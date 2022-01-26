ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Неувядаемый Ходжсон — именно тот, кто нужен «Уотфорду»

    Специалист способен спасти команду от вылета из АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Уотфорд Футбол Англии АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Раньери не смог вытащить «Уотфорд» из зоны вылета«Уотфорд» зря назначал Раньери — ему пора на пенсию Сердар АзмунВ «Байер» с Шиком. Азмун может заблистать в Бундеслиге — если выиграет конкуренцию Даниил МедведевAustralian Open. Медведев и Циципас вышли в полуфинал, Швентек обыграла Канепи, Коллинз выбила Корне
  • 16:28
    • Медведев отыгрался с 0-2 по сетам в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open
  • 14:22
    • «Байер» хочет выкупить Азмуна до конца января
  • 14:05
    • Бабиков выиграл серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
  • 12:19
    • «Спартак» объявил о запуске своей криптовалюты
  • 11:05
    • Циципас выиграл у Синнера и вышел в полуфинал Australian Open
  • 09:37
    • Драйзайтль обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ
    Все новости спорта
    Рой Ходжсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рой Ходжсон
    Рой Ходжсон умеет работать с проблемными командами. Сейчас он возглавил «Уотфорд». Автор The Guardian Дэвид Хитнер анализирует приход Ходжсона в клуб, являющийся одним из аутсайдеров АПЛ.
    Для Роя Ходжсона «самым простым было исчезнуть, уйдя на пенсию». Так сказал Дэн Эшворт в феврале 2019 года, размышляя о неудачном пребывании Ходжсона на посту тренера сборной Англии. И мнение бывшего технического директора Футбольной ассоциации Англии нашло бы широкую поддержку. Но только не когда речь о Ходжсоне.

    То, что произошло со сборной Англии под руководством Ходжсона, остается самым большим упреком в адрес 74-летнего специалиста, хотя фанаты «Ливерпуля» и будут возражать.

    Выход в четвертьфинал Евро-2012 после того, как Ходжсон был сброшен с парашютом, приняв команду перед турниром, был похвальным. Но затем последовал вылет на стадии группового этапа ЧМ-2014. А потом на Евро-2016 на пути у Англии оказалась Исландия.

    Ходжсон не из тех людей, которым нравятся легкие пути. И он не из тех, кто уходит на пенсию — даже на этом этапе своей жизни.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вот почему он ухватился за возможность возглавить «Кристал Пэлас» в сентябре 2017 года, несмотря на то, что клуб, который он поддерживал еще будучи ребенком, был в плачевном состоянии — без набранных очков и забитых голов после четырех стартовых туров АПЛ.

    Вот почему когда он ушел после окончания прошлого сезона с гордо поднятой головой после того, как обеспечил для «Пэласу» комфортное пребывание в АПЛ, которого они жаждали годами, он не стал исключать еще один камбэк. И именно поэтому мы находимся там, где мы есть — с Ходжсоном, подписавшим контракт с «Уотфордом», готовым бросить свои силы на еще одно очень сложное задание.

    Ходжсон уже является самым возрастным тренером в истории АПЛ. Он побил рекорд сэра Бобби Робсона когда привел «Пэлас» к победе над «Лестером» со счетом 4:1 в возрасте 71 года и 198 дней. Он был вне игры последние восемь месяцев. Но те, кто спрашивает, зачем ему это все-таки нужно, почему нельзя просто уйти от безжалостного давления, явно его не знают.

    «Это садистское удовольствие, — сказал Ходжсон The Guardian в январе 2018 года. — Страдания никогда не прекращаются — в этом проблема… Если не становятся только хуже. Чем ниже вы находитесь на лестнице — тем проще закрывать глаза на те моменты, когда ваша нога соскальзывает, и вам нужно заново делать шаг. Когда вам посчастливилось подняться вверх, все, с чем вы сталкиваетесь — это скатывание вниз. Вы не видите дальнейших шагов вверх».

  • «Уотфорд» зря назначал Раньери — ему пора на пенсию
  • Почему итальянец провалился в новом клубе?
  • Сегодня

    • «Вы учитесь закалять себя по отношению к этому, но чем дольше вы находитесь там, тем сложнее становится отказаться от этого. Даже если вы не выигрываете, можно получить некоторое удовлетворение от того, что вы хорошо работаете», — также говорил тренер.

    «Уотфорд» не выигрывал с 20 ноября, а то, как команда проиграла в прошлую пятницу не самому грозному сопернику — «Норвичу» — со счетом 0:3 (это поражение стало седьмым для команды в восьми последних играх при одной ничьей) сделало увольнение Клаудио Раньери неизбежным. Команда выглядела провально во всех отношениях. И Ходжсону придется встряхнуть команду на своей первой тренировке перед поездкой в гости к «Бернли» — единственному клубу, который находится в таблице ниже «Уотфорда».

    Тем не менее, немногих тренеров нанимают в хорошие для команд времена, и Ходжсон уже был в подобных ситуациях, особенно в Премьер-лиге. В «Фулхэме» в декабре 2007 года и «Вест Бромвиче» в феврале 2011 года он принял команды, находившиеся в упадке и находившиеся под серьезной угрозой вылета, чтобы вывести их в безопасное место. И он сделал бы то же самое с «Пэлас». Забудьте о Большом Роне или Большом Сэме. Именно Большой Рой нужен клубам, у которых возникли проблемы.

    Рой Ходжсон
    globallookpress.com

    «Фулхэм» Ходжсон привел к седьмому и двенадцатому местам в их следующие два сезона, а также вышел в финал Лиги Европы во втором. С «Вест Бромвичем» он финишировал десятым в своем единственном полном сезоне. С «Пэлас» занимал 11-е, 12-е, 14-е и 14-е места.

    Ходжсону нравится закладывать прочный фундамент и строить все на нем, но если ему не нужно смотреть дальше конца сезона (как в «Уотфорде»), то он не против. Здесь нужно добавить в прочности в обороне, а также внедрить гибкость в атаке. И Ходжсон умело делал это с момента своей первой работы — в шведском «Хальмстаде» в 1976 году.

    В то время Ходжсон унаследовал команду, которая избежала вылета из-за разницы мячей в предыдущем сезоне и считалась претендентом на вылет. Он перешел на четверку защитников, призвал своих игроков давить, прессинговать соперника, а также быстро выходить в атаку, используя длинные передачи за спину защитников соперника. «Хальмстад» сразу же выиграл чемпионат.

  • «Блэкберн» возрождается. Что изменилось в клубе, который вылетел из АПЛ десять лет назад?
  • «Роверс» ведут борьбу за возвращение в АПЛ
  • Вчера

    • Если какой-то команде и нужен порядок, так это «Уотфорду». Что касается их обороны, то считается, что она соответствует уровню Чемпионшипа. Ходжсон будет тщательно организовывать их, повторяя одну и ту же задачу снова и снова, пока его принципы, форма и структура игры не будут доведены до автоматизма.

    Для игроков это может быть однообразно, даже скучно, и смотреть на матчи команд Ходжсона — не всегда легкая задача. Наверное, поэтому у него не получилось во время того несчастливого шестимесячного периода в «Ливерпуле» в 2010-11 годах. Или с Англией. Но у него есть метод, и «Уотфорд» очень в таком нуждается.

    Ходжсон постоянно говорил, что, пока он сохраняет свою энергию и энтузиазм, он будет продолжать. Пока он готовится к своей 22-й работе в качестве главного тренера, нет никаких признаков того, что он угасает.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мали — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Коллинз — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барти — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры