Две хоккеистки сборной России заразились коронавирусом

Две хоккеистки женской сборнойсдали положительные тесты на коронавирус. Об этом после матча с Канадой (1:6) сообщил главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

«У Виктории Кулешовой положительный тест. У Гончаренко также повторный положительный. У нее рецидив произошел», — приводит слова Бобарико «Матч ТВ».

Обе хоккеистки не участвовали в матче с Канадой.

Напомним, матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

Россиянки провели в медицинских масках два периода, на третий игровой отрезок они и судьи встречи вышли без этих средств защиты. Канадки доиграли матч в масках.