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    Финляндия — Россия. Прогноз, ставка (к. 2.50) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Россия
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    Анна Шохина
    В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная Финляндии сыграет с Россией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 8 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    За три матча финской команде не удалось набрать ни единого балла. В турнирной таблице группы A она занимает последнее место с грустной голевой разницей — 5:19.

    В дебютной игре на Олимпиаде в Пекине Финляндия крупно уступила США (2:5). Свои две шайбы представительницы Европы забросили в большинстве стараниями Сюзанны Тапани.

    Во втором поединке финской команде не повезло попасть на мощнейшую Канаду, которой она влетела в одну калитку (1:11). Единственную шайбу забросила Миннамари Туоминен.

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    Настоящий замес Финляндия устроила в матче со Швейцарией. В этой игре финская сборная пережила неудачу, но уступила она минимально и в плотной борьбе (2:3).

    Россия

    В трех поединках России удалось завоевать всего 3 очка. На данный момент она находится на третьем месте в турнирной таблице группы A с разницей забитых и пропущенных — 6:13.

    Единственные баллы на Олимпиаде Россия захватила в дебютной игре со Швейцарией (5:2). Свое преимущество в счете россиянки добыли благодаря высокому проценту реализации — 16.13%.

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    • Не так круто команда Евгения Бобарико выглядела на фоне США. В поединке с американками наши спортсменки нанесли всего 12 бросков в створ и обошлись без голов (0:5).

    Не без приключений прошла встреча с Канадой. Сперва матч никак не мог начаться из-за ковид-тестов, в итоге Россия и вовсе потерпела крупное поражение (1:6).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на Финляндию букмекеры предлагают за 2.02. Коэффициент на Россию — 3.20, а на ничью — 3.94.

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    Прогноз

    На групповом этапе российская сборная только раз встретилась с действительно равным себе конкурентом. Это был матч со Швейцарией, который наши спортсменки затащили. Ожидаем, что и с Финляндией команда Евгения Бобарико сыграет так же.

    Ставка

    В матче со второй худшей командой по показателям в защите наша сборная должна цеплять 3 балла. Наши прогноз и ставка — Россия победит с форой 0 за 2.50.

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    Финляндия — Россия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на хоккей. Оформит ли Россия вторую победу на Играх?
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