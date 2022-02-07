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    ФХР сделала заявление после скандального матча Россия — Канада на Олимпиаде

    Пекин-2022 Хоккей Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением после матча между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде в Пекине.

    Женская сборная России проиграла Канаде со счетом 1:6
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    Женская сборная России проиграла Канаде со счетом 1:6

    Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

    Россиянки провели в медицинских масках два периода, на третий игровой отрезок они и судьи встречи вышли без этих средств защиты. Канадки доиграли матч в масках.

    «На олимпийском хоккейном турнире женских команд матч группового этапа между сборными ОКР и Канады начался с часовой задержкой.

    Решение о переносе начала встречи принято руководством Международной федерации хоккея и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию.

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    • Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира — до 9:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене — и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных.

    Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды ОКР узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку.

    Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках.

    По истечении второго периода результаты тестирования поступили организаторам матча в стопроцентном объеме, после чего ИИХФ предложила сборным провести третий период без масок. Выбор о продолжении встречи в масках либо без было делегировано обеим сборным. Команда ОКР предпочла выйти на лед без масок, а канадская сборная доиграла встречу в средствах индивидуальной защиты», — говорится в заявлении ФХР.

    Женская сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6.

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