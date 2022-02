На короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»

В последние годытерпела крупные неудачи на трансферном рынке. Клуб находится в таком тяжелом финансовом положении, что Лионель Месси ушел в ПСЖ, а остальным игрокам пришлось сократить зарплату.

У «сине-гранатовых» было много дорогих приобретений, которые не приносили результатов на поле.

Некоторые из этих подписаний были настолько провальными, что уже через сезон от них избавлялись на трансферном рынке. Их либо продавали, чтобы хоть как-то сократить убытки, либо отдавали в аренду с перспективой окончательной продажи.

Давайте познакомимся с девятью отличными футболистами, которые продержались в «Барселоне» всего один сезон.

Аргентинская легенда перешел из «Бока Хуниорс» в 2002 году за 10 млн евро. Вокруг этого события было много шумихи.

Один из самых талантливых плеймейкеров своего поколения провел всего один год в основном составе «Барселоны», а менеджер Луи ван Гал назвал его «политическим подписанием». В конечном итоге он оказался не нужен, так как ставка была сделана на только приобретенного Роналдиньо.

Рикельме перешел в «Вильярреал», где он стал легендой. Несмотря на высокий уровень своей игры, в 42 матчах за «Барселону» он забил всего шесть голов.

Все прогнозы на футбол

Бывший игрок «Барселоны» Христоф Стоичков когда-то сказал, почему Рикельме не смог задержаться в команде. «У Рикельме ничего не получилось из-за того, куда Ван Гал ставил его на поле. Рикельме провел фантастическую карьеру, он был прекрасен в "Вильярреале", и в своем первом сезоне на "Камп Ноу" он также наслаждался футболом. Мне нравилось смотреть, как Рикельме забивает, отдает передачи, видеть его финты и трюки. Но когда кто-то хочет превратить виноград в яблоко, все это становится невозможным».

Полузащитник был подписан его товарищем, голландцем Франком Райкардом по свободному трансферу из ПСВ в 2005 году и неплохо проявил себя в 36 матчах за клуб.

Через год после его прихода «Бавария» предложила за Ван Боммеля 6 млн евро. «Барселона» имела целый список претендентов на его замену — Хави, Деко, Иньеста, Тьяго Мотта. Она без особых колебаний согласилась продать голландца.

По итогу своей карьеры в «блауграна» Ван Боммель выиграл Ла Лигу, а сама «Барселона» получила прибыль с его трансфера. Все остались в плюсе.

Белорусский полузащитник был звездой в «Арсенале», поэтому в 2008 году «Барселона» выложила 17 млн евро, чтобы перевезти его на «Камп Ноу».

За свой единственный сезон в клубе Глеб провел 36 матчей, так и не сумев ни разу забить.

После этого он переходил на правах аренды в «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург», а в январе 2012 года расторг контракт и присоединился к «Крыльям Советов» из российской Премьер-лиге.

Один сезон, ни единого забитого мяча и куча денег на ветер — все жалеют об этой сделке, включая самого Глеба.

Украинский центрбек только выиграл Кубок УЕФА с донецким «Шахтером» в 2009 году, и «Барселона» тут же приобрела его за 25 млн евро.

Под руководством Хосепа Гвардиолы Чигринский так и не смог освоиться и найти постоянное место в основном составе. После всего лишь одного сезона он был продан обратно в «Шахтер» за 15 млн евро.

Можно считать, что «Барселона» зря потеряла 10 млн.

Печально, но Ибра провел в «Барселоне» всего один год. Футболист обошелся клубу почти в 42 млн евро. В 2009 «Интер» обменял его на Самуэля Это’о. Александр Глеб должен был стать частью сделки, однако отказался переезжать в Италию на правах аренды.

Это был грандиозный трансфер, который обернулся кошмаром.

Ибрагимович и Гвардиола так и не нашли общий язык. После 22 голов в 46 матчах швед отправился в «Милан» на правах аренды, с правом выкупа игрока за 22 млн евро.

«Барселона» понесла огромные финансовые потери и стала свидетелем того, как Самуэль Это'о сделал золотой хет-трик в составе миланского «Интера». Это явно было неприятно видеть руководству «каталонцев».

Сделка была сомнительной с самого начала. Все были шокированы, когда в 2017 году «Барселона» заплатила 36 млн за Паулиньо, перешедшего на «Камп Ноу» из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

После непримечательного сезона в «Тоттенхэм Хотспур» Паулиньо не был игроком, которого можно было бы ассоциировать со стилем «Барселоны». Тем не менее, он забил девять голов в чемпионате Испании, а «Барселона» выиграла Ла Лигу под руководством Эрнесто Вальверде всего с одним поражением.

Затем Паулиньо вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды. Через шесть месяцев китайский клуб выкупил футболиста за ту же сумму, которую заплатила за него «Барселона». Странная сделка, но Паулиньо играл хорошо, и клуб не понес убытков, так что в целом его год в Испании был довольно неплохим.

Однако нельзя забывать о катастрофе, которой стала церемония его презентации...

Paulinho scored more LaLiga goals for Barcelona than he managed kick-ups in his presentation ceremony.

What a bizarre transfer. 🙃 pic.twitter.com/gMW0xGpkCm