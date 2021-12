МЧМ-2022 досрочно завершен из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (ИИХФ) остановила проведение молодежного чемпионата-2022 в Канаде.

Ранее сразу несколько хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам.

Напомним, что техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

«Вместе с командами мы прибыли на турнир в полной уверенности в надежности протоков COVID-19, установленных ИИХФ, Оргкомитетом турнира, Департаментом здравоохранения Альберты, Службой здравоохранения Альберты и Агентством общественного здравоохранения Канады.

Продолжающееся распространение COVID-19 и штамма "омикрон" вынудило нас скорректировать наши протоколы почти сразу по прибытии, чтобы попытаться предупредить любое потенциальное распространение.

Это включало ежедневное тестирование и требование коллективного карантина команды при подтверждении положительных тестов на коронавирус.

У нас были обязательства перед командами-участниками сделать все возможное, чтобы создать условия, необходимые для проведения этого мероприятия.

К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команды домой», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Положительный тест на коронавирус в составе российской команды сдал нападающий Матвей Мичков.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

Official Announcement: The 2022 #WorldJuniors have been cancelled due to Covid-19.

