Траоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее

«Барселона» неожиданно подписала вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Выясняем, что этот переход принесет каталонцам и самому игроку.

Траоре сумел вернуться благодаря кризису в «Барселоне»

Возвращение 26-летнего футболиста на «Камп Ноу» — это брак по расчету: ни игрок, ни клуб не являются элитой, но оба обладают огромным потенциалом. Адама Траоре родился в госпитале, который выходит на стадион команды «Камп Ноу», и жил в Оспиталете — районе Барселоны, всего в 15 минутах ходьбы от арены.

Проведя девять лет в молодежной академии каталонцев, в ноябре 2013 года он получил шанс попасть в основную команду «блауграна». Однако менее чем через два года его мечте стать ее постоянным исполнителем не суждено было сбыться.

Поскольку Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес опережали его на световые годы, Траоре нужно было попытать счастья в другом месте. Немногим менее восьми лет спустя случилась целая буря событий за пределами поля, чтобы вернуть взрывного вингера в «Барселону» для второго шанса добиться успеха в его родном с детства клубе.

Это судьба, от которой форвард никогда полностью не отказывался, время от времени упоминая в интервью в прошедшие годы, что он открыт для возвращения в Каталонию. Теперь нападающий намерен получить возможность закрепиться в коллективе отчасти благодаря упорному труду и прогрессу, но в основном из-за явного упадка «блауграна» и ее финансовых проблем.

Траоре хорошо понимает футбол Хави

Тем не менее, бывший партнер Траоре по команде, Хави, теперь — ее тренер, и ему нужны быстрые, агрессивные вингеры, которые могут давать ширину — профиль, что подходит 26-летнему игроку. Он также выражал тревогу по поводу того, что некоторые подопечные не знают классического стиля позиционной игры «Барселоны», которую экс-футболист «Вулверхэмптона» усвоил за годы, проведенные в «Ла Масии».

Двери «Барселоны» обычно открыты для возвращающихся талантов: в прошлом это уже делали Жерар Пике и Сеск Фабрегас, а Дани Алвес и Эрик Гарсия — это более свежие примеры, а Дани Ольмо и Алехандро Гримальдо часто «сватают» назад в клуб.

Ситуация с Усманом Дембеле, когда француз не подписал контракт, предложенный ему каталонцами, и был выведен из состава в двух предыдущих матчах, также означала, что появилось место для еще одного правого вингера, что позволило Феррану Торресу играть «фальшивую девятку».

Жорди Альба по-прежнему сильный левый защитник в атакующем плане, но у «Барселоны» были проблемы на другом фланге после ухода Месси. Впечатляющий и нацеленный вперед дриблинг Траоре должен помочь команде. Он также способен сыграть и на позиции правого вингбека, если Хави захочет использовать в обороне трех центрбеков.

Траоре — хорошая сделка для «Барселоны» в нынешнее время

Наставник сборной Испании Луис Энрике вызывал его на Евро-2020 прошлым летом, и поскольку Торрес, Гави, Серхио Бускетс, Педри, Альба и остальные в клубе были его партнерами по национальной команде, новый-старый форвард «блауграна» уже хорошо знаком со многими своими одноклубниками.

Нынешнее финансовое положение «Барселоны» означает, что ей приходится искать те возможности, которые есть на трансферном рынке, и Траоре был одной из них, учитывая, что у него не было много времени в составе «Вулверхэмптона», а уже летом можно будет заключить вернуть Тринкау оттуда же.

Португальский нападающий находится в аренде у «Волков» из «Барселоны», и английский клуб должен выкупить его по завершении сезона за 30 млн евро или выплатить компенсацию в размере 6 млн евро. Тем временем, Траоре переезжает на «Камп Ноу» в аренду, и у каталонцев будет возможность выкупить его за 30 млн евро плюс 5 млн евро в качестве дополнительных выплат, если они захотят сохранить его летом.

Согласно некоторым сообщениям, вингер также пошел на значительные финансовые уступки, чтобы присоединиться к «блауграна», тогда как «Тоттенхэм» был готов предложить ему более выгодную сделку, но клуб из его родного города привлекал футболиста больше.

Трансфер Траоре вызывает и насмешки

Никто не питает иллюзий: Траоре — не готовая звезда, однако его возвращение радует болельщиков, которые видели, как их команда лишилась Х-фактора в атаке с уходом Неймара, Суареса и, наконец, Месси. Блестящий сольный гол Траоре в ворота «Уэски» в матче Кубка Испании 2014 года навсегда остался в их памяти.

Форвард также отличился, когда команда выиграла первую Юношескую лигу УЕФА в 2014 году, дважды забив «Арсеналу» Сержа Гнабри в четвертьфинале и ассистировав Муниру Эль-Хаддади, когда тот забивал «Бенфике» в финале. Эти факторы, наложенные один на другой, сделали его трансфер легкой задачей для «Барселоны», хотя это никоим образом не гарантирует успеха на «Камп Ноу».

«Похоже, Траоре наконец-то нашел своего менеджера», — однажды сказал Юрген Клопп о вингере после того, как тот набрал форму в «Вулверхэмптоне» под руководством Нуну Эспириту Санто после неудачных выступлений в «Астон Вилле» и «Мидлсбро».

Однако с появлением Бруно Лаге на тренерском мостике «Волков» значимость игрока значительно снизилась. То, что он не смог удержать место в основе в команде из середины таблицы, стало поводом для его критиков, которых немало. И тот факт, что он и другой действующий футболист «блауграна» Мартин Брейтвейт были одноклубниками в «Мидлсбро» в сезоне 2017/18, лишь добавляет насмешек.

Стиль игры Траоре не совсем подходит «Барселоне»

Несмотря на пару недавних голов, у Траоре, как известно, хромает результативность, где его передачи и завершение атак не соответствуют необходимому стандарту. Если болельщики каталонцев разочаровались в Дембеле, то с новым вингером их ждет еще одна подобная история.

Существует также большая проблема в том, насколько полезным он будет, когда мест в атаке немного, тогда как в более открытой, бескомпромиссной АПЛ Траоре мог разрывать соперников на контратаках. Однако, если «Барселона» будет выступать на нужном уровне, команда Хави будет зажимать соперников к их воротам — это не оставляет вингеру много пространства для своей игры.

Траоре способен приспособиться под игру «Барселоны»

Вместе с тем, по словам, его бывшего тренера, под руководством которого он выиграл Юношескую лигу УЕФА, Хорди Виньялса, форвард умеет адаптироваться, поскольку способен вскрывать оборону. Тот заверяет, что хотя тому придется иметь дело с закрытой обороной, он хорошо с этим справится, и так было, когда нападающий играл с ним в молодежной команде «блауграна».

В тех случаях, когда Траоре может повлиять на контратакующую игру, возникает другая проблема. Он будет значительно быстрее, чем его партнеры, и, как ни странно, им может быть трудно угнаться за ним, когда тот будет совершать рывки. Одна из ключевых стратегий Хави — высоко прессинговать соперника после потери мяча, но если команда не может двигаться как единое целое с ним, то использовать его становится намного сложнее.

Хави придется научить своего нового подопечного использовать свои рывки вперед в нужные моменты, а также работать над передачей, которая, вероятно, оставляет желать лучшего. Возвращение вингера — это брак по расчету, который соответствует нынешнему статусу «Барселоны»: ни игрок, ни клуб сейчас не является элитой, но у обоих есть потенциал добиться многого.