Эдмонтон, у нас проблемы. МЧМ-2022 отменили из-за коронавируса

После серии отмененных матчей, когда сборным США, России и Финляндии присудили технические поражения за положительные ковид-тесты в составе, было принято решение остановить проведение турнира. Все вокруг очень расстроены, но вот президент ИИХФ Люк Тардиф смотрит в будущее с надеждой. Он настроен на проведение нового МЧМ-2022.

Случилось неизбежное

Обозреватель «Чемпионата» Сергей Емельянов считает, что вся организация турнира касательно ковид-протокола была неправильной.

«Срыв одной встречи ещё давал возможность для продолжения турнира, но начало четвёртого игрового дня у организаторов МЧМ откровенно не задалось. Сначала появилась информация о коронавирусе в стане сборной Чехии, за что она была наказана техническим поражением в матче с командой Австрии. А затем ударило и по нашей команде. Положительный тест на коронавирус сдал 17-летний Матвей Мичков, что привело к "баранке" в игре со сборной Словакии.

Что тут можно сказать? Очень обидно, что турнир с участием главных молодых талантов мира завершился столь печальным образом. Целое поколение игроков потеряло прекрасную возможность сыграть за свою страну и показать себя перед скаутами на высшем уровне, сделав себе рекламу на столь престижном турнире. Но в сложившейся ситуации у ИИХФ просто не было иного выхода из положения.

Всё дело в протоколе коронавируса, который был принят организаторами турнира совместно с правительством Канады. С самого начала всё это напоминало какой-то театр абсурда. Год назад Канада уже проводила чемпионат мира, и тогда проблемы с коронавирусом возникли у сборной Германии. Из-за целого ряда положительных тестов начало мирового первенства немцы проводили сокращённым составом, но никто и не думал засчитывать команде технические поражения. В результате немцы смогли впервые в своей истории выйти в плей-офф МЧМ, где оказали очень достойное сопротивление сборной России и проиграли только со счётом 1:2.

Тогда мировое первенство проходило в "пузыре" — игроки жили почти в тюремных условиях, а на трибуны не пускали зрителей. Но в результате мировое первенство было сыграно от начала и до конца — и никаких технических поражений не было. Сейчас же организаторы разрешили запустить на трибуны 50% от вместимости арен, при этом людям было запрещено находиться на своих местах с едой и водой. Интересно, как это могло повлиять на снижение риска заразиться?

Много было сказано и про нелепую историю из Ред-Дира, где базировались команды группы с участием сборной России. В отеле, где были размещены участники соревнований, разрешили проведение такого "бесконтактного" мероприятия, как свадьба. А как же строгие требования ковид-протоколов? В такой ситуации ничем другим, кроме как отменой соревнования, всё завершиться не могло.

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И знаете, как ни странно, это далеко не самый плохой выход из положения. Гораздо хуже было бы, если бы технические поражения продолжили сыпаться уже в плей-офф. Мало того, что сам кубковый состав участников был бы определён с явным нарушением спортивного принципа, так ещё и комплекты медалей могли быть разыграны в ковид-лабораториях. В этом случае чемпионом МЧМ впервые в истории могла бы стать даже сборная Австрии, которая в минувшем сезоне избежала вылета в первый дивизион только благодаря пандемии коронавируса, из-за которой были отменены матчи за выживание».

Настоящее самоуничтожение для мирового хоккея

Представитель СЭ Михаил Зислис уверен, что это огромный удар по мировому хоккею. Он раскритиковал организацию и ковид-протоколы турнира.

«Пришло время пройтись огнем и мечом по принимающей стороне, которая забрала себе второй турнир за два года, надеясь компенсировать потери из-за "пузыря", и вчистую провалила его организацию. Реакция исключительно на последствия, а не анализ возможных сценариев в стремлении заранее подстраховаться, говорит о низком качестве управления. Это стыд и почти позор. Говорят, что решение закрывать на изоляцию целую команду из-за одного положительного теста довели до участников уже по ходу турнира во время одного из традиционных заседаний директората.

Даже американцы, если читать высказывания официальных лиц делегации между строк, едва сдержались, чтобы не устроить публичный скандал. Сильно дискредитировал себя и новый президент ИИХФ Люк Тардиф. На фоне своего предшественника и глыбы Рене Фазеля он выглядит мелкой сошкой, не способной проявлять гибкость и решать простые вопросы.

Культ Канады в хоккейном сообществе невероятно высок. Многие давно считают, что остальной мир должен равняться на гегемона. Знаю таких людей, которые занимают высокие посты в нашем хоккее. Но после свежего скандала пришло время дать трезвые оценки, перестать смотреть на заокеанских партнеров как на инопланетных богов и заниматься самоуничижением. Они тоже люди, которые впадают в заблуждение и временами творят дичайшие вещи.

