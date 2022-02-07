Женская сборная России пропустила шесть шайб от Канады

Женская сборнаяпо хоккею потерпела поражение отв третьем туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча завершилась победой канадских хоккеисток со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).

У россиянок автором единственной заброшенной шайбы стала Анна Шохина.

В составе канадской команды отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Амброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

Хоккей. Олимпиада-2022. Групповой этап Россия — Канада — 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) Голы: Нерс — 4, 2:09 — 0:1. Филье — 5 (Фаст, Рэтрэй), 2:29 — 0:2. Рэтрэй — 2 (бол., Спунер, Нерс), 27:49 — 0:3. Эмброуз — 2 (Джонстон, Стэйси), 30:29 — 0:4. Шохина — 1 (Вафина), 37:21 — 1:4. Дженнер — 4 (бол., Филье, Пулен), 40:39 — 1:5. Пулен — 1 (Дженнер, Филье), 48:19 — 1:6Вратари: Грезден (Сорокина, 31:06) — МаршмейерШтраф: 14 — 8Броски: 12 (7+3+2) — 49 (13+23+13)

Сборная России занимает третье место в группе А. Канада находится на первой строчке.

В следующем матче, который состоится 8 февраля, россиянки сыграют со сборной Финляндии (начало — в 16:10 мск).

Напомним, матч начался на час позже из-за нежелания канадок выходить на лед. Свое решение они мотивировали тем, что у сборной России не было актуальных тестов на коронавирус. Из-за этого хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках.