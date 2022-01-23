Роман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине

Трехкратный чемпион мира Роман Репилов вошел в список атлетов, которые будут представлять нашу страну в соревнованиях по санному спорту на пекинской Олимпиаде, стартующей уже 4 февраля.

Это вторая Олимпиада в жизни 25-летнего спортсмена — в 2018-м он выступал на Играх в Пхенчхане, но стал лишь восьмым в состязаниях одиночек и седьмым — в эстафетной гонке. Олимпийские Игры в Пекине станут дляотличной возможностью реабилитироваться за корейскую неудачу. Интервью у спортсмена взял эксклюзивно для LiveSport.Ru

— На днях был утвержден список участников, которые представят Россию на грядущей Олимпиаде по санному спорту. Какие эмоции испытали, когда увидели в нем себя?

— Никаких особых эмоций не испытывал. Это все решалось не в один день. Был отбор, и все знали по каким критериям можно попасть в олимпийскую сборную. Поэтому лично у меня никаких эмоций и не возникло.

В нашем виде 3 лучших одиночника по сумме выступлений на четырех этапах отбираются в команду. Необходимо было показать хороший результат и желательно попасть в призы.

Роман Репилов стал лишь восьмым на ОИ в Пхенчхане globallookpress.com

— На прошлой Олимпиаде в Корее нашим саночникам не удалось попасть в призы. Как думаете, сборная России сумеет реабилитироваться в Пекине?

— Я не главный тренер, поэтому не могу говорить за всю нашу сборную. Но за себя скажу следующее: «Я сделаю все, чтобы удачно выступить. Надеюсь, что реабилитация пройдет успешно» .

В спорте сложно предугадать, как все произойдет. Олимпийские игры — это не этапы Кубка мира. В Пекине все будет гораздо интереснее и поэтому нужно выступать лучше, чем обычно.

Не могу сказать, что моя нынешняя форма пиковая. Были моменты, которые мне помешали подготовиться еще лучше. Я сейчас нахожусь в хорошей форме, но не в идеальной.

— Тогда в Корее были ваши первые игры. Испытывали волнение перед стартом?

— Волнения не было. Я испытывал другие чувства. Тогда мы поехали на Олимпиаду без флага России. Каждый воспринял все по-разному.

Это было печально, что у нас народ своеобразный. Некоторые не понимают, почему спортсмены едут на Олимпиаду без флага. В этом плане было тяжело. А давление и волнение сошли на нет.

— Сейчас вы стали старше и опытнее. Это влияет на эмоциональный настрой во время соревнований?

— Конечно, ведь тогда все было на эмоциях. Сейчас уже процесс идет более стабильно и прагматично. Не приходится надрываться в лишний раз, когда не надо.

Разгружаться от мыслей о грядущем старте приходится нечасто. Я всегда подхожу к соревнованиям в одинаковом состоянии. Все происходит на автомате. Ты выходишь на старт и делаешь то, что должен.

Репилов после победы на этапе КМ 2018/19 в Лейк-Плейсиде globallookpress.com

— Сборная России на зимних Олимпиадах всегда борется за лидерство. Как думаете, удастся ли нашей команде на играх в Пекине занять первое место в общем зачете?

— Я надеюсь, что получится. Все-таки пора бы уже после того, что было в Корее, вернуться на лидирующие позиции в общем зачете . Тогда была особая Олимпиада для всех нас.

Конечно, не совсем объективно смотреть результаты прошлых игр, но думаю, что в Пекине будет гораздо лучше. Вообще, могу сказать, что вокруг нашей страны происходит много всего. Думаю, что это будет продолжаться еще долго.

Да и сложно точно сказать, сколько подобное продлится. Все меняется каждые 5 минут. Тут не от нас зависит. Спортсмены привыкли уже ко всему. Но в нашем виде спорта не было допингового скандала , поэтому мы как-то по касательной это прошли. Единственное, что не можем выступать под своим флагом на главных стартах. Надеюсь, что в скором времени все изменится.

— Насколько некомфортно выступать без своего флага?

— Тут уже все зависит от человека. Если ему нравится соревноваться под своим флагом, а на пьедестале он привык стоять, слушая свой гимн, то будет тяжело.

Многие теперь настраивают себя совершенно по-другому. Все, итак, знают, откуда мы. С этой точки зрения проблем нет.

— Насколько трудно соревноваться в условиях пандемии? Как вся эта ситуация может отразиться организации Олимпийских игр?

— Пандемия идет уже не первый год. Уже все привыкли к ней. Но Китай — это отдельная история. В этой стране свои правила и своя система. Сложно предсказать, что может произойти в Китае.

Все меры будут, прежде всего, для безопасности. Надо признать, что в Китае организация турниров совершенно на другом уровне . Посмотрим, что будет на Олимпиаде.

Репилов стал вторым победителем розыгрыша Кубка мира из России globallookpress.com

— В чем заключается специфика выступлений в Азии?

— Там всегда прохладно. Азия от Европы отличается сухим и холодным воздухом. Очень похоже на Канаду. Когда мы ездили на турнир в Калгари, то там были примерно такие же условия, как и в Азии.

В остальном же все примерно одинаково. Нет каких-либо отличий. Еще могу отметить то, что нужно привыкнуть к местной еде.

— Где соревноваться комфортнее? В Азии или Европе?

— Я бы так не сказал. В Европе привычнее. С другой стороны, в Азии или Америки шансы у всех равны. В Австрии или Германии трассы прикатаны для наших соперников.

В Америке или Азии нейтральная территория. Поэтому на этих трассах шансы одинаковы абсолютно у всех. Главное, чтобы сани ехали хорошо и быстро.

— Какая трасса вам запомнилась больше всего и почему?

— Сложно выделить какую-то одну. Я уже привык ко всем трассам. Вот сейчас мне запомнился Санкт-Мориц. Эта трасса без искусственного льда.

Здесь все натуральное. Тут самый гладкий лед в мире и очень плавные виражи. Такая трасса очень сильно отличается от остальных.

— Насколько сильно влияет на физическое состояние разница во времени?

— Действительно, бывает тяжеловато. Особенно это ощущается в первую неделю пребывания, когда, к примеру, разница во времени около 6 или 7 часов. И когда приходится выходить на старт это сказывается.

Со временем ко всему можно привыкнуть. Спортсмены, которые приезжают на соревнования, находятся в равных условиях. Тут нет ничего особенного.

Роман Репилов после победы на ЧМ-2021 в Кенигсзе globallookpress.com

— В 2021-м вы выиграли золото на чемпионате мира в Кенигсзе. Могли предположить, что получится победить?

— Я каждый раз настраиваю себя на победу. Перед чемпионатом мира была одна интересная история. Тогда у нас еще проходил этап Кубка Мира, на котором Феликс Лох стал первым, а я вторым.

В принципе, сани ехали нормально и если бы ничего не изменилось, то можно было побороться и за победу на чемпионате мира. В общем, так и получилось. Я приехал на чемпионат мира и выиграл его.

— Какие спортсмены будут главными конкурентами в борьбе за медали в Пекине?

— Однозначно это будут все спортсмены, которые находятся первой в восьмерке в общем зачете Кубка мира. Также могу сказать, у немцев, австрийцев, итальянцев и латвийцев достаточно много сильных ребят .

Конкуренция будет высокая. На Олимпиаду приедет много спортсменов, способных хорошо показать себя. Сейчас все очень плотно. За медали много кто может побороться. У нас нет такого, что есть секундные отрывы.

Как правило, это всегда тысячные и сотые. Редко бывает такое, что между лидерами появляется разрыв в несколько десятых. Наш спорт завязан на микроразрывах, за которые каждый борется, как может .

Роман Репилов globallookpress.com

— На большинстве этапов Кубка мира в сезоне 2021/22 победы одерживали немецкие саночники. Можно сказать, что спортсмены из Германии на данный гораздо сильнее всех остальных?

— Не могу сказать, что немцы сильнее всех остальных, а вот в техническом плане, наверное, они лучше. Видно, у представителей Германии есть определенный прогресс. Поэтому в техническом плане они лидеры .

— Насколько высокая конкуренция в национальной команде?

— С конкуренцией все нормально. У нас есть молодые и перспективные ребята. Если юниоры могут соревноваться на равных со взрослыми, то их не выкидывают из команды.