Роман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине

— На днях был утвержден список участников, которые представят Россию на грядущей Олимпиаде по санному спорту. Какие эмоции испытали, когда увидели в нем себя?
— Никаких особых эмоций не испытывал. Это все решалось не в один день. Был отбор, и все знали по каким критериям можно попасть в олимпийскую сборную. Поэтому лично у меня никаких эмоций и не возникло.
В нашем виде 3 лучших одиночника по сумме выступлений на четырех этапах отбираются в команду. Необходимо было показать хороший результат и желательно попасть в призы.
— На прошлой Олимпиаде в Корее нашим саночникам не удалось попасть в призы. Как думаете, сборная России сумеет реабилитироваться в Пекине?
— Я не главный тренер, поэтому не могу говорить за всю нашу сборную. Но
В спорте сложно предугадать, как все произойдет. Олимпийские игры — это не этапы Кубка мира. В Пекине все будет гораздо интереснее и поэтому нужно выступать лучше, чем обычно.
Не могу сказать, что моя нынешняя форма пиковая. Были моменты, которые мне помешали подготовиться еще лучше. Я сейчас нахожусь в хорошей форме, но не в идеальной.
— Тогда в Корее были ваши первые игры. Испытывали волнение перед стартом?
— Волнения не было. Я испытывал другие чувства. Тогда мы поехали на Олимпиаду без флага России. Каждый воспринял все по-разному.
Это было печально, что у нас народ своеобразный. Некоторые не понимают, почему спортсмены едут на Олимпиаду без флага. В этом плане было тяжело. А давление и волнение сошли на нет.
— Сейчас вы стали старше и опытнее. Это влияет на эмоциональный настрой во время соревнований?
— Конечно, ведь тогда все было на эмоциях. Сейчас уже процесс идет более стабильно и прагматично. Не приходится надрываться в лишний раз, когда не надо.
Разгружаться от мыслей о грядущем старте приходится нечасто. Я всегда подхожу к соревнованиям в одинаковом состоянии. Все происходит на автомате. Ты выходишь на старт и делаешь то, что должен.
— Сборная России на зимних Олимпиадах всегда борется за лидерство. Как думаете, удастся ли нашей команде на играх в Пекине занять первое место в общем зачете?
— Я надеюсь, что получится. Все-таки
Конечно, не совсем объективно смотреть результаты прошлых игр, но думаю, что в Пекине будет гораздо лучше. Вообще, могу сказать, что вокруг нашей страны происходит много всего. Думаю, что это будет продолжаться еще долго.
Да и сложно точно сказать, сколько подобное продлится. Все меняется каждые 5 минут. Тут не от нас зависит. Спортсмены привыкли уже ко всему. Но
— Насколько некомфортно выступать без своего флага?
— Тут уже все зависит от человека. Если ему нравится соревноваться под своим флагом, а на пьедестале он привык стоять, слушая свой гимн, то будет тяжело.
Многие теперь настраивают себя совершенно по-другому. Все, итак, знают, откуда мы. С этой точки зрения проблем нет.
— Насколько трудно соревноваться в условиях пандемии? Как вся эта ситуация может отразиться организации Олимпийских игр?
— Пандемия идет уже не первый год. Уже все привыкли к ней. Но Китай — это отдельная история. В этой стране свои правила и своя система. Сложно предсказать, что может произойти в Китае.
Все меры будут, прежде всего, для безопасности. Надо признать, что
— В чем заключается специфика выступлений в Азии?
— Там всегда прохладно. Азия от Европы отличается сухим и холодным воздухом. Очень похоже на Канаду. Когда мы ездили на турнир в Калгари, то там были примерно такие же условия, как и в Азии.
В остальном же все примерно одинаково. Нет каких-либо отличий. Еще могу отметить то, что нужно привыкнуть к местной еде.
— Где соревноваться комфортнее? В Азии или Европе?
— Я бы так не сказал. В Европе привычнее. С другой стороны, в Азии или Америки шансы у всех равны. В Австрии или Германии трассы прикатаны для наших соперников.
— Какая трасса вам запомнилась больше всего и почему?
— Сложно выделить какую-то одну. Я уже привык ко всем трассам. Вот сейчас мне запомнился Санкт-Мориц. Эта трасса без искусственного льда.
Здесь все натуральное. Тут самый гладкий лед в мире и очень плавные виражи. Такая трасса очень сильно отличается от остальных.
— Насколько сильно влияет на физическое состояние разница во времени?
— Действительно, бывает тяжеловато. Особенно это ощущается в первую неделю пребывания, когда, к примеру, разница во времени около 6 или 7 часов. И когда приходится выходить на старт это сказывается.
Со временем ко всему можно привыкнуть. Спортсмены, которые приезжают на соревнования, находятся в равных условиях. Тут нет ничего особенного.
— В 2021-м вы выиграли золото на чемпионате мира в Кенигсзе. Могли предположить, что получится победить?
— Я каждый раз настраиваю себя на победу. Перед чемпионатом мира была одна интересная история. Тогда у нас еще проходил этап Кубка Мира, на котором Феликс Лох стал первым, а я вторым.
В принципе, сани ехали нормально и если бы ничего не изменилось, то можно было побороться и за победу на чемпионате мира. В общем, так и получилось. Я приехал на чемпионат мира и выиграл его.
— Какие спортсмены будут главными конкурентами в борьбе за медали в Пекине?
— Однозначно это будут все спортсмены, которые находятся первой в восьмерке в общем зачете Кубка мира. Также могу сказать,
Конкуренция будет высокая. На Олимпиаду приедет много спортсменов, способных хорошо показать себя. Сейчас все очень плотно. За медали много кто может побороться. У нас нет такого, что есть секундные отрывы.
Как правило, это всегда тысячные и сотые. Редко бывает такое, что между лидерами появляется разрыв в несколько десятых.
— На большинстве этапов Кубка мира в сезоне 2021/22 победы одерживали немецкие саночники. Можно сказать, что спортсмены из Германии на данный гораздо сильнее всех остальных?
— Не могу сказать, что немцы сильнее всех остальных, а вот в техническом плане, наверное, они лучше. Видно,
— Насколько высокая конкуренция в национальной команде?
— С конкуренцией все нормально. У нас есть молодые и перспективные ребята. Если юниоры могут соревноваться на равных со взрослыми, то их не выкидывают из команды.
Старшие спортсмены стараются их поддержать и подсказывают что-либо в техническом плане.