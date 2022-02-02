Игра на выбывание. «Фактор COVIDа» вносит хаос за несколько дней до старта ОИ-2022

Замена у биатлонисток
Проблемы с ковидом в сборной России начались первыми у биатлонистов — еще в начале января на карантин в Германии попал Эдуард Латыпов.
С тех пор он успел переболеть, выздороветь и уже прилетел в Китай, но у остальных проблемы и не думали кончаться.
Перед вылетом в Китай ковид нашли у шефа сервис-бригады Александра Печерского, который летал заранее в Пекин и тестировал трассу.
СБР заверил: он ни с кем не контактировал, не был на последнем этапе в Антхольце, так что и изолировать кого-то смысла нет. В Пекин отправился Дмитрий Блинов, который был в резерве сервис-бригады.
Правда, уже по прилету в Китай положительный тест сдал тренер мужской команды Сергей Башкиров. К счастью результат оказался ложноположительным — сдав два подряд отрицательных теста специалист вернулся к работе со сборной.
А вот старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова не сразу полетели в Китай с командой — у них не оказалось действующих QR-кодов в приложении my2022. У Казакевич код вообще загорелся красным, а это значит, что въезд в Пекин ей запрещен.
По заявлению Минспорта, Шашилов, Васнецова и Казакевич некорректно заполнили информацию о перенесенном коронавирусе в приложении до вылета. Инцидент удалось урегулировать, россияне вылетели в Пекин и приступили к работе с командой.
Но уже в Китае Валерия Васнецова сдала два положительных теста и не ложных: в итоге она оказалась действительно больна — с температурой и симптомами, все как положено. Теперь биатлонистка находится в изоляции и грустит об Олимпиаде, которая была так близко.
На замену ей срочно была назначена только что завоевавшая две медали на чемпионате Европы по биатлону Евгения Буртасова.
Вот только она к такой чести не готовилась, как и наша федерация, а потому документы для срочного отбытия в Китай (дневник здоровья и аккредитация) оказались не готовы. К счастью китайцы вновь пошли навстречу и Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля.
Омикрон ударил и по другим командам — у сборной Украины по биатлону положительные тесты по прилете в Пекин сдали главный тренер команды Юрай Санитра и тренер мужской сборной Игорь Ященко, которые на данный момент изолируются от команды.
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сдала положительный тест за несколько дней до Нового года у Пройс был диагностирован коронавирус.
Перед этим она подвернула ногу и пропустила этап Кубка мира в Анси. В Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце она также не выступала и теперь решается, примет ли она участие в Олимпиаде.
Лыжники недовольны снегом
Российские лыжники, хоть и жили в одном отеле с пострадавшими от ковида норвежцами, сумели избежать зловредной инфекции.
29 января они успешно прошли тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, а на следующий день прибыли в Пекин.
В состав мужской сборной России на Олимпиаду входят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.
Женскую команду на Играх представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
Нужно отметить, что лыжник Александр Терентьев и тренер мужской команды Юрий Бородавко вылетят на Олимпиаду в Пекин 4 февраля, но это связано не с короновирусом, а с микротравмой у спортсмена, полученной после неудачного падения.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отметил, что тренировка прошла в тяжелых погодных условиях: при сильном ветре, низкой температуре и снегопаде.
Трассы находятся на большой высоте, почти тысяча восемьсот метров над уровнем моря. По словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, российские лыжники сообщают, что «трасса очень сложная и совсем не скользкий снег».
Фигуристы остались без начальства и хореографа
Российские фигуристы, которые не стали устраивать «пузырь» на сборах в Красноярске, из-за чего получили небольшую вспышку ковида, успешно сдали тесты перед вылетом в Китай и 1 февраля уже заселились в Олимпийскую деревню, где сдали очередные тесты оказавшиеся отрицательными.
Правда добралась до столицы Китая не все делегация — хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус за пару дней до вылета.
Правда, Коган сначала усиленно отрицал наличие болезни и ссылался на ложноположительные тесты, поскольку симптомов у обоих не было. Но в итоге в Китай ни Глейхенгауз, ни Коган не полетели, оставшись в изоляции, чтобы прилететь в Пекин, когда их тесты покажут отрицательный результат.
В целом можно отметить, что отношение к ковиду у фигуристов серьезнее не стало — об этом можно судить по тому, что сдавший 25 января положительный тест Егор Базин, который с с Елизаветой Худайбердиевой, является первыми запасными сборной России, уже 30 января работали на тренировках с тренером пары Денисом Самохиным, который тоже ранее сдал положительный тест.
Не удивимся, если тесты некоторых россиян в Пекине окажутся огорчительными.
