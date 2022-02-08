Большунов против Клебо, часть 2. Анонс событий на Олимпиаде-2022 8 февраля

Десять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2022 в Пекине 8 февраля, во вторник. Попробуем разобраться, где и что светит сборной России.

Фигурное катание

Накануне сборная России триумфально закончила командный турнир фигуристов, но уже во вторник все начинается сначала. Короткая программа у мужчин в индивидуальном зачете, где главным героем, безусловно, будет Марк Кондратюк.

Дебютант игр выступил выше всех ожиданий в командном первенстве, что накладывает дополнительную ответственность в виде зрительских ожиданий.

Марк Кондратюк globallookpress.com

Кондратюк выйдет на лнд примерно в середине — 16-м. После него будут и фавориты Ханю и Уно, и два других россиянина — Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

04.15 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа Трансляция: Россия 1, онлайн

Россия 1, онлайн Комментатор: Андрей Журанков

Лыжи

Во вторник большой лыжный день — спринты у мужчин и женщин. Как и положено по законам жанра, победитель определится не сразу, а через сито плей-офф.

Наталья Непряева globallookpress.com

В 11:00 начнется квалификация у женщин. Здесь все шансы на победу у норвежек, но и россиянок — Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Христину Мацокину и Веронику Степанову — списывать со счетов совершенно точно не стоит.

С 11:50 квалификация у мужчин. Тут все внимание к чемпиону Пекина-2022 Александру Большунову и его главному конкуренту Йоханнесу Клебо.

Норвежец буквально слил скиатлон, потому в его настрое на спринт сомневаться точно не приходится.

Сергей Устюгов globallookpress.com

Вместе с Большуновым за сборную России побегут Артем Мальцев, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Последний целенаправленно пропускал скиатлон, чтобы сконцентрироваться как раз на спринте.

Финалы намечены на 14:47 у женщин и 15:00 у мужчин.

11.00 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины Трансляция: 1tv.ru, онлайн

11.50 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины Трансляция: 1tv.ru, онлайн

Биатлон

Мужская индивидуальная гонка на 20 км в биатлоне стартует в 11:30.

Максим Цветков globallookpress.com

Здесь болеем и надеемся на Максима Цветкова — он выйдет на дистанцию первым. 31-м отправится на трассу Александр Логинов, 47-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили.

Цветкову повезло меньше всех — сразу после него на старт выйдет главный фаворит гонки — Йоханнес Бё.

Тем не менее, сборная России в порядке, и объективно претендует на медли любого достоинства.

11.30 Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины Трансляция: Россия 1, онлайн

Россия 1, онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Хоккей

Женская сборная России по хоккею накануне провела скандальный и провальный матч против канадок, но уже во вторник новый бой — Финляндия.

Задача сборной России — сохранить третью строчку в таблице, чтобы получить более легкий путь в плей-офф.

Начало в 16:10, эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на этот матч.

16.10 Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия — Россия Трансляция: Матч ТВ, Матч! Игра, Live

Матч ТВ, Матч! Игра, Live Прогноз на матч

Фристайл

Фристайл никогда не был российским видом спорта, но почему бы не поменять ситуацию?

Анастасия Таталина globallookpress.com

Первые шаги накануне сделала для этого Анастасия Таталина, показавшая третье время в квалификации биг-эйра.

С 05:00 — три финальные попытки. Надеемся и верим.

05:00 Фристайл. Женщины. Биг-эйр Трансляция: Матч ТВ, онлайн

Сноуборд

С 09:30 по Москве стартует параллельный гигантский слалом у сноубордистов — мужчин и женщин.

София Надыршина globallookpress.com

Дмитрий Логинов и София Надыршина — третьи в сезоне Кубка мира. Чем не повод считать их фаворитами?

09:30 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины Трансляция: Матч ТВ, Матч! Страна, онлайн

09:48 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины Трансляция: Матч ТВ, Матч! Страна, онлайн

Сани

В 14:50 — третья, а в 16:35 — финальная попытка в женских одиночный санях. Татьяна Иванова идет на третьем месте после двух попыток, потому шансы на пьедестал очень хорошие.

14:50 Женщины. Одноместные сани. 3-я и 4-я попытка Трансляция: Матч ТВ, Матч! Арена, онлайн

Олимпиада-2022 онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.