Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗа вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля
  • 06:19
    • Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командного турнира ОИ-2022
  • 10:36
    • Женская сборная России пропустила шесть шайб от Канады
  • 06:35
    • Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022
  • 05:47
    • Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире ОИ-2022
  • 10:10
    • Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в Пекине
    Все новости спорта

    Вафина о матче в масках: Спасибо, что нам вообще дали сыграть

    Пекин-2022 Хоккей Сборная РоссииКоронавирус в спорте
    Нападающая женской сборной России по хоккею Александра Вафина призналась, что ее не удивило поведение хоккеисток сборной Канады, которые отказывались выходить на матч.

    Александра Вафина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александра Вафина

    Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

    «Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Мы не совсем понимаем, что произошло. Мы дождались информации, матч позже начался. Сейчас все, в принципе, нормально.

    Поведение канадок не удивило.

    Непривычно играть в масках. Но сейчас такая ситуация, мы должны принимать требования, которые нам предъявляют, и играть так, как можем. Все, что у нас есть, — это игра. Спасибо, что нам вообще дали сыграть этот матч», — приводит слова Вафиной «Матч ТВ».

    После двух периодов россиянки проигрывают Канаде со счетом 1:4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» дожмет каталонцев
  • «Атлетик» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Матч России и Канады пробьет «верх»?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли «Бенфика» с неудачами?
  • «Тондела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Палмейрас — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие