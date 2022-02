Игра на выбывание. «Фактор COVIDа» вносит хаос за несколько дней до старта ОИ-2022

Проблемы с ковидом в сборной России начались первыми у биатлонистов — еще в начале января на карантин в Германии попал Эдуард Латыпов.

С тех пор он успел переболеть, выздороветь и уже прилетел в Китай, но у остальных проблемы и не думали кончаться.

Перед вылетом в Китай ковид нашли у шефа сервис-бригады Александра Печерского, который летал заранее в Пекин и тестировал трассу.

СБР заверил: он ни с кем не контактировал, не был на последнем этапе в Антхольце, так что и изолировать кого-то смысла нет. В Пекин отправился Дмитрий Блинов, который был в резерве сервис-бригады.

Правда, уже по прилету в Китай положительный тест сдал тренер мужской команды Сергей Башкиров. К счастью результат оказался ложноположительным — сдав два подряд отрицательных теста специалист вернулся к работе со сборной.

А вот старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова не сразу полетели в Китай с командой — у них не оказалось действующих QR-кодов в приложении my2022. У Казакевич код вообще загорелся красным, а это значит, что въезд в Пекин ей запрещен.

По заявлению Минспорта, Шашилов, Васнецова и Казакевич некорректно заполнили информацию о перенесенном коронавирусе в приложении до вылета. Инцидент удалось урегулировать, россияне вылетели в Пекин и приступили к работе с командой.

Но уже в Китае Валерия Васнецова сдала два положительных теста и не ложных: в итоге она оказалась действительно больна — с температурой и симптомами, все как положено. Теперь биатлонистка находится в изоляции и грустит об Олимпиаде, которая была так близко.

На замену ей срочно была назначена только что завоевавшая две медали на чемпионате Европы по биатлону Евгения Буртасова.

Вот только она к такой чести не готовилась, как и наша федерация, а потому документы для срочного отбытия в Китай (дневник здоровья и аккредитация) оказались не готовы. К счастью китайцы вновь пошли навстречу и Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля.

Кристина Резцова Российская биатлонистка Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются. Ну, вот в зале каждый тренажер отделен от другого пленкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь — ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно. Просто ставки начинают расти. И с каждым днем все сильнее. Постоянно видишь народ, который заболевает — и на этом Олимпиада для них заканчивается. Доходит до паранойи. Вот я уже маску меняю каждые пару часов. А в Европе неделю могла в одной ходить! Сейчас ручки дверной касаюсь — сразу к дезинфектору. Понимаю, что даже это не дает гарантий, но, по крайней мере, надо сделать все от себя зависящее. Чтобы хотя бы к себе потом вопросов не было.

Омикрон ударил и по другим командам — у сборной Украины по биатлону положительные тесты по прилете в Пекин сдали главный тренер команды Юрай Санитра и тренер мужской сборной Игорь Ященко, которые на данный момент изолируются от команды.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сдала положительный тест за несколько дней до Нового года у Пройс был диагностирован коронавирус.

Перед этим она подвернула ногу и пропустила этап Кубка мира в Анси. В Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце она также не выступала и теперь решается, примет ли она участие в Олимпиаде.

Российские лыжники, хоть и жили в одном отеле с пострадавшими от ковида норвежцами, сумели избежать зловредной инфекции.

29 января они успешно прошли тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, а на следующий день прибыли в Пекин.

В состав мужской сборной России на Олимпиаду входят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

Женскую команду на Играх представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Нужно отметить, что лыжник Александр Терентьев и тренер мужской команды Юрий Бородавко вылетят на Олимпиаду в Пекин 4 февраля, но это связано не с короновирусом, а с микротравмой у спортсмена, полученной после неудачного падения.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отметил, что тренировка прошла в тяжелых погодных условиях: при сильном ветре, низкой температуре и снегопаде.

Мы в первый раз здесь, но с конфигурацией трассы были ознакомлены еще год назад, знали, что здесь пологие и затяжные подъемы, медленное скольжение, что играет свою роль. Будем использовать ход, который предназначен для крутых подъемов. Егор Сорин

Трассы находятся на большой высоте, почти тысяча восемьсот метров над уровнем моря. По словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, российские лыжники сообщают, что «трасса очень сложная и совсем не скользкий снег».

Российские фигуристы, которые не стали устраивать «пузырь» на сборах в Красноярске, из-за чего получили небольшую вспышку ковида, успешно сдали тесты перед вылетом в Китай и 1 февраля уже заселились в Олимпийскую деревню, где сдали очередные тесты оказавшиеся отрицательными.

Правда добралась до столицы Китая не все делегация — хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус за пару дней до вылета.

Правда, Коган сначала усиленно отрицал наличие болезни и ссылался на ложноположительные тесты, поскольку симптомов у обоих не было. Но в итоге в Китай ни Глейхенгауз, ни Коган не полетели, оставшись в изоляции, чтобы прилететь в Пекин, когда их тесты покажут отрицательный результат.

В целом можно отметить, что отношение к ковиду у фигуристов серьезнее не стало — об этом можно судить по тому, что сдавший 25 января положительный тест Егор Базин, который с с Елизаветой Худайбердиевой, является первыми запасными сборной России, уже 30 января работали на тренировках с тренером пары Денисом Самохиным, который тоже ранее сдал положительный тест.

Не удивимся, если тесты некоторых россиян в Пекине окажутся огорчительными.

Расписание турнира по фигурному катанию

Командные соревнования

4 февраля. Мужчины, короткая программа — 5.02 мск Первый канал

4 февраля. Танцы на льду, ритм-танец — 6.41 мск Первый канал

4 февраля. Пары, короткая программа — 8.22 мск Первый канал

6 февраля. Женщины, короткая программа — 4.37 мск Россия 1

6 февраля. Мужчины, произвольная программа — 6.57 мск Россия 1

7 февраля. Пары, произвольная программа — 4.22 мск

7 февраля. Танцы на льду, произвольный танец — 5.31 мск

7 февраля. Женщины, произвольная программа — 6.37 мск

Личные соревнования

8 февраля. Мужчины, короткая программа — 4.22 мск

10 февраля. Мужчины, произвольная программа — 4.38 мск

12 февраля. Танцы на льду, ритм-танец — 14.07 мск

14 февраля. Танцы на льду, произвольный танец — 4.22 мск.

15 февраля. Женщины, короткая программа — 13.08 мск

17 февраля. Женщины, произвольная программа — 13.08 мск

18 февраля. Пары, короткая программа — 13.38 мск

19 февраля. Пары, произвольная программа — 14.08 мск

Стали также известны составы тренировочных групп фигуристов, которые выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Россиянки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в четвертую группу, где также числятся Александра Фейгин из Болгарии, Екатерина Рябова из Азербайджана и Анастасия Губанова из Грузии.

Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев находятся во второй группе среди фигуристов-одиночников. Вместе с ними тренируются грузин Морис Квителашвили, Владимир Литвинцев из Азербайджана и Алексей Быченко из Израиля.

Спортивные пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов попали в четвертую группу к грузинскому дуэту Карина Сафина — Лука Берулава.

Выступающие в танцах на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин определены во вторую группу вместе с дуэтами Мария Казакова — Георгий Ревия из Грузии и Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала из Литвы.

В то время, как российские хоккеисты тренируются под началом вернувшегося из карантина Алексея Жамнова, а заразившегося «короной» Анисимова заменил Ткачев, зловредный омикрон добрался до женской команды и до соперников мужской команды по олимпийскому турниру.

У российских хоккеисток Ангелины Гончаренко и Дианы Фархутдиновой выявлены положительные тесты на коронавирус — это послужило причиной отмены товарищеского матча с командой Китая 31 января.

Это при том, что 5 наших хоккеисток и так не смогли вылететь в Китай в срок, хоть ФХР и божится, что с ковидом это не связано.

Товарищеский матч мужской сборной Швейцарии против команды Канады, который должен был пройти 1 февраля, также был отменен.

Защитник сборной Швейцарии Кристиан Марти сдал положительный тест на коронавирус. А уже 9 февраля швейцарцев ждет встреча с Россией на групповом этапе.

Чехи, с которыми наша команда также играет на групповом этапе, тоже не убереглись — шесть игроков сдали положительные тесты еще до вылета.

В итоге в Пекине тренируются 10 полевых игроков (место в воротах занял экипировщик сборной), а остальные сидят в Праге на изоляции. Ни о какой нормальной подготовке к турниру речи, естественно, нет.

В других командах ситуация менее катастрофичная — у шведов положительные тесты сдали Эмиль Юсе и Эрик Густафссон, которых заменили игрок «Торпедо» Теодор Леннстрем и хоккеист «Йокерита» Филип Хольм.

