Неувядаемый Ходжсон — именно тот, кто нужен «Уотфорду»

Для Роя Ходжсона «самым простым было исчезнуть, уйдя на пенсию». Так сказал Дэн Эшворт в феврале 2019 года, размышляя о неудачном пребывании Ходжсона на посту тренера сборной Англии. И мнение бывшего технического директора Футбольной ассоциации Англии нашло бы широкую поддержку. Но только не когда речь о Ходжсоне.

То, что произошло со сборной Англии под руководством Ходжсона, остается самым большим упреком в адрес 74-летнего специалиста, хотя фанаты «Ливерпуля» и будут возражать.

Выход в четвертьфинал Евро-2012 после того, как Ходжсон был сброшен с парашютом, приняв команду перед турниром, был похвальным. Но затем последовал вылет на стадии группового этапа ЧМ-2014. А потом на Евро-2016 на пути у Англии оказалась Исландия.

Ходжсон не из тех людей, которым нравятся легкие пути. И он не из тех, кто уходит на пенсию — даже на этом этапе своей жизни.

Вот почему он ухватился за возможность возглавить «Кристал Пэлас» в сентябре 2017 года, несмотря на то, что клуб, который он поддерживал еще будучи ребенком, был в плачевном состоянии — без набранных очков и забитых голов после четырех стартовых туров АПЛ.

Вот почему когда он ушел после окончания прошлого сезона с гордо поднятой головой после того, как обеспечил для «Пэласу» комфортное пребывание в АПЛ, которого они жаждали годами, он не стал исключать еще один камбэк. И именно поэтому мы находимся там, где мы есть — с Ходжсоном, подписавшим контракт с «Уотфордом», готовым бросить свои силы на еще одно очень сложное задание.

Ходжсон уже является самым возрастным тренером в истории АПЛ. Он побил рекорд сэра Бобби Робсона когда привел «Пэлас» к победе над «Лестером» со счетом 4:1 в возрасте 71 года и 198 дней. Он был вне игры последние восемь месяцев. Но те, кто спрашивает, зачем ему это все-таки нужно, почему нельзя просто уйти от безжалостного давления, явно его не знают.

«Это садистское удовольствие, — сказал Ходжсон The Guardian в январе 2018 года. — Страдания никогда не прекращаются — в этом проблема… Если не становятся только хуже. Чем ниже вы находитесь на лестнице — тем проще закрывать глаза на те моменты, когда ваша нога соскальзывает, и вам нужно заново делать шаг. Когда вам посчастливилось подняться вверх, все, с чем вы сталкиваетесь — это скатывание вниз. Вы не видите дальнейших шагов вверх».

«Вы учитесь закалять себя по отношению к этому, но чем дольше вы находитесь там, тем сложнее становится отказаться от этого. Даже если вы не выигрываете, можно получить некоторое удовлетворение от того, что вы хорошо работаете», — также говорил тренер.

«Уотфорд» не выигрывал с 20 ноября, а то, как команда проиграла в прошлую пятницу не самому грозному сопернику — «Норвичу» — со счетом 0:3 (это поражение стало седьмым для команды в восьми последних играх при одной ничьей) сделало увольнение Клаудио Раньери неизбежным. Команда выглядела провально во всех отношениях. И Ходжсону придется встряхнуть команду на своей первой тренировке перед поездкой в гости к «Бернли» — единственному клубу, который находится в таблице ниже «Уотфорда».

Тем не менее, немногих тренеров нанимают в хорошие для команд времена, и Ходжсон уже был в подобных ситуациях, особенно в Премьер-лиге. В «Фулхэме» в декабре 2007 года и «Вест Бромвиче» в феврале 2011 года он принял команды, находившиеся в упадке и находившиеся под серьезной угрозой вылета, чтобы вывести их в безопасное место. И он сделал бы то же самое с «Пэлас». Забудьте о Большом Роне или Большом Сэме. Именно Большой Рой нужен клубам, у которых возникли проблемы.

Рой Ходжсон globallookpress.com

«Фулхэм» Ходжсон привел к седьмому и двенадцатому местам в их следующие два сезона, а также вышел в финал Лиги Европы во втором. С «Вест Бромвичем» он финишировал десятым в своем единственном полном сезоне. С «Пэлас» занимал 11-е, 12-е, 14-е и 14-е места.

Ходжсону нравится закладывать прочный фундамент и строить все на нем, но если ему не нужно смотреть дальше конца сезона (как в «Уотфорде»), то он не против. Здесь нужно добавить в прочности в обороне, а также внедрить гибкость в атаке. И Ходжсон умело делал это с момента своей первой работы — в шведском «Хальмстаде» в 1976 году.

В то время Ходжсон унаследовал команду, которая избежала вылета из-за разницы мячей в предыдущем сезоне и считалась претендентом на вылет. Он перешел на четверку защитников, призвал своих игроков давить, прессинговать соперника, а также быстро выходить в атаку, используя длинные передачи за спину защитников соперника. «Хальмстад» сразу же выиграл чемпионат.

Если какой-то команде и нужен порядок, так это «Уотфорду». Что касается их обороны, то считается, что она соответствует уровню Чемпионшипа. Ходжсон будет тщательно организовывать их, повторяя одну и ту же задачу снова и снова, пока его принципы, форма и структура игры не будут доведены до автоматизма.

Для игроков это может быть однообразно, даже скучно, и смотреть на матчи команд Ходжсона — не всегда легкая задача. Наверное, поэтому у него не получилось во время того несчастливого шестимесячного периода в «Ливерпуле» в 2010-11 годах. Или с Англией. Но у него есть метод, и «Уотфорд» очень в таком нуждается.

Ходжсон постоянно говорил, что, пока он сохраняет свою энергию и энтузиазм, он будет продолжать. Пока он готовится к своей 22-й работе в качестве главного тренера, нет никаких признаков того, что он угасает.