Расписание турнира по фигурному катанию
Командные соревнования
4 февраля. Мужчины, короткая программа — 5.02 мск Первый канал
4 февраля. Танцы на льду, ритм-танец — 6.41 мск Первый канал
4 февраля. Пары, короткая программа — 8.22 мск Первый канал
6 февраля. Женщины, короткая программа — 4.37 мск Россия 1
6 февраля. Мужчины, произвольная программа — 6.57 мск Россия 1
7 февраля. Пары, произвольная программа — 4.22 мск
7 февраля. Танцы на льду, произвольный танец — 5.31 мск
7 февраля. Женщины, произвольная программа — 6.37 мск
Личные соревнования
8 февраля. Мужчины, короткая программа — 4.22 мск
10 февраля. Мужчины, произвольная программа — 4.38 мск
12 февраля. Танцы на льду, ритм-танец — 14.07 мск
14 февраля. Танцы на льду, произвольный танец — 4.22 мск.
15 февраля. Женщины, короткая программа — 13.08 мск
17 февраля. Женщины, произвольная программа — 13.08 мск
18 февраля. Пары, короткая программа — 13.38 мск
19 февраля. Пары, произвольная программа — 14.08 мск
Стали также известны составы тренировочных групп фигуристов, которые выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Россиянки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в четвертую группу, где также числятся Александра Фейгин из Болгарии, Екатерина Рябова из Азербайджана и Анастасия Губанова из Грузии.
Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев находятся во второй группе среди фигуристов-одиночников. Вместе с ними тренируются грузин Морис Квителашвили, Владимир Литвинцев из Азербайджана и Алексей Быченко из Израиля.
Спортивные пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов попали в четвертую группу к грузинскому дуэту Карина Сафина — Лука Берулава.
Выступающие в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин определены во вторую группу вместе с дуэтами Мария Казакова — Георгий Ревия из Грузии и Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала из Литвы.
Российские хоккеисты теряют соперников
В то время, как российские хоккеисты тренируются под началом вернувшегося из карантина Алексея Жамнова, а заразившегося «короной» Анисимова заменил Ткачев, зловредный омикрон добрался до женской команды и до соперников мужской команды по олимпийскому турниру.
У российских хоккеисток Ангелины Гончаренко и Дианы Фархутдиновой выявлены положительные тесты на коронавирус — это послужило причиной отмены товарищеского матча с командой Китая 31 января.
Это при том, что 5 наших хоккеисток и так не смогли вылететь в Китай в срок, хоть ФХР и божится, что с ковидом это не связано.
Товарищеский матч мужской сборной Швейцарии против команды Канады, который должен был пройти 1 февраля, также был отменен.
Вадим Шипачев — капитан нашей сборной на Олимпийских играх #Beijing2022! Ассистентами станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.— Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2022
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📍Олимпийские игры начнутся 4 февраля, первый матч в расписании нашей команды 9 февраля, соперник — швейцарцы pic.twitter.com/y8EQxDVF2W
Защитник сборной Швейцарии Кристиан Марти сдал положительный тест на коронавирус. А уже 9 февраля швейцарцев ждет встреча с Россией на групповом этапе.
Чехи, с которыми наша команда также играет на групповом этапе, тоже не убереглись — шесть игроков сдали положительные тесты еще до вылета.
В итоге в Пекине тренируются 10 полевых игроков (место в воротах занял экипировщик сборной), а остальные сидят в Праге на изоляции. Ни о какой нормальной подготовке к турниру речи, естественно, нет.
В других командах ситуация менее катастрофичная — у шведов положительные тесты сдали Эмиль Юсе и Эрик Густафссон, которых заменили игрок «Торпедо» Теодор Леннстрем и хоккеист «Йокерита» Филип Хольм.
У словаков заражение коронавирусом выявлено у форварда «Авангарда» Петера Цегларика.
А у канадцев замена вышла немного курьезной и, для разнообразия, не связанной с коронавирусом. Главный тренер команды, 61-летний Клод Жюльен, во время мероприятия по тимбилдингу поскользнулся на льду и получил перелом ребер. Вместо него команду возглавил его помощник Джереми Коллитон, в ноябре уволенный из «Чикаго».
Глядя на проблемы команд с коронавирусом, МОК и ИИХФ провели совещание по хоккейному турниру, на котором было решено, что игроки, заболевшие ковидом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент. Вероятно, командам разрешат включить в заявку на турнир какое-то количество запасных.
Минимальное количество хоккеистов, которых команда должна выставить на матч — 15 полевых игроков + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лед 13+2. Если на групповом этапе какая-то сборная не может выставить минимум игроков, то ей будет засчитано техническое поражение.
При этом в плей-офф организаторы отменять матчи не хотят, поэтому если какая-то сборная не сможет играть, на ее место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.
