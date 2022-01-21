Лев Кацман: «Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ?»

В детстве Лев Кацман мечтал стать футболистом, занимаясь в хабаровском «СКА-Энергия».Теперь он выступает в Бундеслиге и вместе со своим клубом борется за победу в Лиге чемпионов. Вот только это не футбольный клуб — россиянин выступает за клуб настольного тенниса «Ной-Ульма».

на прошедшем чемпионате Европы в 2021 году Лев Кацман в паре с Максимом Гребневым завоевали золотые медали

на данный момент всего 20 лет, но он уже вписал свое имя в историю этого вида спорта в России. На его счету парное золото юношеского ЧЕ-2018 и ЧЕ-2019, и серебро юношеского ЧМ-2018. А— ранее такого успеха россиянам достичь не удавалось. Интервью у спортсмена взял эксклюзивно для LiveSport.Ru

Небольшой ликбез: хотя наиболее важными в настольном теннисе являются международные соревнования (чемпионат мира, Кубок мира,Олимпийские игры и континентальные турниры), но в странах входящих в Международную федерацию настольного тенниса (ITTF) и Европейский союз настольного тенниса (ETTU) проводятся и клубные соревнования, участники которых выступают в еврокубках, таких как Лига чемпионов.

В лигах Клубного чемпионата России, получившего официальный статус только в 2015 году, выступает около 150 зарегистрированных команд, а общее количество спортсменов в них превышает 1000 человек. Самыми успешными клубами являются оренбургский «Факел Газпрома» и УГМК (Верхняя Пышма).

В Германии, где выступает Лев Кацман, масштабы совсем другие — 600 тысяч лицензированных игроков и около 10 тысяч клубов настольного тенниса. Это развитая индустрия, которая привлекает спортсменов со всего мира и притягивает серьезное внимание зрителей и спонсоров.

Лев Кацман и Макcим Гребнев на юношеском ЧЕ-2018 globallookpress.com

— Как отметили Новый год и Рождество? Успели за эти дни отдохнуть и набраться сил?

— Новый год я встретил в Москве в кругу семьи и близких мне людей. Не скажу, что успел восстановиться, потому как было только 10 дней на отдых. В любом случае, это лучше, чем ничего. В нашем виде спорта на отдых дается не так много времени. Ты постоянно находишься в разъездах на соревнованиях.

Я приступил к тренировкам уже второго января. На днях был матч против команды УГМК из России в Лиге чемпионов. К сожалению, наша команда проиграла со счетом 0:3. Уже совсем скоро будет ответный выездной матч. Мы вылетаем в Россию 18 числа.

В ближайшее время будут пока матчи за клуб. К примеру, в скором времени будет очередная игра в Бундеслиге. Также еще не закончено выступление и в Лиге чемпионов.

— Какие цели ставите перед собой в 2022 году? Получится ли превзойти результаты, показанные в 2021-м?

— Конечно же, результаты в 2021-м были очень хорошие. Приложу все усилия к тому, чтобы их превзойти в этом году. Тяжело сказать получится или нет. В приоритете, конечно же, улучшить свою игру.

Также планирую поднять свои результаты в мировом рейтинге. Хочется больше побед в Бундеслиге . Надеюсь, что буду лучше играть за свою команду. Еще хотелось бы завоевать медали на чемпионатах Европы и мира.

— Планируете попасть на Олимпиаду 2024? Что нужно для того, чтобы отобраться на игры в Париж?

— Да, конечно, планирую. Это стоит в списке моих целей. Впереди 2 года, чтобы оказаться на Олимпиаде . Можно попасть разными способами. Есть вариант отобраться через европейские и мировые турниры в личном первенстве. Также есть и командные турниры.

Можно попасть в смешанном разряде (когда играешь в паре с девочкой). Если по итогам отборочных соревнований дуэт будет в рейтинге 16 сильнейших, то спортсмены автоматически попадают на Олимпиаду. При этом можно будет выступать отдельно в личном зачете.

Лев Кацман globallookpress.com

— Есть мнение, что формат Олимпиад устаревает, теряется значимость, внимание зрителей. Что думаете об этом?

