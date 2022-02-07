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    Две хоккеистки сборной России заразились коронавирусом

    Пекин-2022 Хоккей Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Две хоккеистки женской сборной России сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом после матча с Канадой (1:6) сообщил главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

    Женская сборная России дважды проиграла в трех матчах на Олимпиаде в Пекине
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    Женская сборная России дважды проиграла в трех матчах на Олимпиаде в Пекине

    «У Виктории Кулешовой положительный тест. У Гончаренко также повторный положительный. У нее рецидив произошел», — приводит слова Бобарико «Матч ТВ».

    Обе хоккеистки не участвовали в матче с Канадой.

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    • Напомним, матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

    Россиянки провели в медицинских масках два периода, на третий игровой отрезок они и судьи встречи вышли без этих средств защиты. Канадки доиграли матч в масках.

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