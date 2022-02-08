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    Железное золото и скандал. 7 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 7 февраля. Все, чем запомнился третий день Олимпиады-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Биатлон Коньки Прыжки с трамплина Фигурное катание Фристайл Хоккей Между тем Скандалы
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    Камила Валиева
    Третий день зимней Олимпиады в Пекине запомнится безоговорочной победой сборной России в командном зачете фигуристов и неожиданным серебром в прыжках с трамплина. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в понедельник, 7 февраля.

    Фигурное катание — золото

    Первое (в том смысле, что наверняка не последнее) золото в фигурном катании выиграно в командном турнире. Тот самый случай, когда в золотой медали мало кто сомневался, настоящая «железная» награда.

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  • 06/02/2022

    • В понедельник командное первенство закрывалось тремя видами в произвольной программе: спортивные пары, танцы и женщины. Перед началом заключительного блока у России было 45 очков, у США 42, у Японии 39. 10 очков дается за первое место, 9 за второе и т.д.

    Начиналось все со спортивных пар. По сути, этот вид окончательно решил судьбу золота: Анастасия Мишина и Александр Галлямов были более, чем убедительны (хотя и с одним падением), получили от судей законные 145.20 и первое место.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    globallookpress.com

    А вот пара из США Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер с волнением и ответственностью не справились и близко: партнерша дважды упала, множество других элементов были выполнены грязно. В итоге — 128.97 и последнее пятое место.

    Именно в этот момент разрыв в таблице стал практически неубиваемым: Россия — 55, Япония и США по 48. Простая математика: даже если в оставшихся двух видах россияне занимали бы последние места, это все равно бы дало в сумме 12 баллов. 55 + 12 = 67. А 20 баллов США или Японии — 68. Но т.к. вероятность такого расклада казалось крайне незначительной, особенно в свете выступления Камилы Валиевой, праздновать можно было начинать уже в этот момент.

    Тем не менее в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов чуть-чуть проиграли паре из США Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. 129.07 против 128.17. Меньше балла, как раз того, на который россиян оштрафовали за слишком долгую поддержку в одном из элементов.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    globallookpress.com

    Россия — 64, США — 58, и прокат Камилы Валиевой следом превратился в абсолютную формальность.

    Но даже в таких обстоятельствах Валиева показала высший пилотаж, набрав колоссальные 178.92 — и это еще с падением. Второе место японки Каори Сакамото (148.66) не дало ее сборной обогнать США и дотянуться до серебра — только бронза.

    Камила Валиева
    globallookpress.com

    Сборная России второй раз выиграла командные соревнования у фигуристов. Сразу после этого сборная поднялась на первое место в общем медальном зачете. Правда, всего на несколько часов.

    Прыжки с трамплина — серебро

    Пока главная (но приятная) неожиданность Пекина-2022 — серебро сборной России в командных прыжках с трамплина в миксте.

    Евгений Климов
    globallookpress.com

    Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов сотворили настоящую сенсацию, поднявшись на вторую строчку. И это первая медаль в прыжках с трамплина с 1968 года!

    Однако, не умаляя заслуг призеров, все же стоит заметить, что на трамплине творился настоящий хаос, и сразу несколько сильнейших сборных получили дисквалификации за неправильную экипировку. Правила в этом смысле ужесточились, но не все к ним оказались готовы.

    Золото здесь предсказуемо досталось словенцам, бронза у сборной Канады.

    Биатлон — промахи

    Небольшие, но надежды, возлагались в понедельник на женскую индивидуальную гонку в биатлоне, 15 км.

    Кристина Резцова, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина вышли на дистанцию, но не сложилось.

    Кристина Резцова
    globallookpress.com

    Лучший результат показала Резцова, причем всего с одним промахом, — девятое место. Миронова — 23, Буртасова — 77 и Нигматуллина — 78 (с десятью промахами!).

    Золото в руках Денизе Херрман из Германии, серебро у Анаис Шевалье-Буше из Франции, бронза у Марте Рёйселанд из Норвегии.

    Хоккей — скандал

    Скандалом начался, продолжался и закончился хоккейный матч женских сборных России и Канады.

    Сначала игра задержалась по причине того, что канадки отказывались выйти на лед. Позже выяснилась причина — сборная России не предоставила свежих тестов на коронавирус, что вызвало протест соперниц.

    Анна Шохина и все остальные играли в медицинских масках
    globallookpress.com

    Организаторам пришлось перенести время начала игры на час, и спешно решать, как поступить. В итоге было принято очень странное решение: матч провести, но все должны играть в масках.

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    • Впрочем, что в масках, что без, результат едва ли мог быть сильно другим: победа Канады 6:1.

    Коньки — только седьмые

    В конькобежном спорте женщины соревновались на дистанции 1500 метров. Евгения Лаленкова могла смешаться в борьбу за награды, но не получилось — только девятое место (1:55.74).

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    Чуть удачливее оказалась Елизавета Голубева — седьмая (1:55.30).

    Чемпионкой стала легендарная голландка Ирен Вюст (1:53.28).

    Фристайл — надежда на медали

    Прошла квалификация в фристайле, биг-эйр. Третью строчку удерживает россиянка Анастасия Таталина.

    Анастасия Таталина
    globallookpress.com

    Три финальные попытки стартуют уже 8 февраля с 05:00 мск.

    Медальный зачет

    Сборная России заметно укрепила свои позиции в общем медальном зачете Олимпиады-2022, поднявшись на второе место по итогам 7 февраля.

    В копилке команды ОКР 7 наград: 2 золота, 3 серебра, 2 бронзы. Важно заметить, что такое же количество наград высшего достоинства было выиграно за всю Олимпиаду-2018.

    Лидирует команда Швеции, у которой всего 3 наград, но все — золотые. Нидерланды замыкают тройку лидеров: 5 (2, 2, 1).

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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