Вафина о матче в масках: Спасибо, что нам вообще дали сыграть

Нападающая женской сборной России по хоккеюпризналась, что ее не удивило поведение хоккеисток сборной, которые отказывались выходить на матч.

Матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.

«Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Мы не совсем понимаем, что произошло. Мы дождались информации, матч позже начался. Сейчас все, в принципе, нормально.

Поведение канадок не удивило.

Непривычно играть в масках. Но сейчас такая ситуация, мы должны принимать требования, которые нам предъявляют, и играть так, как можем. Все, что у нас есть, — это игра. Спасибо, что нам вообще дали сыграть этот матч», — приводит слова Вафиной «Матч ТВ».

После двух периодов россиянки проигрывают Канаде со счетом 1:4.