Эдмонтон, у нас проблемы. МЧМ-2022 отменили из-за коронавируса

Обозреватель «Чемпионата» Сергей Емельянов считает, что вся организация турнира касательно ковид-протокола была неправильной.

«Срыв одной встречи ещё давал возможность для продолжения турнира, но начало четвёртого игрового дня у организаторов МЧМ откровенно не задалось. Сначала появилась информация о коронавирусе в стане сборной Чехии, за что она была наказана техническим поражением в матче с командой Австрии. А затем ударило и по нашей команде. Положительный тест на коронавирус сдал 17-летний Матвей Мичков, что привело к "баранке" в игре со сборной Словакии.

Что тут можно сказать? Очень обидно, что турнир с участием главных молодых талантов мира завершился столь печальным образом. Целое поколение игроков потеряло прекрасную возможность сыграть за свою страну и показать себя перед скаутами на высшем уровне, сделав себе рекламу на столь престижном турнире. Но в сложившейся ситуации у ИИХФ просто не было иного выхода из положения.

Всё дело в протоколе коронавируса, который был принят организаторами турнира совместно с правительством Канады. С самого начала всё это напоминало какой-то театр абсурда. Год назад Канада уже проводила чемпионат мира, и тогда проблемы с коронавирусом возникли у сборной Германии. Из-за целого ряда положительных тестов начало мирового первенства немцы проводили сокращённым составом, но никто и не думал засчитывать команде технические поражения. В результате немцы смогли впервые в своей истории выйти в плей-офф МЧМ, где оказали очень достойное сопротивление сборной России и проиграли только со счётом 1:2.

Тогда мировое первенство проходило в "пузыре" — игроки жили почти в тюремных условиях, а на трибуны не пускали зрителей. Но в результате мировое первенство было сыграно от начала и до конца — и никаких технических поражений не было. Сейчас же организаторы разрешили запустить на трибуны 50% от вместимости арен, при этом людям было запрещено находиться на своих местах с едой и водой. Интересно, как это могло повлиять на снижение риска заразиться?

Много было сказано и про нелепую историю из Ред-Дира, где базировались команды группы с участием сборной России. В отеле, где были размещены участники соревнований, разрешили проведение такого "бесконтактного" мероприятия, как свадьба. А как же строгие требования ковид-протоколов? В такой ситуации ничем другим, кроме как отменой соревнования, всё завершиться не могло.

Все прогнозы на спорт

И знаете, как ни странно, это далеко не самый плохой выход из положения. Гораздо хуже было бы, если бы технические поражения продолжили сыпаться уже в плей-офф. Мало того, что сам кубковый состав участников был бы определён с явным нарушением спортивного принципа, так ещё и комплекты медалей могли быть разыграны в ковид-лабораториях. В этом случае чемпионом МЧМ впервые в истории могла бы стать даже сборная Австрии, которая в минувшем сезоне избежала вылета в первый дивизион только благодаря пандемии коронавируса, из-за которой были отменены матчи за выживание».

Представитель СЭ Михаил Зислис уверен, что это огромный удар по мировому хоккею. Он раскритиковал организацию и ковид-протоколы турнира.

«Пришло время пройтись огнем и мечом по принимающей стороне, которая забрала себе второй турнир за два года, надеясь компенсировать потери из-за "пузыря", и вчистую провалила его организацию. Реакция исключительно на последствия, а не анализ возможных сценариев в стремлении заранее подстраховаться, говорит о низком качестве управления. Это стыд и почти позор. Говорят, что решение закрывать на изоляцию целую команду из-за одного положительного теста довели до участников уже по ходу турнира во время одного из традиционных заседаний директората.

Даже американцы, если читать высказывания официальных лиц делегации между строк, едва сдержались, чтобы не устроить публичный скандал. Сильно дискредитировал себя и новый президент ИИХФ Люк Тардиф. На фоне своего предшественника и глыбы Рене Фазеля он выглядит мелкой сошкой, не способной проявлять гибкость и решать простые вопросы.

Культ Канады в хоккейном сообществе невероятно высок. Многие давно считают, что остальной мир должен равняться на гегемона. Знаю таких людей, которые занимают высокие посты в нашем хоккее. Но после свежего скандала пришло время дать трезвые оценки, перестать смотреть на заокеанских партнеров как на инопланетных богов и заниматься самоуничижением. Они тоже люди, которые впадают в заблуждение и временами творят дичайшие вещи.

Можно сколько угодно ссылаться на антиковидные регламенты и каждый раз с умным видом заявлять об опасности новой волны "короны". Это больше не работает. Только вызывает возмущение. Даже в НХЛ, где обычно все молчат как рыбы, нашелся свой правдоруб в лице Брэда Маршана. Он в резкой форме выразил недовольство тем, как игроков лишили Олимпиады.

Отказ ехать в Пекин и досрочное прекращение МЧМ в течение недели для спорта, который теряет свою популярность, — полная катастрофа. Понимания, что с этим делать дальше, лично у меня нет. Осознают ли остроту проблемы первые лица — неизвестно.

Возможно, в данную секунду огорчение от произошедшего слишком велико, чтобы относиться ко всему спокойно. Можно утешать себя тем, что осточертевший всем вирус рано или поздно трансформируется в банальную простуду и все наладится. Но пока сложно уйти от одной мысли — неспособность отвечать на новые вызовы и менять методы управления нанесет любимой игре вреда больше, чем можно представить. Люди, обладающие полномочиями, себя полностью дискредитировали, а достойных преемников у них нет. И это самое грустное в этой истории».

Обозреватель Sport24 Дарья Тубольцева считает, что турнир нужно было проводить по принципу «пузыря». Это помогло бы избежать большого количества положительных тестов.

«На самом деле все проблемы с коронавирусом на МЧМ — вина организаторов. Если уж "омикрон" бушует, а ковид-протоколы ИИХФ очень строги, то надо было делать полноценный "пузырь" для сборных. В прошлом году все матчи проводились в Эдмонтоне, все команды (заодно и журналисты с организаторами) жили в одном отеле и были отрезаны от внешнего мира. Да, это тюрьма, это тяжело и все такое, но все прошло хорошо — матчи состоялись, чемпион определился. В этот раз организаторы пошли на полумеры. Хоккеисты вроде как в "пузыре" с браслетами, которые отслеживают местонахождение, а вроде как в их же гостинице живут обычные постояльцы. Такое было в Эдмонтоне, где сборная России базировалась до турнира, то же самое в Ред-Дире.

.@TSNRyanRishaug says WJC was already 'heavily wounded' by attendance cuts.

VIDEO: https://t.co/Q4UwcqMZDZ pic.twitter.com/xk22oeqJXo