— Мне кажется, что Олимпиада — это всегда актуально и интересно. Не знаю, почему пошли такие разговоры. Зрителей меньше только потому, что продолжается эпидемия коронавируса. Когда его не было, трибуны были забиты практически полностью.

— Скоро зимняя Олимпиада. Будете смотреть какие-либо соревнования?

— Наверное, посмотрю только хоккей. Возможно, это будут обзоры. Я не слежу пристально, потому как у самого много матчей и тренировок. Порой, на все это нет времени. Но из зимних видов буду следить за хоккеем. А вообще я хочу пожелать удачи всем российским спортсменам.

— Прошедшим летом вы вместе с Максимом Гребневым завоевали золото на чемпионате Европы. Можно ли сказать, что сборная России постепенно выходит на новый уровень?

— Думаю, что да, [можно]. Но и до нашего поколения (Кацман, Сидоренко, Гребнев — прим. ред.) российские спортсмены брали призовые места на крупных международных турнирах. Однако серебро в командном первенстве Европы и золото среди пар ранее никому не удавалось завоевать. Это пока что мой самый главный успех в карьере. Считаю, что потихоньку уровень настольного тенниса в России повышается .

Конкуренция в сборной России сейчас не слишком серьезная, но и в тоже время не слабая. Есть много перспективных ребят, которые могут занять твое место в национальной команде. Однако состав сборной меняется нечасто. Новым спортсменам пробиться в национальную команду тяжело .

Лев Кацман и Максим Гребнев завоевали золото на чемпионате Европы 2021 globallookpress.com

— Тяжело ли выступать в парном разряде?

Лично мне нравится играть в паре. У всех это индивидуально. У кого-то лучше получается выступать в личном первенстве. Кто-то, наоборот, силен в парном разряде. Я всегда хорошо выступал в составе дуэта.

К примеру, мы отлично играем в паре с Максом Гребневым. У нас хороший контакт и великолепное понимание друг друга. Мы уже довольно вместе выступаем. Поэтому нам удается показывать неплохие результаты. Считаю, что в парном разряде у меня все получается.

— Некоторые утверждают, что первенство Кореи и Китая по уровню игры сильнее, чем чемпионат мира. Как думаете, это так?

— Азиаты невероятно сильны, против них очень трудно играть — они очень хорошо готовы. Всегда находятся в хорошей форме. Они, как роботы. Первенство Китая, возможно, и вправду сильнее, чем чемпионат мира. Но в последние годы подобные разговоры стали сходить на нет.

Китайские спортсмены в нынешнее время чаще проигрывают европейцам, чем ранее. Уровень постепенно становится одинаковым. Такого сильного разрыва уже нет. Может быть, только 3-4 человека из Китая полностью превосходят всех других спортсменов.

Но все остальные представители данной страны играют на равных с японцами, корейцами и европейцами. Первенство Кореи точно не сильнее, чем чемпионат мира. А вот насчет Китая сложный вопрос. Раньше их внутреннее первенство однозначно было сильнее чемпионата мира. А вот сейчас такой уверенности нет.

У них играют в теннис миллионы людей. К примеру, в нашей стране любителей данного вида спорта в разы меньше. В Китае настольный теннис входит в тройку самых популярных дисциплин. У них столько профессиональных залов, столько тренеров.

О чем тут вообще можно говорить? Там невероятно много школ. Повторюсь, что у них играют миллионы. Из такого-то количества 5 человек точно выстрелят, чтобы представлять сборную на крупных турнирах.

— Как считаете, в нашей стране хорошие условия для занятия настольным теннисом?

— Я считаю, что в нашей стране нет условий для настольного тенниса. Они очень плохие . У нас нет базы, где все сборники смогут тренироваться. Нет такого единого места. Все тренируются где попало.

В той же Москве я занимаюсь в разных залах.Тренируюсь там, где ближе и удобнее. Другие спортсмены занимаются также в Екатеринбурге, Оренбурге и других городах. К сожалению, нет единого центра для представителей сборной. Я считаю, что это ужасно.

— Насколько важную роль играет правильно подобранный инвентарь? Что важнее в настольном теннисе — реакция или чтение игры и соперника?

