#MilanJuve 0-0 #SempreMilan pic.twitter.com/JiHy0LU4ZM