Расписание трансляций группового этапа олимпийского турнира-2022 (время московское)
9 февраля
Россия — Швейцария, 11:40, группа B — телеканал «Россия 1», Smotrim.ru
Чехия — Дания, 16:10, группа B
10 февраля
Швеция — Латвия, 07:10, группа C — «Матч ТВ», matchtv.ru
Финляндия — Словакия, 11:40, группа С — «Матч! Арена», «Матч ТВ», matchtv.ru
Канада — Германия, 16:10, группа А — «Матч! Игра», «Матч ТВ» (до 16:45 и с 17:45 — до конца матча), matchtv.ru
США — Китай, 16:10, группа А
11 февраля
Дания — Россия, 07:10, группа B — Первый канал, 1tv.ru
Чехия — Швейцария, 11:40, группа B — «Матч ТВ», matchtv.ru
Швеция — Словакия, 11:40, группа C — «Матч! Игра», matchtv.ru
Латвия — Финляндия, 16:10, группа C — «Матч! Арена», «Матч ТВ» (с 17:45), matchtv.ru
12 февраля
Канада — США, 07:10, группа A — «Матч ТВ», matchtv.ru
Германия — Китай, 11:40, группа A — «Матч! Игра», matchtv.ru
Швейцария — Дания, 16:10, группа B
Россия — Чехия, 16:10, группа B — телеканал «Россия 1», Smotrim.ru
13 февраля
Словакия — Латвия, 07:10, группа C — «Матч! Игра», matchtv.ru
Финляндия — Швеция, 11:40, группа C — «Матч ТВ», matchtv.ru
Китай — Канада, 16:10, группа A
США — Германия, 16:10, группа A — «Матч! Арена», «Матч ТВ» (с 17:45), matchtv.ru
Трегубов остался дома
Как и ожидалось, российский скелетонист Никита Трегубов не сможет принять участие в Олимпиаде.
Шансы заразившегося буквально перед началом Игр спортсмена были невелики — даже если бы он успел выздоровеет, но вряд ли успевал сдать необходимое количество тестов перед соревнованиями.
Сборная России потеряла и еще одного скелетониста — Владислав Семенов, который тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты.
Окончательный состав сборной России по скелетону: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов, Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.
Бобслеисты и скелетонисты уже прибыли в Пекин и сдали первые тесты на коронавирус, оказавшиеся отрицательными. Первые тренировочные заезды начнутся 2 февраля.
Правда в отличие от сборной по скелетону, у бослеистов серьезные проблемы.
Где пока нет никаких проблем с ковидом, так это в сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина — все они сдали отрицательные тесты на коронавирус после прилета в Пекин и уже второго февраля приступят к тренировкам.
В команду на Олимпийские игры в Пекин вошли Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.
Между тем, австрийская прыгунья с трамплина Марита Крамер, которая в этом сезоне лидирует в общем зачете Кубка мира сдала положительный тест на коронавирус и, скорее всего, уже не выступит на Олимпиаде. Тесты остальных членов австрийской команды показали отрицательный результат.
Тревога над Пекином
В столице Китая в последние дни перед Олимпиадой ежедневно обнаруживается по 15-20 положительных тестов на коронавирус у лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине. Как минимум половина сдается еще в аэропорту после прилета, и все чаще среди зараженных оказываются члены делегаций или спортсмены.
Всего с 23 января по 1 февраля на Играх сдано 200 положительных тестов на коронавирус, 67 из них — спортсменами и официальными лицами.
Цепкий омикрон-штамм не щадит никого — на ОИ-2022 не сумел попасть даже Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, сдавший положительный тест.
Журналист немецкого телеканала ARD Клаус Люфен сдал два отрицательных теста в Германии перед вылетом, затем еще один отрицательный в аэропорту. Но после прилета в Пекин его тест оказался положительным — Люфена поместили в изолятор.
При этом по сообщениям китайских властей, за 30 января в Пекине у жителей было выявлено 20 положительных тестов, а по всей стране — 54 случая. Разительный контраст между количеством положительных тестов у прибывающих в страну спортсменов и людей работающих на Олимпиаде.
Появилось даже предположение, что причиной такого большого количества положительных тестов, часть из которых оказываются ложными, стала высокая чувствительность тестов, которые все проходят в аэропорту Пекина.
Так, шведский лыжник Лео Юханссон заразился коронавирусом перед сбором команды две недели назад. Он успел восстановиться и сдал шесть отрицательных тестов подряд, но в аэропорту Пекина его тест дал положительный результат. Шведская медицинская команда считает, что этот тест — следствие перенесенной болезни.
Впрочем, китайская сторона гневно отвергла обвинения в манипуляции результатами тестов.
Самое удивительное тут -то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на то, что некоторые стадионы Олимпийских игр в Пекине будут заполнены зрителями на 30%. Это при том, что иностранные болельщики в страну не допущены, а билеты на соревнования не поступали в продажу даже в Китае.
Китайцы собираются распределить их среди «определенных категорий граждан». На ум сразу приходят дисциплинированные и организованные группы северокорейских болельщиков на ОИ-2018 в Пхенчхане.
North Korea's cheerleaders have captured global attention at Winter Olympics, outnumbering the country's athletes pic.twitter.com/o5ywg84XKY— The Guardian (@guardian) February 13, 2018
Настолько дисциплинированные и организованные, что становилось ясно — кители с погонами они сняли только перед походом на трибуны.