Роналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться

Прошло полгода после возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Разбираемся, что из этого вышло, и останется ли он в клубе на фоне слухов о возможном уходе.

Роналду был призван вернуть «МЮ» к успеху

С тех пор как Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» и присоединился к «Реалу» в 2009 году, установив тогда мировой трансферный рекорд, время от времени ходили слухи о его возвращении на «Олд Траффорд». Он окончательно зарекомендовал себя как один из величайших в истории игроков во время своего пребывания в Испании, прежде чем неожиданно перешел в «Ювентус» в 2018 году.

Однако пребывание португальца в Италии оказалось не таким, на какое он наверняка рассчитывал. Многие полагали, что он был недостающим элементом, который привел бы «бьянконери» к победе в Лиге чемпионов. Но вместо этого «Старая Синьора» явно сделала шаг назад как на внутренней арене, так и в Европе.

После трех лет в Турине Роналду сделал еще один неожиданный шаг, на этот раз вернувшись в клуб, где он сделал себе имя — «Манчестер Юнайтед». Болельщики «Дьяволов» приветствовали его возвращение с распростертыми объятиями, и среди них наверняка было предчувствие того, что в этом сезоне у их любимцев может получиться многое. Однако с тех пор дела пошли не так, как они надеялись.

«МЮ» плох, несмотря на возвращение Роналду

«Манчестер Юнайтед» занял второе место в АПЛ и стал финалистом Лиги Европы прошлой кампании. А после подписания летом не только португальской суперзвезды, но и Джейдона Санчо, Рафаэля Варана, а также Тома Хитона многие считали, что манкунианцы готовы бороться за главные трофеи в этом сезоне.

К несчастью для них, с тех пор все пошло не так: клуб сдал позиции и сейчас находится в гонке за попадание в топ-4. И теперь большой вопрос, смогут ли «Красные Дьяволы» это сделать, пусть сейчас команда и занимает четвертое место в таблице, хотя у «Арсенала» и «Тоттенхэма» еще есть поединки в запасе. Это закономерно вызвало вопросы о будущем Роналду на «Олд Траффорд».

Роналду может покинуть «МЮ» во второй раз

Можно с уверенностью сказать, что, когда португалец вернулся в «Юнайтед» летом, он не предполагал, что все пойдет именно так. Уле-Гуннара Сульшера уже отправили в отставку, и сейчас тренерский пост занимает Ральф Рангник. И хотя манкунианцы не впечатляют с приходом немецкого тренера, нельзя отрицать, что результаты коллектива улучшились, и он постепенно поднялся в таблице АПЛ.

«МЮ» все еще участвует в Лиге чемпионов и Кубке Англии, и поэтому все еще имеет шанс, что на этот раз может положить конец своей четырехлетней серии без трофеев. Но на сегодня главной целью «Красных Дьяволов» должно быть финишировать в топ-4. Это тот минимум, который им нужно сделать, если они хотят сохранить Роналду в клубе по завершении текущей кампании.

Роналду будет непросто найти подходящий себе клуб

Когда Роналду вернулся в «Юнайтед», он и партнеры выглядели словно восходящая на вершину команда и как будто была готова снова бороться за трофеи на постоянной основе. Однако в футболе все может измениться очень быстро, и теперь манкунианцы снова выглядят как коллективом на переходном этапе, которому может потребоваться некоторое время, прежде чем он сможет конкурировать с главными сейчас силами АПЛ в лице «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Однако португальцу скоро исполнится 37 лет, и, несмотря на его потрясающую физическую форму, закат его карьеры не за горами. Таким образом, будет интересно посмотреть, что он сделает, если «Манчестер Юнайтед» не сможет пробиться в Лигу чемпионов следующего сезона.

Ходят слухи, что если это произойдет, португальская суперзвезда будет добиться ухода. Но на данном этапе его карьеры многие ли клубы будут заинтересованы и готовы его подписать? Возможно, Роналду стоит проявить себя, как мудрый лидер, и помочь построить будущий проект манкунианцев и сделать его успешным пусть даже ценой ослабления своего статуса лидера атак.