Можно сколько угодно ссылаться на антиковидные регламенты и каждый раз с умным видом заявлять об опасности новой волны "короны". Это больше не работает. Только вызывает возмущение. Даже в НХЛ, где обычно все молчат как рыбы, нашелся свой правдоруб в лице Брэда Маршана. Он в резкой форме выразил недовольство тем, как игроков лишили Олимпиады.

Отказ ехать в Пекин и досрочное прекращение МЧМ в течение недели для спорта, который теряет свою популярность, — полная катастрофа. Понимания, что с этим делать дальше, лично у меня нет. Осознают ли остроту проблемы первые лица — неизвестно.

Возможно, в данную секунду огорчение от произошедшего слишком велико, чтобы относиться ко всему спокойно. Можно утешать себя тем, что осточертевший всем вирус рано или поздно трансформируется в банальную простуду и все наладится. Но пока сложно уйти от одной мысли — неспособность отвечать на новые вызовы и менять методы управления нанесет любимой игре вреда больше, чем можно представить. Люди, обладающие полномочиями, себя полностью дискредитировали, а достойных преемников у них нет. И это самое грустное в этой истории».

Необходим был «пузырь»

Обозреватель Sport24 Дарья Тубольцева считает, что турнир нужно было проводить по принципу «пузыря». Это помогло бы избежать большого количества положительных тестов.

«На самом деле все проблемы с коронавирусом на МЧМ — вина организаторов. Если уж "омикрон" бушует, а ковид-протоколы ИИХФ очень строги, то надо было делать полноценный "пузырь" для сборных. В прошлом году все матчи проводились в Эдмонтоне, все команды (заодно и журналисты с организаторами) жили в одном отеле и были отрезаны от внешнего мира. Да, это тюрьма, это тяжело и все такое, но все прошло хорошо — матчи состоялись, чемпион определился. В этот раз организаторы пошли на полумеры. Хоккеисты вроде как в "пузыре" с браслетами, которые отслеживают местонахождение, а вроде как в их же гостинице живут обычные постояльцы. Такое было в Эдмонтоне, где сборная России базировалась до турнира, то же самое в Ред-Дире.

В отеле Ред-Дира (Cambridge Hotel Red Deer), где жили команды группы B, вообще творился балаган. Оказалось, что там в дни проведения МЧМ было запланировано две свадьбы. Первая была в рождественскую ночь (для семей в ресторане). Вторая будет сегодня вечером. В общем, нетрудно догадаться, как игроки могли заболеть. Плюс персонал арен не жил в "пузыре".

Безумно жаль всех участников чемпионата мира, которые прилетели в Канаду. Сильнее всего коронавирус ударил по игрокам 2002 года рождения. Когда началась пандемия, они не поехали на юниорский чемпионат мира, а теперь не доиграли молодежный. А ведь сборная России этого года на юниорском уровне (до ЮЧМ) при Сергее Голубовиче выигрывала все самые значимые турниры. И вот теперь такая трагедия. Не везет в этом году и Олегу Знарку. Весной сорвалось его возвращение в "Динамо", осенью — в олимпийскую сборную России. Сейчас отменен МЧМ, на который он поехал в качестве помощника Сергея Зубова.

Очень-очень грустно от этих новостей. Хочется верить, что у всех участников этого турнира все самое лучшее впереди».

Реакция экспертов

Реакция североамериканской стороны не заставила себя долго ждать. Эксперты один за другим стали публично и нещадно критиковать решение IIHF. СЭ представил самые интересные иностранные комментарии.

Брюс Гэрриоч, ведущий TSN

«Решение об отмене МЧМ из-за четырех положительных тестов не имеет смысла. Кто стоит за этим решением?»

Алан Уолш, один из крупнейших агентов НХЛ

«Я общался с несколькими игроками, и они опустошены. Игроки 2002 года рождения потеряли последнюю возможность представлять свою страну на соревнованиях в возрастной категории до 20 лет. Чувствую себя подавленным вместе с ними.

Одна из ключевых проблем то, что "пузырь" на МЧМ оказался дырявым. Отели, где располагались хоккеисты были заполнены гостями в вестибюлях, коридорами и местами общего пользования. Игроки держались на расстоянии, носили маски и едва выходили из номеров, но в отелях повсюду полно людей»

Йокке Невалайнен, скаут «Каролины»

«Я очень люблю возрастную группу 2002 года. Они пропустили чемпионаты мира до 18 и 20 лет. Для многих эти события являются кульминационным моментом в их карьере. Они никогда не вернут те моменты, которые у них были. Печальный момент в то время, когда у нас их так много»

Стивен Эллис, автор The Hockey News

«Так не должно было закончиться. И теперь все кончено. Всего четыре положительных случая в сборных США, России и Чехии вынудили отменить турнир только на четвертый день турнира. Никто не выиграет золото. Все должно было закончиться не так. Но ИИХФ решила пойти на этот шаг ради здоровья и безопасности.

