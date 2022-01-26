«Уотфорд» зря назначал Раньери — ему пора на пенсию

«Уотфорд» уволил главного тренера Клаудио Раньери спустя меньше четырех месяцев после его назначения. Разбираеся в причинах неудачи специалиста и пытаемся понять его будущее.

Раньери был обречен на неудачу в «Уотфорде»

Клаудио Раньери был изначально обречен на провал в «Уотфорде». 70-летний специалист был уволен после суматошной серии, которая принесла всего один балл в восьми матчах АПЛ и завершилась разгромом от «Норвича» (0:3) 21 января. Когда на стадионе клуба отключились прожекторы, и хозяева проигрывали своим конкурентам в борьбе за выживание, уже стало ясно — свет для Раньери погас.

Итальянца, который возглавлял команду всего 13 матчей АПЛ, любят и уважают в мире футбола, но он был чуть ли не худшим назначением, которое мог сделать владелец клуба Джино Поццо. Раньери выиграл чемпионство с «Лестером» почти шесть лет назад. Его расслабленное отношение и олдскульный подход подходили этой команде, но алхимия, которая произошла тогда в его работе с «Лисами», похоже, оказалась счастливой случайностью.

«Уотфорд» снова поставил не на того тренера

После прихода Раньери в клубе возникла атмосфера безответственности, а настроение — протухшим. Экс-наставник «Челси» производит впечатление добродушного человека, но у него суровый нрав, с чем могут справиться игроки, но что им не понравилось, сообщают медиа, так это то, как именно он себя вел. Они посчитали своего босса тактически отставшим, неорганизованным и несовременным менеджером, работающим круглосуточно и без выходных.

Поццо несет гораздо большую ответственность за нынешнюю ситуацию в клубе, ведь за 10-летие семейного владения было назначено 14 постоянных наставников. Теория хаоса обеспечила «Шершням» два повышения в классе и пять сезонов в элиите, но при этом логических решений правления было немного. Глядя на шестерых продыдущих менеджеров — Хави Грасия, Кике Санчеса Флореса, Найджела Пирсона, Владимира Ивича, Хиско Муньоса и Раньери, — нет ничего общего — только разнообразие стилей.

Грасия был уволен менее двух с половиной лет назад — неудивительно, что «Уотфорду» не хватает последовательности стиля и целей. Обоснование назначения менеджеров, по-видимому, основано на рефлекторных реакциях, а не на обдуманных размышлениях. В хорошей команде есть определенный баланс между легкостью и строгостью в отношениях с тренером, и игроки перестают слушать своих боссов, если фамильярность перерастает в презрение.

Владельцы «Уотфорда» проявляют некомпетентность

Но то, что происходит в «Уотфорде», выходит за рамки и граничит с нелепостью. Эта краткосрочность доходит до крайности. В данном случае провал — это не столько увольнение менеджера, сколько, когда не того специалиста назначают. Даже самая небрежная проверка должна была сказать Поццо, что Раньери не подходит для его клуба, и это касается не только «Уотфорда».

Даже самые большие сторонники Рафаэля Бенитеса могли видеть, что «Эвертон» был не более чем черной дырой для испанца. У Эдди Хау много достоинств, но он далеко не идеальный кандидат, чтобы возглавить борьбу за выживание в «Ньюкасле». Решение Даниэля Леви нанять Жозе Моуринью в «Тоттенхэм» также было безумием.

Клубы АПЛ любят изображать из себя хорошо управляемые организации, но слишком многие назначения обречены на провал с момента объявления нового тренера. «Уотфорд» здесь — худший пример. Для Раньери все было кончено, даже не начавшись, и поэтому можно лишь пожелать удачи его преемнику.

Раньери задержался в на тренерской работе

Итальянского тренера и в дальнейшем, скорее всего, ожидает работа скромных командах — будь то клуб или сборная, если его работодатель будет готов предложить ему недешевый контракт, с учетом его авторитета в мире футбола.

Таким образом, Раньери ожидает участь других динозавров кальчо — Марчелло Липпи и Фабио Капелло, которые уехали работать в Китай, после чего оказались аналитиками на телевидении. В свои 70 лет и после накопившихся неудач за последние годы экс-наставник «Лестера» может либо найти какое-то новое место для заработка денег, либо уйти на заслуженный отдых.