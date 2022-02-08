Большунов против Клебо, часть 2. Анонс событий на Олимпиаде-2022 8 февраля

Фигурное катание
Накануне сборная России триумфально закончила командный турнир фигуристов, но уже во вторник все начинается сначала. Короткая программа у мужчин в индивидуальном зачете, где главным героем, безусловно, будет Марк Кондратюк.
Дебютант игр выступил выше всех ожиданий в командном первенстве, что накладывает дополнительную ответственность в виде зрительских ожиданий.
Кондратюк выйдет на лнд примерно в середине — 16-м. После него будут и фавориты Ханю и Уно, и два других россиянина — Евгений Семененко и Андрей Мозалев.
04.15 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
- Трансляция: Россия 1, онлайн
- Комментатор: Андрей Журанков
Лыжи
Во вторник большой лыжный день — спринты у мужчин и женщин. Как и положено по законам жанра, победитель определится не сразу, а через сито плей-офф.
В 11:00 начнется квалификация у женщин. Здесь все шансы на победу у норвежек, но и россиянок — Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Христину Мацокину и Веронику Степанову — списывать со счетов совершенно точно не стоит.
С 11:50 квалификация у мужчин. Тут все внимание к чемпиону Пекина-2022 Александру Большунову и его главному конкуренту Йоханнесу Клебо.
Норвежец буквально слил скиатлон, потому в его настрое на спринт сомневаться точно не приходится.
Вместе с Большуновым за сборную России побегут Артем Мальцев, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Последний целенаправленно пропускал скиатлон, чтобы сконцентрироваться как раз на спринте.
Финалы намечены на 14:47 у женщин и 15:00 у мужчин.
11.00 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины
- Трансляция: 1tv.ru, онлайн
11.50 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины
- Трансляция: 1tv.ru, онлайн
Биатлон
Мужская индивидуальная гонка на 20 км в биатлоне стартует в 11:30.
Здесь болеем и надеемся на Максима Цветкова — он выйдет на дистанцию первым. 31-м отправится на трассу Александр Логинов, 47-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили.
Цветкову повезло меньше всех — сразу после него на старт выйдет главный фаворит гонки — Йоханнес Бё.
Тем не менее, сборная России в порядке, и объективно претендует на медли любого достоинства.
11.30 Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
- Трансляция: Россия 1, онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Хоккей
Женская сборная России по хоккею накануне провела скандальный и провальный матч против канадок, но уже во вторник новый бой — Финляндия.
Задача сборной России — сохранить третью строчку в таблице, чтобы получить более легкий путь в плей-офф.
Начало в 16:10, эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на этот матч.
16.10 Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия — Россия
- Трансляция: Матч ТВ, Матч! Игра, Live
- Прогноз на матч
Фристайл
Фристайл никогда не был российским видом спорта, но почему бы не поменять ситуацию?
Первые шаги накануне сделала для этого Анастасия Таталина, показавшая третье время в квалификации биг-эйра.
С 05:00 — три финальные попытки. Надеемся и верим.
05:00 Фристайл. Женщины. Биг-эйр
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Сноуборд
С 09:30 по Москве стартует параллельный гигантский слалом у сноубордистов — мужчин и женщин.
Дмитрий Логинов и София Надыршина — третьи в сезоне Кубка мира. Чем не повод считать их фаворитами?
09:30 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины
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09:48 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины
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Сани
В 14:50 — третья, а в 16:35 — финальная попытка в женских одиночный санях. Татьяна Иванова идет на третьем месте после двух попыток, потому шансы на пьедестал очень хорошие.
14:50 Женщины. Одноместные сани. 3-я и 4-я попытка
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Олимпиада-2022 онлайн
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.