Люди непременно будут задавать вопросы. Как можно отменить турнир после всего четырех подтвержденных положительных случаев? Почему нельзя было принять дополнительные меры или закрыть игроков в "пузыре", как в прошлом году? Почему игроки не были закрыты в собственных гостиничных номерах?

На самом деле это не имеет значения. В этой ситуации проигрывают все. Отмена одного из лучших проектов Hockey Canada и ИИХФ не происходит без принятия серьезных решений. С тех пор, как к власти пришел новый президент ИИХФ Люк Тардиф, ему пришлось иметь дело с участием НХЛ в Олимпийских играх 2022 года, отказом лиги от игр, а теперь и с отменой множества турниров, включая лучшие юниорские соревнования как среди мужчин, так и среди женщин.

Я бы не хотел быть тем, кто принимает эти решения. Решение отменить мероприятие такого масштаба, особенно после того, как оно прошло в 2021 году, ранит. Эдмонтон доказал, что может заставить работать систему "пузыря" после ее успешной реализации в плей-офф Кубка Стэнли в 2020-м, а затем и на МЧМ в 2021-м. В ближайшие недели все будут задавать обоснованные вопросы, как организаторы не смогли справиться с этой простой задачей, спровоцировав отмену всего через три дня. Все это отстой».

Дарья Тубольцева взяла интервью у российского комментатора Дениса Казанцева.

— У вас есть вопросы к организаторам турнира? Сообщалось, что в отеле, где живет сборная России, проводятся свадьбы, живут обычные постояльцы.

— Да, видел новости про свадьбы. Выяснял этот вопрос. Но надо понимать, что мы живем в отеле не таком, какой есть в нашем представлении. В Ред-Дире это похоже на большой молл с разными входами и разными отделениями. Есть фитнес-клуб, холл с игровыми автоматами. Свадьбы должны были пройти в помещении, которое не относится к тому месту, где жили команды. Это вроде в отеле, но там другой вход, стояла охрана, не пускала посторонних людей на территорию, где обитали сборные. Некорректно говорить, что свадьбы были в том же месте, где мы все жили. Но с другой стороны нужно отметить, что в отеле были обычные постояльцы. И в Эдмонтоне было то же самое, там тоже было много постороннего народу.

Организаторы до последнего надеялись, что все будет нормально. «Омикрон» стал широко распространяться по Северной Америке две недели назад, к нему точно были не готовы. Только когда мы прилетели, сообщили, что будет ограничение по зрителем в 50%. Еще пару недель планировалась полная загрузка дворцов. Но, конечно, все это вызывает большие вопросы. Если в прошлом году ИИХФ смогла провести турнир в полном «пузыре», то почему нельзя было не перестраховаться и сделать так же в этом году? Для меня эта загадка.

— Как игроки могли подхватить вирус? Получается, те же сотрудники арены жили не в «пузыре» и могли принести вирус?

— И персонал гостиницы жил дома. Насколько я знаю, в прошлом году все жили в отеле, в полном «пузыре»: и персонал отеля, и сотрудники стадиона. Здесь же все было по-другому. Выбор у ковида был достаточно широкий.

— С вашей точки зрения правильно, что стали выписывать технические поражения? Можно было ведь просто игроков с положительным тестом отправить на изоляцию, в прошлом году немцы играли в 15 человек, пока другие сидели на карантине.

— У меня нет ответа на этот вопрос. Это очень странно. Мне казалось, что ковид-протокол может быть мягче. Если игрок заболел, отправляешь его на карантин пока не будет отрицательных тестов. Но организаторы зажестили до такой степени, что себе в ногу и выстрелили этим протоколом.

IIHF смотрит в будущее с оптимизмом

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф надеется на то, что турнир удастся переиграть заново. Он нацелен на лето и даже назвал месяц. Скорее всего, это будет июнь.

Люк Тардиф globallookpress

«Мы отменили текущий турнир, но с января начнём работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.

Возможно, турнир будет в июне или более поздним летом. Надо скорее приниматься за работу. Мы не сдаёмся. Это отмена, но она не означает, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут проведены заново.

На данный момент его определённо надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учётом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне. Дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», — сказал Тардиф в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Позже Тардиф рассказал некоторые подробности гениального плана по новому МЧМ-2022.

«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдёт в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут. Главное, он состоится в этом году, так что составы будут те же.

Пока не знаю, пройдёт ли новый МЧМ-2022 в "пузыре", или нет. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь, думаем, что ситуация к тому времени улучшится», — цитирует руководителя «Чемпионат».