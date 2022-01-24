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    Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича

    Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью 0:0 с «Миланом» в матче 23-го тура Серии А. Рассказываем, как это было

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    «Милан» — «Ювентус»
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    «Милан» — «Ювентус»
    Матч на «Сан-Сиро» вышел не слишком зрелищным — в нем было много фолов и остановок, но моментов был крайне мало, а голов не было совсем. Команда Массимилиано Аллегри не нанесла ударов в створ ворот «Милана», пробив в сторону ворот соперника восемь раз. У «Милана» — 4 удара в створ при 12 попытках.

    Ход матча

    5’ Калабрия вошел в штрафную площадку с«Юве»с правого фланга, закрыл мяч корпусом и упал после контакта с Алексом Сандро — пенальти нет, показывает судья.

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    • 14’ Куадрадо протащил мяч к линии штрафной «Милана» и пробил низом в правый угол — мяч прошел рядом со штангой.

    21’ Через центр «Милан» провёл атаку, Леау опасно пробил с линии штрафной после стенки с партнёром, которая запутала оборону. Однако Щенсны парировал удар в прыжке.

    28’ Видно было, что как-то слишком медленно играет Златан Ибрагимович, а всё дело в том, что он себя неважно почувствовал. Швед попросил замену из-за повреждения — Оливье Жиру вышел вместо него.

    32’ Браим Диас отобрал мяч у Локателли и выполнил передачу на Калабрию, который пробил из-за штрафной «Юве», отправив игровой снаряд чуть выше перекладины.

    45’ Калабрия выполнил подачу с правого фланга и Жиру готовился пробить по воротам «Ювентуса», но в последний момент его опередил Де Шильо, выбив мяч.

    57’ Калабрия увидел Жиру на левом углу вратарской и выполнил подачу. Оливье избавился от опеки и до мяча добрался, но вместо удара выполнил скидку — сопернику, поскольку никого из партнеров рядом не было.

    70’ Жиру после флангового навеса головой пробил под перекладину ворот «Юве». Слабо мяч летел и Щенсны без проблем забрал его в руки.

    78’ Салемакерс ушёл от Бентанкура на левом фланге, а потом ещё и Де Шильо обыграл, после чего пробил выше цели с левого края штрафной «Юве».

    86’ Алекс Сандро поддержал атаку левым флангом и подал в центр — Маккенни взмыл в воздух и пробил из борьбы с Калюлю, но в створ ворот «Милана»не попал.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Ювентус 0:0
    Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 76'), Пьер Калюлю, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 61'), Браим Диас (Исмаэль Беннасер, 61'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 76'), Златан Ибрагимович (Оливье Жиру, 28') Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 74'), Уэстон Маккенни, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 90'), Хуан Куадрадо (Федерико Бернардески, 65'), Мануэль Локателли (Артур, 65'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 90'), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, Войцех Щенсны Предупреждения: Мануэль Локателли (9'), Рафаэл Леау (12'), Жуниор Мессьяс (42'), Мойзе Кин (89')

    Турнирная таблица

    После этого матча «россонери» набирают 49 баллов и, догнав «Наполи» по очкам, опускаются на третье место в таблице Серии А. У «старой синьоры» 42 очка и пятое место.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» 6 февраля сыграет в дерби с «Интером». «Ювентус» в этот же день примет на своём поле «Верону».

    Прямая речь

    Стефано Пиоли, главный тренер «Милана»

    — Мы знали, что игры против «Ювентуса» и «Интера» многое скажут о нашем будущем. Если мы не обыграем «Интер», то этот сезон будет очень похож на предыдущий, когда мы отвоевали второе место и рисковали не попасть в Лигу чемпионов.

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    У нас есть собственный стиль игры. Нужно понять, что если мы хотим снова достичь чего-то особенного, то должны отдавать все. Сегодня я увидел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня.

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