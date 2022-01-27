Оставшийся в тени Неймара. Куда делся Гансо, подававший большие надежды?

Около десяти лет назад чудо-мальчики из «Сантоса»считались главными талантами, которым предстояло стать звездами бразильской сборной. Что же случилось с последним?

В истории полно примеров, когда один талант перекрывает другого, из-за чего тот не добивается таких высот. Вместе с молодым Венсаном Компани играл не менее талантливый Энтони Ванден Борре. В тени Криштиану Роналду скрывалась почти мифическая фигура Фабиу Паима. Бояну Кркичу, который прошел путь от сенсации «Барселоны» до запасного игрока «Стока», то помогала, то мешала близость к Лионелю Месси.

«С одной стороны, я мог сделать больше, чем Роналду, но у меня не было того, что было у него», — говорил позже Фабиу Паим, которому не удалось сдвинуть свою карьеру с мертвой точки. «У меня были достоинства, по крайней мере, не хуже, чем у него, но у меня не было всего остального».

Неймар, 28-летний игрок, который в настоящее время является самым дорогим в мире, выигрывал титулы в Бразилии, Испании и Франции, включая Лигу чемпионов в составе «Барселоны». Кажется, что получение им «Золотого мяча» — это лишь вопрос времени.

Когда через десять лет бразильцы будут воздвигать статуи Неймару, интересно, многие ли из них вспомнят Пауло Энрике Гансо, его друга и бывшего партнера по команде, которого предыдущее поколение считало таким же талантливым.

Гансо — значит «гусь»

Прозвище «Гансо» означает «гусь» на португальском. И в течение нескольких славных лет Пауло Энрике Шагас де Лима выглядел вполне способным нести «золотые яйца» для «Сантоса» и Бразилии.

Гансо globallookpress

Дебютировав за «Сантос» в 2008 году, за сезон до Неймара, Гансо быстро стал одним из самых интересных молодых игроков Бразилии. Точный и ловкий плеймейкер, способный сыграть на любой позиции в полузащите, стал основным игроком «Сантоса» к сезону 2009 года.

К 2010 году футболист уже давал первые результаты: Копа-ду-Бразил, в котором он был признан лучшим игроком, и Лига Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), в котором бразилец был включен в команду года. В том же году легенда Бразилии Сократес назвал Гансо лучшим игроком нынешнего поколения.

Болельщики с таким же мнением требовали включить его и Неймара в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2010 года, но консервативный Дунга в итоге не взял юношей с собой. Эта маленькая неприятность не помешала развитию Гансо. В течение двух следующих кампаний «Сантос» вновь стал чемпионом штата, а в 2011 году завоевал еще большую награду — Кубок Либертадорес.

Если не считать одну неприятную травму, карьера футболиста началась весьма удачно. В этот период восхождение Неймара было не менее впечатляющим. В то время как Гансо играл в полузащите, Неймар записывал на свой счет огромное количество голов, играя на острие атак команды. В 2012 года вингер забил 43 мяча во всех соревнованиях.

К концу того сезона у 23-летнего Гансо в послужном списке было 8 сыгранных матчей за сборную Бразилии. Неймар же, который был на 3 года моложе, отыграл 27 матчей и явно опережал своего коллегу.

Неймар и Гансо globallookpress

Несмотря на разницу в возрасте, Гансо и Неймар были очень близкими друзьями. Более того, Гансо присутствовал при рождении сына Неймара и стал крестным отцом ребенка. Но когда разница между их способностями стала увеличиваться, СМИ фактически заставили игрока зациклиться на проблеме: неужели он станет вундеркиндом второго сорта и пойдет по пути Фабиу Паима. Неужели он обречен жить в тени своего более талантливого друга?

В 2012 году появился недобрый слух, что Гансо завидует успеху Неймара. «Слухи расстроили меня, потому что в реальности такого никогда не было», — ответил Гансо. «Меня это огорчило, потому что люди всегда говорят, что между нами есть зависть. Но я думаю, что если между нами и есть настоящая дружба, как у брата и друга, то это потому, что мы никогда ничему не позволяем вмешиваться».

Проблемы после «Сантоса»

Несмотря на успехи на поле, 2012 год был сложным для Гансо. Помимо обвинений в зависти, плеймейкер искал возможность уйти из «Сантоса», в результате чего болельщики обвиняли его в предательстве и регулярно освистывали на поле.

СМИ предрекали ему переход в один из миланских клубов, однако в итоге Гансо совершил гораздо более короткое путешествие, присоединившись к «Сан-Паулу». Там он заменил ушедшего Лукаса Моуру. Сумма сделки составила около 9 млн евро.

«Моя мечта сбылась», — сказал тогда Гансо. «С тех пор как "Сан-Паулу" проявил ко мне интерес, я очень хотел, чтобы сделка состоялась. Не могу дождаться момента, когда смогу выйти на поле».

Если он действительно мечтал о таком переходе, то его мечты были более приземленными, чем у Сократеса, который предполагал, что Гансо пойдет намного дальше.

Неймар, тем временем, перешел в «Барселону» за сумму, более чем в 10 раз превышающую трансферную стоимость Гансо.

В своем новом клубе Пауло Энрике Шагас добился не слишком громкого успеха, как в плане трофеев, так и в плане выступлений. Сан-Паулу выиграл Южноамериканский кубок, второй по значимости трофей в Южной Америке, в течение трех месяцев после его прихода, но это был единственный титул за четыре года.

Возможно, более важным стало то, что после ухода из «Сантоса» он так и не смог сыграть за сборную Бразилии.

Однако через пару сезонов его форма улучшилась, а игра с такими партнерами, как Кака, Алешандре Пато и Луис Фабиано в 2014 году позволила полузащитнику проявить себя с лучшей стороны. И хотя Гансо больше не казался игроком класса Неймара, футбольный мир снова начал обращать на него внимание.

Среди внимательных наблюдателей была и «Севилья», которая подписала его летом 2016 года. «Я знаю, что мне нужно много работать», — сказал Гансо. «Я пришел в "Севилью" с желанием выигрывать титулы. В свои 26 лет я чувствую себя полностью готовым к этому».

К сожалению, ему так и не удалось достичь своих целей. Гансо нерегулярно попадал в основной состав «Севильи», а летом 2018 года был отправлен в аренду в «Амьен». Небольшой французский клуб в конце сезона оказался всего на четыре очка выше зоны вылета.

Переход в клуб поменьше мог дать бразильцу шанс продемонстрировать свои таланты, но реальность оказалась совершенно другой. Однако «Амьену» было трудно подстроить игрока под свой стиль игры и в конце сезона Гансо присоединился к «Флуминенсе» в Рио. На этом его европейское приключение можно было считать закрытым. Ему был уже 31 год. Время играло явно не в его пользу.

В конце концов, Гансо должен взять на себя часть ответственности за спад в своей карьере. Последние 6 лет должны были стать для него лучшими, но как оказалось, наибольшего успеха он добился именно в молодые годы.

Тем не менее, на любое критическое суждение о бразильце всегда будет влиять его личная и профессиональная связь с Неймаром.