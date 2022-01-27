Ангелина Голикова: Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт

В прошлом сезоне конькобежка Ангелина Голикова завоевала на чемпионате мира в голландском Херенвене историческое для России золото на дистанции 500 м, которого не было четверть века. Теперь, в статусе чемпионки мира, россиянка поедет в Пекин, чтобы соревноваться в сильнейшими атлетками планеты за олимпийское золото. Интервью у спортсменки взял эксклюзивно для LiveSport.Ru Владислав Прусаков.

— Мне, кажется, что отбор был достаточно трудным. Но то, что люди прошли его еще ни о чем не говорит. Есть еще очень много моментов, которые надо пережить.

Бежать впереди паровоза и о чем-то представлять — нелогично. Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт. Я просто иду потихоньку к своей цели.

— Каково это ехать на Олимпийские игры в статусе чемпиона мира? Чувствуете дополнительную ответственность?

— Когда человек становится чемпионом мира, то это говорит о том, что он все делает правильно. Если спортсмен сумел достичь таких высот, значит у него был грамотный подход к тренировкам.

Однако это не означает, что после такого можно отдыхать и расслабляться. Я считаю, что необходимо продолжать работать в том же духе. Мы с тренером на верном пути. Победа на чемпионате мира, конечно, придает некую уверенность, но лишь отчасти.

2021 год получился сложным и непростым. Некоторое время было неизвестно будет ли у нас новый сезон. Но, если учесть все трудности, с которыми пришлось столкнуться, то скажу, что год получился удачным.

Ангелина Голикова с золотом ЧМ-2021 globallookpress.com

— До чемпионата мира в Херенвене проходило первенство Европы, на котором вы завоевали серебро в многоборье. Тяжело соревноваться с голландцами на их территории?

— Все зависит от спортсмена. Каждый человек по-своему адаптируется к той или иной территории. Спортсмен просто выходит на старт и делает то, что необходимо. Я не вижу каких-либо сложностей соревноваться в Нидерландах.

Aтмосфера на голландских катках всегда особенная. До пандемии было что-то невероятное. Трибуны практически полные и все, кто пришел, просто горят конькобежным спортом. Там очень эмоциональные люди.

— Представители Нидерландов — это главные конкуренты в борьбе за медали на Олимпиаде?

— Да, голландцы очень сильны во многих дисциплинах. Но я считаю, что у Японии и Канады тоже конкурентоспособные спортсмены.

Наша сборная очень сильная. На Олимпиаде много голландцев будут с медалями, но, чтобы встать на пьедестал — надо постараться. Это сделать не так легко.

Я знаю, что у Китая есть сейчас очень талантливый парень в спринте. Может быть, у себя на родине он выстрелит. Возможно, это придаст ему некую уверенность и азарт. Все-таки спортсмен будет выступать у себя дома.

Ангелина Голикова и Мишель Де Йонг на ЧМ-2021 globallookpress.com

— Что скажете о конкуренции в сборной России?

— На Олимпийские игры отобрались очень сильные спортсмены. Они составляют серьезную конкуренцию на мировом уровне. Я считаю, от нашей страны в Китай едет очень сильный состав.

У всех спортсменов, которые попали на Олимпийские игры и так максимальная мотивация, потому что это особенный старт. На таких соревнованиях нужно показывать свой лучший результат.

— На прошлых играх в Пхенчхане вы стали седьмой на дистанции 500 метров. Ставите перед собой цель попасть в призы на играх в Китае?

— Я ничего не загадываю, что будет впереди. Просто реагирую по ситуации. Поэтому пока что не думаю об этом. Сейчас идет подготовительный процесс, и я совершенствуюсь на тренировках.

Эту дистанцию я очень хорошо понимаю и чувствую. Какие-то моменты мне даются гораздо проще, чем в других дисциплинах.

Голикова на ОИ-2018 в Пхенчхане globallookpress.com

— Результат быстрее 37 секунд всегда гарантирует медаль на Олимпиаде?

— Сложно сказать. Конечно, надо стараться выбегать из 37 секунд. Есть несколько спортсменок, которые способны на это. Гарантировать медали не может ничего, но такой результат будет, действительно, достойным.

На коротких дистанциях важно абсолютно все. Хороший спринтер должен уметь сконцентрироваться так, чтобы контролировать себя от начала и до конца.

— Если не получилось удачно начать гонку, есть ли шанс догнать соперницу на финише?

— Чтобы не случилось на соревновании, нужно всегда продолжать гонку и стараться думать не об общем результате, а о процессе.

— Конькобежный спорт для нашей страны является одним из самых медалеемких дисциплин на Олимпиаде, однако на ТВ продолжают показывать только футбол и хоккей.

— Прошлый сезон был очень конкурентоспособным с большим количеством интересных турниров, однако никакого интереса он не вызвал у зрителей. Возможно, люди не знают, где найти трансляции с соревнованиями конькобежцев.

Конечно, хотелось, чтобы про наш вид спорт оповещали больше, ведь у нас есть конькобежцы, которые устанавливают мировые рекорды. Было бы приятно, если об этом чаще говорили.

Голикова с золотой медалью на этапе Кубка мира globallookpress.com

— Кто из конькобежцев является для вас кумиром?

— Явного кумира нет, но большое уважение испытываю к Павлу Кулижникову. Я считаю, что это очень талантливый и одаренный спортсмен. Очень нравится его техническое исполнение.

Когда смотришь на Кулижникова, то забываешь, что это очень тяжелый вид спорта. В его исполнении все выглядит легко.

— Как часто наблюдаете за другими соревнованиями?

— Я так сфокусирована на собственных задачах, что не часто получается смотреть другие соревнования. На летней Олимпиаде наблюдала за велосипедистами. Болела за ребят, которых знаю (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Денис Дмитриев).

Смотрела и переживала. Девчонки завоевали медали, а вот Денису не повезло. Он уступил совсем немного, став четвертым. Вообще, ранее Денис попадал в призы на Олимпиаде. Считаю, что в Токио он выступил достойно.

— Что необходимо для популяризации конькобежного спорта в России?

— Нужно, чтобы конькобежный спорт почаще вспоминали. О чем чаще говорят по телевизору, то больше и вызывает интерес у аудитории. Если же не вспоминать про конькобежный спорт, то все быстро забывается.