— Инвентарь имеет большую роль. Каждый спортсмен выбирает то, что ему подходит. Кому-то нужны быстрые накладки, а кому-то медленные. У всех по-разному. Кто-то предпочитает более быстрое основание, кто-то более подконтрольное. Это все тестируется и пробуется. Со временем теннисист находит оптимальный для себя вариант.

Курьезные моменты? Бывало такое, что забывал обувь перед тем, как ехал в зал. Обратно нужно было ехать полчаса. Я оставил свои теннисные кроссовки в гостинице. Приходилось брать обувь напарников по команде. Причем размер был больше и чувствовал себя некомфортно в них.

В настольном теннисе очень много факторов. Тут и реакция, и чтение игры. Ты смотришь и думаешь, куда направить мяч. Необходимо видеть слабые стороны своего оппонента. Тяжело что-то одно выделить. Но, что реакция, что чтение игры важны.

Лев Кацман globallookpress.com

— В детстве вы занимались футболом. Сейчас часто следите за этим видом спорта?

— Да, я занимался футболом. Играл за «СКА-Хабаровск». Я родился в Хабаровске и начинал свой спортивный путь именно там. Думал, что стану футболистом. Это была моя мечта. Занимался с 6 до 11 лет, но потом выбрал настольный теннис. Футбол — это до сих пор неотъемлемая часть моей жизни . С этим видом спорта у меня связано очень много воспоминаний.

Я слежу за футболом и болею за 2 команды. Это «СКА-Хабаровск», который на данный момент выступает в ФНЛ. Недавно эта команда и вовсе выступала в РПЛ. Все-таки когда-то я сам играл в данном клубе. Поэтому слежу за их матчами. Вторая команда, за которую я болею, — это «Реал Мадрид». Надеюсь, что «сливочные» смогут победить ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Когда в России настольный теннис обгонит по популярности футбол? Что для этого нужно сделать?

— На эту тему можно очень долго дискуссировать. Что для этого нужно сделать? Наверное, для начала было бы неплохо чаще показывать настольный теннис по телевизору. У нас на «Матч ТВ» в доступности только футбол и хоккей. В основном, это матчи РПЛ. Теннис показывали только тогда, когда мы играли в финале чемпионата Европы.

Вот и вся разница. Я не знаю, что мы еще должны выиграть, чтобы показывали по телевизору настольный теннис. А все наблюдают только за футболом. Наши команды слабые по уровню. Когда сборная попала в четвертьфинал чемпионата мира, то им всем дали звание «Заслуженных мастеров спорта России».

К примеру, мы заняли второе место на чемпионате Европы и особо ничего не поменялось. О чем тут вообще речь? Это просто популяризация. Людям легче наблюдать за футболом. Теннис — это сложная игра. Всем нужно объяснять правила. В настольном тенниса не так часто бывают длинные розыгрыши.

Все происходит коротко и быстро. Футбол, в любом случае, популярнее. Я не знаю, что нам еще надо выиграть. Было первое золото в паре, а также есть серебро чемпионата Европы в команде. И все равно продолжают показывать только футбол и хоккей. Все без изменений.

Хотя наши футболисты ничего не выигрывают, а получают деньги, которых теннисисты в России даже близко не видели . Я, когда выиграл вместе с Максимом Гребнем первенство Европы по мужчинам в паре, получил 400 000 рублей. Конечно, это неплохие деньги. Но наши футболисты, когда не вышли из группы на ЕВРО, заработали около 11 млн. евро на команду.

— Что пожелаете юным спортсменам?

— Юным спортсменам желаю верить в свои мечты и добиваться целей, которые они поставили, а также упорно работать.

Блиц-опрос:

1. «Барселона» или «Реал Мадрид»?

«Реал Мадрид»

2. Месси или Роналду?

Роналду

3.Футбол или настольный теннис?

Настольный теннис

4. Овчаров или Самсонов?

Овчаров

5. Donic или Butterfly? (популярные производители инвентаря для настольного тенниса — прим. ред)

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6. Прием или подача?

Подача

7. Большой теннис или бадминтон?

Большой теннис

8. Кино или прогулки?

Кино

9. Китай или Япония?

Япония