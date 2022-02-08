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    Большунов против Клебо, часть 2. Анонс событий на Олимпиаде-2022 8 февраля

    Пекин-2022 — 8 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

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    Александр Большунов
    Десять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2022 в Пекине 8 февраля, во вторник. Попробуем разобраться, где и что светит сборной России.

    Фигурное катание

    Накануне сборная России триумфально закончила командный турнир фигуристов, но уже во вторник все начинается сначала. Короткая программа у мужчин в индивидуальном зачете, где главным героем, безусловно, будет Марк Кондратюк.

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    Марк Кондратюк
    globallookpress.com

    Кондратюк выйдет на лнд примерно в середине — 16-м. После него будут и фавориты Ханю и Уно, и два других россиянина — Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

    04.15 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
    • Трансляция: Россия 1, онлайн
    • Комментатор: Андрей Журанков

    Лыжи

    Во вторник большой лыжный день — спринты у мужчин и женщин. Как и положено по законам жанра, победитель определится не сразу, а через сито плей-офф.

    Наталья Непряева
    globallookpress.com

    В 11:00 начнется квалификация у женщин. Здесь все шансы на победу у норвежек, но и россиянок — Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Христину Мацокину и Веронику Степанову — списывать со счетов совершенно точно не стоит.

    С 11:50 квалификация у мужчин. Тут все внимание к чемпиону Пекина-2022 Александру Большунову и его главному конкуренту Йоханнесу Клебо.

    Норвежец буквально слил скиатлон, потому в его настрое на спринт сомневаться точно не приходится.

    Сергей Устюгов
    globallookpress.com

    Вместе с Большуновым за сборную России побегут Артем Мальцев, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Последний целенаправленно пропускал скиатлон, чтобы сконцентрироваться как раз на спринте.

    Финалы намечены на 14:47 у женщин и 15:00 у мужчин.

    11.00 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины

    11.50 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины

    Биатлон

    Мужская индивидуальная гонка на 20 км в биатлоне стартует в 11:30.

    Максим Цветков
    globallookpress.com

    Здесь болеем и надеемся на Максима Цветкова — он выйдет на дистанцию первым. 31-м отправится на трассу Александр Логинов, 47-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили.

    Цветкову повезло меньше всех — сразу после него на старт выйдет главный фаворит гонки — Йоханнес Бё.

    Тем не менее, сборная России в порядке, и объективно претендует на медли любого достоинства.

    11.30 Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
    • Трансляция: Россия 1, онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Хоккей

    Женская сборная России по хоккею накануне провела скандальный и провальный матч против канадок, но уже во вторник новый бой — Финляндия.

    Задача сборной России — сохранить третью строчку в таблице, чтобы получить более легкий путь в плей-офф.

    Начало в 16:10, эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на этот матч.

    16.10 Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия — Россия

    Фристайл

    Фристайл никогда не был российским видом спорта, но почему бы не поменять ситуацию?

    Анастасия Таталина
    globallookpress.com

    Первые шаги накануне сделала для этого Анастасия Таталина, показавшая третье время в квалификации биг-эйра.

    С 05:00 — три финальные попытки. Надеемся и верим.

    05:00 Фристайл. Женщины. Биг-эйр

    Сноуборд

    С 09:30 по Москве стартует параллельный гигантский слалом у сноубордистовмужчин и женщин.

    София Надыршина
    globallookpress.com

    Дмитрий Логинов и София Надыршина — третьи в сезоне Кубка мира. Чем не повод считать их фаворитами?

    09:30 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины
    • Трансляция: Матч ТВ, Матч! Страна, онлайн

    09:48 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины
    • Трансляция: Матч ТВ, Матч! Страна, онлайн

    Сани

    В 14:50 — третья, а в 16:35 — финальная попытка в женских одиночный санях. Татьяна Иванова идет на третьем месте после двух попыток, потому шансы на пьедестал очень хорошие.

    14:50 Женщины. Одноместные сани. 3-я и 4-я попытка
    • Трансляция: Матч ТВ, Матч! Арена, онлайн

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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