У словаков заражение коронавирусом выявлено у форварда «Авангарда» Петера Цегларика.

А у канадцев замена вышла немного курьезной и, для разнообразия, не связанной с коронавирусом. Главный тренер команды, 61-летний Клод Жюльен, во время мероприятия по тимбилдингу поскользнулся на льду и получил перелом ребер. Вместо него команду возглавил его помощник Джереми Коллитон, в ноябре уволенный из «Чикаго».

Глядя на проблемы команд с коронавирусом, МОК и ИИХФ провели совещание по хоккейному турниру, на котором было решено, что игроки, заболевшие ковидом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент. Вероятно, командам разрешат включить в заявку на турнир какое-то количество запасных.

Минимальное количество хоккеистов, которых команда должна выставить на матч — 15 полевых игроков + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лед 13+2. Если на групповом этапе какая-то сборная не может выставить минимум игроков, то ей будет засчитано техническое поражение.

При этом в плей-офф организаторы отменять матчи не хотят, поэтому если какая-то сборная не сможет играть, на ее место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.

Расписание трансляций группового этапа олимпийского турнира-2022 (время московское)

9 февраля

Россия — Швейцария, 11:40, группа B — телеканал «Россия 1», Smotrim.ru

Чехия — Дания, 16:10, группа B

10 февраля

Швеция — Латвия, 07:10, группа C — «Матч ТВ», matchtv.ru

Финляндия — Словакия, 11:40, группа С — «Матч! Арена», «Матч ТВ», matchtv.ru

Канада — Германия, 16:10, группа А — «Матч! Игра», «Матч ТВ» (до 16:45 и с 17:45 — до конца матча), matchtv.ru

США — Китай, 16:10, группа А

11 февраля

Дания — Россия, 07:10, группа B — Первый канал, 1tv.ru

Чехия — Швейцария, 11:40, группа B — «Матч ТВ», matchtv.ru

Швеция — Словакия, 11:40, группа C — «Матч! Игра», matchtv.ru

Латвия — Финляндия, 16:10, группа C — «Матч! Арена», «Матч ТВ» (с 17:45), matchtv.ru

12 февраля

Канада — США, 07:10, группа A — «Матч ТВ», matchtv.ru

Германия — Китай, 11:40, группа A — «Матч! Игра», matchtv.ru

Швейцария — Дания, 16:10, группа B

Россия — Чехия, 16:10, группа B — телеканал «Россия 1», Smotrim.ru

13 февраля

Словакия — Латвия, 07:10, группа C — «Матч! Игра», matchtv.ru

Финляндия — Швеция, 11:40, группа C — «Матч ТВ», matchtv.ru

Китай — Канада, 16:10, группа A

США — Германия, 16:10, группа A — «Матч! Арена», «Матч ТВ» (с 17:45), matchtv.ru

Как и ожидалось, российский скелетонист Никита Трегубов не сможет принять участие в Олимпиаде.

Шансы заразившегося буквально перед началом Игр спортсмена были невелики — даже если бы он успел выздоровеет, но вряд ли успевал сдать необходимое количество тестов перед соревнованиями.

Сборная России потеряла и еще одного скелетониста — Владислав Семенов, который тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты.

Окончательный состав сборной России по скелетону: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов, Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.

Пока у меня в эмоциях преобладает волнение. Ведь еще примерно сутки назад у меня даже не было мыслей, что выступлю на Олимпиаде. Даже не было никакой надежды: я и не мог подумать, что кто-то так слетит. Мне предоставили шанс и его надо использовать. На Олимпиаде буду рад медали. Даниил Романов

Бобслеисты и скелетонисты уже прибыли в Пекин и сдали первые тесты на коронавирус, оказавшиеся отрицательными. Первые тренировочные заезды начнутся 2 февраля.

Правда в отличие от сборной по скелетону, у бослеистов серьезные проблемы.

Петрос Гаспарян Член президиума Федерации бобслея России (ФБР) У нашей сборной могут быть большие проблемы. У нас на Олимпиаде два мужских экипажа. Пушкарев и Кондратенко пока не получили отрицательные тесты.Такое же положение у нас сейчас в сборной у Алексея Лаптева и Александра Ефимова (запасной разгоняющий сборной России на Олимпиаде). Из семи разгоняющих у нас четверо под ковидом, их участие под вопросом. У нас еще есть два запасных человека. Но все равно получается нехватка двух человек.

Где пока нет никаких проблем с ковидом, так это в сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина — все они сдали отрицательные тесты на коронавирус после прилета в Пекин и уже второго февраля приступят к тренировкам.

В команду на Олимпийские игры в Пекин вошли Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Между тем, австрийская прыгунья с трамплина Марита Крамер, которая в этом сезоне лидирует в общем зачете Кубка мира сдала положительный тест на коронавирус и, скорее всего, уже не выступит на Олимпиаде. Тесты остальных членов австрийской команды показали отрицательный результат.

В столице Китая в последние дни перед Олимпиадой ежедневно обнаруживается по 15-20 положительных тестов на коронавирус у лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине. Как минимум половина сдается еще в аэропорту после прилета, и все чаще среди зараженных оказываются члены делегаций или спортсмены.

Всего с 23 января по 1 февраля на Играх сдано 200 положительных тестов на коронавирус, 67 из них — спортсменами и официальными лицами.

Цепкий омикрон-штамм не щадит никого — на ОИ-2022 не сумел попасть даже Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, сдавший положительный тест.

Журналист немецкого телеканала ARD Клаус Люфен сдал два отрицательных теста в Германии перед вылетом, затем еще один отрицательный в аэропорту. Но после прилета в Пекин его тест оказался положительным — Люфена поместили в изолятор.

Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, существует значительный пробел, который невозможно предотвратить. У меня такое ощущение, что каждый час в мой отель-изолятор приходят один или два новых человека. Сейчас ситуация очень критическая. Меня мучает абсолютно тревожное чувство. Персонал тут очень дружелюбный, но смущает то, что тебе приходится иметь дело только с людьми в полных антикоронавирусных костюмах. С журналистской точки зрения однозначно можно сказать одно: эти зимние Олимпийские игры не должны были состояться в таких условиях и должны были быть отложены на год. Клаус Люфен

При этом по сообщениям китайских властей, за 30 января в Пекине у жителей было выявлено 20 положительных тестов, а по всей стране — 54 случая. Разительный контраст между количеством положительных тестов у прибывающих в страну спортсменов и людей работающих на Олимпиаде.

Появилось даже предположение, что причиной такого большого количества положительных тестов, часть из которых оказываются ложными, стала высокая чувствительность тестов, которые все проходят в аэропорту Пекина.

Так, шведский лыжник Лео Юханссон заразился коронавирусом перед сбором команды две недели назад. Он успел восстановиться и сдал шесть отрицательных тестов подряд, но в аэропорту Пекина его тест дал положительный результат. Шведская медицинская команда считает, что этот тест — следствие перенесенной болезни.

Впрочем, китайская сторона гневно отвергла обвинения в манипуляции результатами тестов.

Хуан Чунь. Заместитель директора оргкомитета Олимпийских игр в Пекине по контролю за пандемией Мы никогда на такое бы не пошли. ПЦР-тест, который мы применяем, отвечает стандартам ВОЗ, международным стандартам, он признан медицинскими экспертами как из-за границы, так и внутри Китая. И мы выбрали квалифицированные лаборатории, которые признаны медицинскими властями Китая и которые придерживаются конкретных и строгих процедур. У них хорошая система контроля качества и безопасности. Реактивы, которые мы используем, также признаны на международном уровне и китайскими экспертами. Также важно, что все медицинские работники, участвовавшие в процедуре, имеют хороший опыт работы за спиной и были допущены к процессу только после специальных занятий. Также медицинские власти Китая часто посещают эти лаборатории, чтобы проверить качество работы, и если выявляются несоответствия, то они заставляют немедленно внести улучшения в работу. Если спортсмены получают позитивный тест в первый раз, они должны пройти подтверждающее тестирование. И я хочу, чтобы все атлеты и заинтересованные лица не ставили под вопрос надежность наших тестов.

Самое удивительное тут -то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на то, что некоторые стадионы Олимпийских игр в Пекине будут заполнены зрителями на 30%. Это при том, что иностранные болельщики в страну не допущены, а билеты на соревнования не поступали в продажу даже в Китае.

Китайцы собираются распределить их среди «определенных категорий граждан». На ум сразу приходят дисциплинированные и организованные группы северокорейских болельщиков на ОИ-2018 в Пхенчхане.

